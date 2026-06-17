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Egy sugárhajtású kisrepülő száll a felhős égen.
Nyitókép: Unsplash

Kisrepülő zuhant az autópályára, a közlekedők azonnal odasiettek segíteni – videók

Infostart / MTI

A kisgép egy Texasi autópályába csapódott be, majd ki is gyulladt. Egy ember meghalt a balesetben.

Kisrepülőgép zuhant kedd este egy texasi autópályára, majd kigyulladt, egy ember életét vesztette.

A baleset káoszt okozott, mivel az emberek kiszálltak járműveikből, és kétségbeesetten próbálták betörni a pilótafülke ablakát, hogy kiszabadítsák a bent rekedteket.

A rendőrség szerint hatan tartózkodtak a fedélzeten, egy ember meghalt. A repülőgép röviddel 22 óra után zuhant le az állam fővárosától, Austintól 332 kilométerre délnyugatra, Laredóban – számolt be José Baeza, a laredói rendőrség nyomozója. Közölte: az autópályán közlekedő járművek utasai közül senki sem sérült meg, a pályát mindkét irányban lezárták.

Az internetre feltöltött videófelvételeken látható, hogy a repülőgép oldalára dőlt, és az autópálya védőkorlátjának csapódott.

Zayra Garza, egy kozmetikus éppen munkatársait szállította haza, amikor a szerencsétlenség helyszínére ért. Látta, ahogy valaki az égő repülőgép belsejéből megpróbálja betörni a pilótafülke ablakát, hogy kijusson, eközben férje kiugrott járművükből, hogy segítsen. Hamarosan mások is kiszálltak autóikból, hogy kívülről megpróbálják betörni a repülőgép ablakát.

Garza ekkor látta, hogy kinyílik a repülőgép ajtaja. Elmondása szerint három, tizenévesnek tűnő ember kászálódott ki, őket pedig egy pilótának tűnő személy követte. A gép személyzetének egy tagja megpróbált kihúzni a gépből egy, látszólag eszméletlen személyt.

Az asszony azt mondta, hogy az egész olyan volt, mintha egy filmből vett jelenet lett volna, ami sokkolta. Hangsúlyozta: „Ami aggasztott, az a tűz volt. Attól tartottam, hogy bármelyik pillanatban felrobbanhat (a gép)”.

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Kezdőlap    Külföld    Kisrepülő zuhant az autópályára, a közlekedők azonnal odasiettek segíteni – videók

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