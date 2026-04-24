Yamal tényleg magának kereste a bajt?

A 18 éves sztár a Celta Vigo elleni bajnoki mérkőzés első félidejének végén sérült meg, tizenegyesrúgás közben. Az orvosi vizsgálatok alapján biztossá vált, hogy a klubidény hátralévő részében nem játszhat, visszatérése még a világbajnokság alatt várható – ha minden jól halad.

Juan Furlanich, a DSports televíziós műsorvezetője azzal „vádolta meg” Yamalt, hogy magának kereste a bajt azzal, hogy a Laureus díjátadó után magánrepülőgéppel utazva tömte magában a gyorséttermi ételeket, amelyeket, finoman szólva, általában nem javasolnak élsportolóknak.

Yamal maga osztott meg a közösségi médiában képet arról, ahogy ül a magángépen, és McDonald's ételeket eszik.