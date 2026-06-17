Elborzasztó látványt mutat a Velencei-tó

Mint arról az Infostart is hírt adott, egyre jobban apad a Balaton, és a párolgás mértéke a következő időszakban a kánikula beköszöntével fokozódni fog, tovább csökkentve a jelenleg is alacsonynak számító 78 centiméteres vízállást. Ezt az értéket az Országos Vízjelző Szolgálat Siófokon rögzítette kedd reggel. Szerdán 13 órakor már 81 centimétert mértek, tehát azért az érkező csapadéknak volt hatása.

A Velencei-tó esetében viszont már egészen kritikus a helyzet, Agárdnál mindössze 54 centimétert mértek a vízügyi szakemberek, ráadásul a következő napokban további apadás jöhet. Így néhány napon belül könnyen megdönthetjük az eddigi negatív rekordot, ami 53 centiméter volt 2022 szeptemberében.

Mint az Időkép fogalmaz, egészen elszomorító látvány mutatkozik Gárdonyban, ahol a tó medréből egyre jobban tűnik el a víz, de Pákozdnál még ennél is szürreálisabb a helyzet, június elvileg a legcsapadékosabb hónapunk lenne, ehhez képest itt egy kiszáradt tómeder fogadja a bámészkodókat.

(Nyitóképünk 2026. június 5-én készült a Velencei-tónál. A tó vízállása ekkor még 58 centiméter volt. A friss látvány a meteorológia portálon tekinthető meg.)