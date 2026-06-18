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Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

Autós horror Kőbányán – videó

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Felelőtlen menekülés a rendőrök elől Kőbányán – több baleset, körözések és kábítószergyanús anyag.

A X. kerületi rendőrök június 5-én egy fekete Opelre figyeltek fel, amelynek vezetőjét meg akarták állítani. A sofőr azonban a rendőri jelzéseket figyelmen kívül hagyva menekülni kezdett.

A férfi több közlekedési szabályt is megszegett: figyelmen kívül hagyta a STOP táblát, átlépte a záróvonalat, más járművezetőket lehúzódásra kényszerített, valamint több parkoló autónak is nekiütközött – olvasható a Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán.

Egy alkalommal az őt követő szolgálati gépjárműnek is nekitolatott, hogy tovább tudjon menekülni.

A járművet végül egy kőbányai ház előtt hagyta hátra, majd gyalog próbált elmenekülni, de a rendőrök rövid időn belül elfogták.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfival szemben három élő körözés volt érvényben, vezetői engedéllyel soha nem rendelkezett, a ruházatából pedig nagyjából 3,5 gramm kábítószergyanús anyag került elő. Az autóban további fehér por állagú anyagmaradványt találtak, a kocsin pedig nem volt érvényes kötelező biztosítás.

A sofőr menekülés közben négy közlekedési balesetet okozott, valamint több közlekedési szabályt is megszegett. Tilos jelzésen áthaladás miatt összesen 160.000 forint, a kötelező haladási irány szabályainak megszegése miatt pedig összesen 156.000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki vele szemben.

Emellett záróvonal átlépése, engedély nélküli vezetés és rendőri jelzés figyelmen kívül hagyása miatt szabálysértési feljelentést tettek ellene. Tettei nemcsak jogsértők, hanem rendkívül felelőtlenek is voltak.

Elfogását követően a kőbányai zsaruk előállították a X. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer birtoklása miatt indítottak vele szemben eljárást.

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Kezdőlap    Belföld    Autós horror Kőbányán – videó

budapesti rendőr-főkapitányság

kőbánya

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