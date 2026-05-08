A legnagyobb botrányok még nem is kerültek nyilvánosságra a Real Madridnál

Az alaphelyzet már az előző hétvége óta ismert: ha a Real Madrid nem nyeri meg a Camp Nouban a Barcelona elleni bajnokit, a katalánok, három fordulóval a zárás előtt, bajnokok.

Ugyanakkor még abban az esetben is, ha sikerülne a bravúr, a Barça előnye nyolc pont marad, s még kilencet lehet szerezni – nem reális, hogy a Madrid reménykedni kezdjen. Így aztán sokkal inkább a pályán kívüli gondokra összpontosítanak a valdebebasi edzőtáborban, van belőlük bőven.

A hét elején Kylian Mbappé vakációzása borzolta a kedélyeket, kritikusai úgy gondolták, a szezon hajrája, az el Clásico előtt ez profihoz nem méltó húzás volt. Majd csütörtökön kitört az igazi botrány, Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni veszekedése, ami után az uruguayi játékost fejsérüléssel kórházba kellett szállítani.

Valverde – a lapvélemények szerint – biztosan nem lesz ott a hétvégi mérkőzésen. Ellenben a közösségi médiában publikálta véleményét, elnézést kérve. Igyekezett tisztázni, hogy nem estek ököllel egymásnak, véletlen balesetről volt szó, amelynél beütötte a fejét, s felszakadt a fejbőre, emiatt kellett a sürgősségire vinni.

Azt írta: „Sajnálom. Tényleg sajnálom, mert a helyzet fáj nekem, a pillanat, amin keresztülmegyünk, fáj nekem. A vita során véletlenül beütöttem a homlokomat az asztalba, ami egy kisebb vágást okozott, ami miatt rutinszerűen kórházba kellett mennem… Megértem, hogy könnyebb elhinni, hogy verekedésbe keveredtünk, vagy hogy szándékos volt. A csapattársam egyszer sem ütött meg, és én sem ütöttem meg őt, bár megértem, hogy könnyebb lenne elhinni, hogy ökölharcba keveredtünk, vagy hogy szándékos volt, de ez nem történt meg. Úgy érzem, hogy a helyzet miatti dühöm, a frusztrációm,amiatt, hogy láttam, hogy néhányan közülünk alig bírjuk el a szezon végét, mindent beleadva, vezetett odáig, hogy vitatkoztam egy csapattársammal. Sajnálom. Tényleg sajnálom, mert ez a helyzet fáj nekem, ez a pillanat, amin keresztülmegyünk, fáj nekem. A Real Madrid az egyik legfontosabb dolog az életemben, és nem tudok közömbös lenni iránta.”

Ennek (talán) némileg ellentmond, hogy az egyesület mind a két játékos ellen fegyelmi eljárást kezdeményezett. Pénteken megjelent az edzőközpontban José Ángel Sánchez, a klub vezérigazgatója és Juni Calafat is megjelent a Real Madrid edzőkomplexumában. Mi több, José Ángel Sánchez, Florentino Pérez elnök és Dani Carvajal csapatkapitány válságegyeztetést is tartott addigra. A pénteki edzésen megjelent Kylian Mbappé is, aki a tőle megszokott széles mosollyal érkezett, majd széles mosollyal távozott – a sajtó felrótta neki, hogy úgy látszik, nem értette meg a helyzetet, nem érintették meg a történések. Tchouaméni is részt vett a gyakorláson, függetlenül a megindított fegyelmi eljárástól.

Most úgy tűnik, a 2024–2025-ös szezon problémáiból szinte senki nem tanult a klubnál, s főleg nem kezelte jól a mostani idény történéseit.

Támadtak gondok már az előző idényben is, de azt Carlo Ancelotti a maga nyugalmával és tekintélyével jól kezelte, ugyanakkor az is világos volt, hogy a bajnoki idény zárása után távozik, új edző érkezik, új korszak kezdődik.

Xabi Alonso, a klub egykori csillaga mindenki számára jó választásnak tűnt. Mint azóta kiderült, éppen az elnök, Florentino Pérez nem bízott benne eléggé, csak hagyta magát meggyőzni a Bayer Leverkusentől érkezett, egyébként szuperintelligens vezetőedző kinevezéséről.

Alonsót a télen menesztette a klub, minden sorozatot figyelembe véve 34 mérkőzés után, 70,59 százalékos győzelmi mutatóval. Az előző évtizedben egyetlen edzőnek sem volt ilyen magas a győzelmi mutatója, mégis menesztették. Állítólag azért (is), mert a sztárjátékosok úgy gondolták, nem ad nekik a Mister elég szabadságot.

Álvaro Árbeloa érkezett a helyére, házon belülről, s az első két hétben egymást követték a hangulatok, milyen jó a hangulat, mennyire szeret mindenki mindenkit.

Ám mindez nem segített abban, hogy a Madrid visszatérjen a siker útjára.

Épp ellenkezőleg. Az eredmények zuhannak, a csapat teljesítménye is romlik, és ráadásul az öltöző egy puskaporos hordó, amelyben kisebb összetűzések halmozódnak fel, ezek pedig a csütörtöki eseményekben csúcsosodtak ki: Valverde és Tchouameni közötti verekedés, amelyet az uruguayi játékos többször is provokált a szezon során.

Nem ez az első parázs helyzet, ami napvilágra került. Már szerdán kiderült, hogy Valverde és Tchouameni heves szóváltásba keveredett, bár az nem fajult verekedésig. Néhány nappal ezelőtt pedig kiderült, hogy Rüdiger megütötte Carrerast, amit a hátvéd később egy nyilatkozatban megerősített. Ezek a legutóbbi esetek, de ennél több is történt: Mbappé összetűzésbe került Arbeloa edzői stábjának egyik tagjával (a francia nagyon támogatta Xabi Alonsót), Ceballos teljesen a partvonalon kívülre került Arbeloa kinevezése után, Carvajal és az edző között feszült lett viszony a veterán jobbhátvéd kevés játéklehetősége miatt. S akkor még ott van Mbappé, a vitatott külföldi utazásai a felépülése alatt, a szivárogtatás arról, hogy az orvosok rosszul diagnosztizálták… Ez csak néhány példa, mégis az öltözőben elismerik, hogy még ennél több is van:

„Ez mind rendkívül komoly; de történtek más dolgok is, amelyek nem nyilvánosak.”

Az AS szerint sokan még csak nem is beszélnek egymással, mások pedig a legkisebb habozás nélkül nyilvánosan hangoztatják az ellenvéleményüket. A csapat egysége háttérbe szorult, annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban voltak a látszat kedvéért tett gesztusok. A vezetőség tisztában volt az öltöző állapotának romlásával, de mindig is hitték, hogy a játékosok egyéni minősége elegendő lehet ahhoz, hogy a csapat ettől még trófeát nyerjen.

A klub vezetősége január óta tudatában volt annak, hogy a helyzetet 2026 nyarára meg kell oldani, és Arbeloa ezt nem tudta megtenni. A helyzet teljesen letaglózta. Az öltöző teljesen kicsúszott az irányítása alól.

Ahogyan a Marca írta: „Az öltözőből hiányzik az egység. Egyesek támogatták azt, amit Xabi Alonso a szezon elején próbált tenni, mások elutasították, és jobban bíznak Arbeloa megközelítésében. Ez az egész szakadást okozott az öltözőben, ami most kezd felszínre kerülni, és zavart okoz néhány kerettag között. És ez az érzés széles körben elterjedt az öltözőben: „Nagyon szomorú volt, remélem, hogy ez mielőbb véget ér” – mondják belülről. És az „ez” alatt a szezont értik. Mivel a Real Madrid már nincs versenyben a címekért, és a játékosok többsége inkább a világbajnokságra koncentrál, a hátralévő mérkőzések csak tovább árthatnak a klubnak.