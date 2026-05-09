ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 9. szombat Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
A gyõztes Ferencváros csapat ünnepel a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntõjében játszott Ferencvárosi TC - ZTE FC mérkõzés végén a Puskás Arénában 2026. május 9-én. A Ferencváros hosszabbításban 1-0-ra gyõzte le a Zalaegerszeget.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Nem bírta ki a büntetőkig a ZTE, a Ferencváros a Magyar Kupa-győztes

Infostart / MTI

A Ferencváros hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a Mol Magyar Kupa szombati döntőjében, így a következő szezonban legalább az Európa-liga selejtezőjében indulhat.

A Puskás Arénában ötvenezer szurkoló előtt megrendezett mérkőzés nagy küzdelmet hozott, de helyzetet alig, gólt pedig egyáltalán nem a rendes játékidőben, így sorozatban a negyedik MK-döntő torkollott hosszabbításba, melyben a nigériai Bamidele Yusuf büntetőt rontott. Végül egy jobb oldali szöglet után a belga Toon Raemaekers 111. percben lőtt gólja döntötte el az összecsapást.

A fővárosiak az előző két évben elvesztett finálé után harmadszorra már begyűjtötték a 25. diadalukat, míg a kék-fehérek a 2023-as végső sikerük mellett 2010 után másodszor maradtak alul az aranycsatában.

Robbie Keane vezetőedző együttese a kupagyőzelemmel elérte, hogy a második számú európai kupasorozat kvalifikációjában már biztosan indulhat, de ha a jövő hétvégi utolsó fordulóban az éllovas Győrt megelőzve megvédi a címét a Fizz Ligában, akkor ezt BL-selejtezős részvételre cserélik.

Cikkünk frissül.

Kezdőlap    Sport    Nem bírta ki a büntetőkig a ZTE, a Ferencváros a Magyar Kupa-győztes

labdarúgás

ferencváros

zte

magyar kupa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így nézett ki az új parlamenti ciklus ünnepélyes nyitónapja
Fanfártól a táncig

Így nézett ki az új parlamenti ciklus ünnepélyes nyitónapja
Hatalmas tömeg előtt ért véget a Kossuth téren Magyar Péter első miniszterelnöki napja, a hivatalba lépő kormányfő kemény szavakkal kelt ki Sulyok Tamás államfői működése ellen, Forsthoffer Ágnes házelnökként az övétől eltérő fellépéssel kezdte meg házelnöki munkáját. Megalakultak a parlamenti frakciók is, a kormány viszont most még nem lépett hivatalba, így érdekes helyzet állt elő, aminek egy pikáns magánéleti szála is van.
 

Magyar Péter a Kossuth téren: ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti Országgyűlésetek

Közjog – Mostantól Magyar Péter vezeti az Orbán Viktor nélküli Orbán-kormányt

Kedden áll fel Magyar Péter kormánya

Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés új elnöke: „Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon”

Sulyok Tamás: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében

Eddig nem ismert személyi kérdésekről vallott a hivatalba lépő kormány egyik miniszterjelöltje

Az ország a szabadságot választotta Karácsony Gergely szerint

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, kedden folytatódik a munka

Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, kedden folytatódik a munka

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Az ülés délelőtti szakaszában a képviselők és miniszterjelöltek többször is nyilatkoztak a sajtónak, ez alapján már most ki lehet jelenteni: nagyon komoly tempójú törvényalkotás fog zajlani a következő hetekben, hónapokban. Egyszerre kell több fajsúlyos kérdésben is döntést hoznia a kormánynak, majd a parlamentnek. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hogyan lehet 56 óra alatt 400 kilométert futni? Most elárulta a szédületes csúcsot futó ultramaratonista

Hogyan lehet 56 óra alatt 400 kilométert futni? Most elárulta a szédületes csúcsot futó ultramaratonista

Az amerikai ultramaratonista a mintegy 400 kilométeres távot 56 óra alatt teljesítette, ezzel abszolút pályacsúcsot futott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Challenge Starmer by Monday or I will, Labour MP tells cabinet ministers

Challenge Starmer by Monday or I will, Labour MP tells cabinet ministers

In an exclusive BBC interview, Catherine West says she has 10 MPs prepared to back her and is "confident" enough will come forward to trigger a contest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 9. 18:33
Tizenöt magyar kerékpáros a Tour de Hongrie mezőnyében
2026. május 9. 18:02
Willi Orbán győztes góljával Bundesliga-bronzérmes a Lipcse
×
×