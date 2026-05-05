Mindenki ingyen láthatja a BL-elődöntőt – sport a tévében

M4 Sport
18.00: Kosárlabda, női NB I, döntő, 3. mérkőzés, NKA Universitas Pécs-DVTK HUNTHERM
RTL
20.40: Labdarúgás, UEFA Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó, Arsenal–Atlético Madid
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.30: Kézilabda, férfi Európa-liga, negyeddöntő, visszavágó, Flensburg-Hannover
20.30: Kézilabda, férfi Európa-liga, negyeddöntő, visszavágó, Kiel-Nexe
Sport 2
13.30: Jégkorong, divízió I/B világbajnokság, Észtország-Kína
19.30: Jégkorong, divízió I/A világbajnokság, Kazahsztán-Lengyelország
Eurosport 1
15.30: Országúti kerékpár, női Vuelta, 3. szakasz