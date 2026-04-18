Elhunyt a tengeren túli kosárlabda legendája

Hatvannyolc éves korában meghalt Oscar Schmidt brazil kosárlabdázó, aki öt egymást követő olimpián játszott 1980 és 1996 között, s három alkalommal is az ötkarikás torna gólkirálya lett.

A gyászhírrel a CNN szolgált, kiemelve, hogy mindmáig ő az egyetlen kosárlabda-játékos, aki az olimpiákon több mint 1000 pontot szerzett.

Schmidtet - aki a nemzeti válogatottal bronzérmes volt az 1978-as világbajnokságon - 1991-ben a nemzetközi sportági szövetség (FIBA) a világ 50 legkiválóbb kosárlabda-játékosa közé választotta, 2010-ben pedig tagja lett a FIBA Hírességek Csarnokának.