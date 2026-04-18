2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
basketball
Nyitókép: taka4332/Getty Images

Elhunyt a tengeren túli kosárlabda legendája

Infostart / MTI

1980 és 1996 között szerepelt olimpiákon, háromszor ő dobta a legtöbb pontot. És nem észak-amerikai.

Hatvannyolc éves korában meghalt Oscar Schmidt brazil kosárlabdázó, aki öt egymást követő olimpián játszott 1980 és 1996 között, s három alkalommal is az ötkarikás torna gólkirálya lett.

A gyászhírrel a CNN szolgált, kiemelve, hogy mindmáig ő az egyetlen kosárlabda-játékos, aki az olimpiákon több mint 1000 pontot szerzett.

Schmidtet - aki a nemzeti válogatottal bronzérmes volt az 1978-as világbajnokságon - 1991-ben a nemzetközi sportági szövetség (FIBA) a világ 50 legkiválóbb kosárlabda-játékosa közé választotta, 2010-ben pedig tagja lett a FIBA Hírességek Csarnokának.

Kezdőlap    Sport    Elhunyt a tengeren túli kosárlabda legendája

brazil

elhunyt

kosárlabda

oscar schmidt

Már 141 – Újabb parlamenti helyet hoztak össze a Tisza Pártnak a máshol szavazók

Már 141 – Újabb parlamenti helyet hoztak össze a Tisza Pártnak a máshol szavazók

Baleset az M1-es autópályán, több kilométeres a torlódás

Baleset az M1-es autópályán, több kilométeres a torlódás

Kiderült, csúcstechnológiából vásárol be Ukrajna: tízezrével küldenének autonóm robotokat a frontra

Tanker reports being 'fired upon' by Iran gunboats as Tehran closes Strait of Hormuz again

