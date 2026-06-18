Kutyahelyzet a Balatonnál

Kutyátlan strandok a Balatonnál

Veszprémhez közel, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonkenese vagy Balatonfüred környékén jelenleg nincs kiépített kutyás strand. Tihanyt is érdemes most elkerülni, a Belső-tónál ugyanis nem szabad megközelíteni a tópartot – írja a VEOL.

Sajkodra is járnak kutyások fürdetni, de ez nem hivatalos, kiépített kutyás strand, ezért érdemes óvatosan tervezni vele.

A balatonfűzfői zagykazettát, vagyis a Szörf Beach környékét is sokan kutyás fürdőhelyként emlegetik, ez azonban félrevezető: a terület nem hivatalos kutyafürdető és nem kutyafuttató, hanem vízisportolásra kijelölt partszakasz, ahol a kutyák fürdetését és elengedését tábla is tiltja.

A legismertebb balatoni kutyás fürdőhelyek

A Balaton legnépszerűbb kutyás fürdőhelyei közé tartozik Fonyód, Balatonföldvár és Keszthely.

A Fonyódi Kutyás Fürdetőhely a Balaton első hivatalos kutyabarát strandjaként nyílt meg, a kikötő közelében működik, nagy, füves területtel és kutyás infrastruktúrával.

Balatonföldváron szintén külön kutyafürdetőhely várja a gazdikat fás, füves környezetben, míg Keszthelyen kiépített kutyás strand kínál biztosabb lehetőséget azoknak, akik szabályosan és nyugodtabb körülmények között csobbannának kedvencükkel – írja a lap.

Mielőtt kutyával indultok a Balatonhoz

Fontos, hogy csak egészséges, oltott, féreghajtott és jól kezelhető kutyával induljunk a kijelölt közösségi fürdőhelyre, beteg, sérült, agresszív vagy tüzelő ebet inkább ne vigyünk ilyen helyre. Legyen nálunk póráz, ivóvíz, itatótál, törölköző, árnyékolás, szükség esetén mentőmellény és kutyapiszok-zacskó. A parton figyeljünk arra is, hogy kedvencünk ne zavarja a strandolókat, sportolókat, horgászokat vagy más kutyákat.

Rövid összefoglalás:

Veszprémhez közel nincs kiépített kutyás strand.

Tihanyt most érdemes kihagyni.

Keszthely, Fonyód és Balatonföldvár biztosabb választás.

A fűzfői zagykazetta nem kutyás strand.

Indulás előtt mindig nézzük meg a házirendet.