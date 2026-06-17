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Pócs János, a Fidesz országgyûlési képviselõje sajtótájékoztatót tart a III. kerületi Lajos utca 105. számú társasház elõtt 2026. június 17-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Szőlő utcai ügy: súlyos vád érte Magyar Péter fivérét, aki feljelentést tesz

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Szőlő utcai ügy „koronatanújának” lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján, Budapesten.

A Tisza Párt, a Kontroll, Magyar Péter testvére, Magyar Márton nemcsak, hogy hazugságot gyártott, de fizetett is ezért – közölte a politikus.

A fideszes politikus azt állította, hogy a Szőlő utcai ügyben Bangó Sándor tanú hamisan vádolt egy ismert politikust a lehető legaljasabb „politikai váddal”, a pedofilváddal; ezért Magyar Márton négymillió forintot fizetett neki.

A balliberális sajtó erről egyáltalán nem számolt be – tette hozzá Pócs János. Közölte: elvárható Magyar Péter miniszterelnöktől és Magyar Mártontól, a Kontroll alapítójától, hogy kérjenek bocsánatot, amiért félrevezették a nyilvánosságot.

A Kontroll a Tisza Párt érdekében, Magyar Péter győzelme érdekében jött létre. A választás óta azonban sorra jelennek meg azok a tények, amelyek alátámasztják, hogy a kampányban hamisan vádolták a Fideszt – fűzte hozzá.

Pócs János hangsúlyozta: a balliberális sajtó egy büntetését töltő gyermek „hazug vallomására” épített stratégiát. Az áldozat, Sanyika maga vallotta be egy hangfelvételen, hogy „eszkortban férfiprostituáltként árulja magát” – fűzte hozzá.

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a „Zsolti bácsi” néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra. Pócs János kedden a YouTube-csatornáján tett közzé videót ebben az ügyben.

Magyar Márton a vádakra reagálva közölte: rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt feljelentést tesz az ügyben. „Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőlem, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe, jómagam nem tudtam arról és ma sincs tudomásom arról, hogy Bangó Sándor hazudott volna az interjúban »Zsolti bácsi« vezetéknevéről” – tette hozzá.

A Fidesz az Index szerint jelezte: ha a videóban bemutatott hanganyag bizonyítást nyer, akkor az a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányát vetíti előre. Emellett a párt felszólította Magyar Péter miniszterelnököt, hogy haladéktalanul nyilatkozzon arról, milyen szerepet játszottak a szerintük jobboldali politikusok megbélyegzésére felépített hazug lejárató kampányban.

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Kezdőlap    Belföld    Szőlő utcai ügy: súlyos vád érte Magyar Péter fivérét, aki feljelentést tesz

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