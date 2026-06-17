Rákot diagnosztizáltak a népszerű műsorvezetőnél

Rákot diagnosztizáltak Jeremy Clarksonnál, a Top Gear korábbi műsorvezetőjénél – írja az Index a Sky News beszámolója alapján.

A brit televíziós műsorvezető az Amazon Prime Videón futó Clarkson’s Farm című sorozat legutóbbi epizódjában jelentette be, hogy májusban agresszív, de korai stádiumú rákot állapítottak meg nála az orvosok.

Jeremy Clarkson két évvel ezelőtt szívműtéten esett át. Akkor úgynevezett sztentet helyeztek a szívébe az elzáródott artériák megnyitására. Bár nem kapott szívrohamot, az orvosok szerint az akkkori beavatkozás megmentette az életét.

A 66 éves műsorvezető most futó sorozata ötödik évadjának záróepizódjában mondta el a műsorban szereplő társainak, hogy május óta tud a betegségéről.

Az epizód egy pontján Jeremy Clarkson a kórházban azt mondja, „a kezelés egy része nem sikerült, egy darabig itt leszek”. Elmondta azt is, hogy a kezelés részeként eltávolították a prosztatájának egy részét. Hozzátette: ha minden jól alakul, akkor a hatodik évadban láthatják őt a nézők. „Ha nem, akkor nem. Vigyázzatok magatokra!” – üzent rajongóinak a műsorvezető.