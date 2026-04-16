Milák Kristóf újra villant, de a nap hőse Betlehem Dávid és Jackl Vivien

A nap első döntőjében, férfi 200 méter pillangón az olimpiai bajnok Milák Kristóf visszalépése miatt egyértelműen Márton Richárd volt a favorit, végül azonban a 17 éves Antal Dávid remek hajrával, egyéni csúccsal diadalmaskodott. Ugyanebben a számban a nőknél Jackl Vivien és Kertész Boróka óriási csatát vívott egymással, s holtversenyben csaptak be a első helyen.

Férfi 100 méter gyorson az olimpiai negyedik Németh Nándor és Milák Kristóf párharcát várták a nézők, a két kiválóság nem is okozott csalódást, végül a kétszeres ötkarikás „pillangókirály” jobb benyúlásának köszönhetően nyert, és sorozatban hatodszor diadalmaskodott ebben a számban.

A „sztárfutamban”, 800 méter gyorson csapott össze egymással a rövidpályán világ- és Európa-bajnok Sárkány Zalán, a valamint a nyíltvízi úszás olimpiai bajnoka és bronzérmese, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid. Párizs aranyérmese az utolsó fordulóból egy testhossznyi előnnyel indult neki a végén, Betlehem azonban hatalmas hajrát vágott ki, és az utolsó öt méteren „rárontott” jó barátjára, és a benyúlással, egyetlen századdal megelőzte őt. Sárkány a harmadik helyen végzett.

Az ob második napján megszületett az első Európa-bajnoki szint: a 17 éves Jackl Vivien 1500 méter gyorson 16:12.16 perces eredménnyel teljesítette a leghosszabb medencés távot, ezzel a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott kvalifikációs idő (16:17.31) alá került.

A következő napokon is az előfutamokat 9 órától, a középdöntőket és döntőket 17.30-tól rendezik. A délutáni programokat szombatig az M4 Sport és az M4 Sport+ (Duna World) közvetíti élőben, vasárnap az m4sport.hu oldalon követhetők a finálék. Utóbbi felületen az előző napokon is lesz közvetítés.

A szerdai győztesek:

férfiak:

200 m pillangó:

Antal Dávid (Bátori Sárkány ÚE) 1:56.45 perc Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 1:56.59 Holló Balázs (Egri Úszó Klub) 1:58.38

100 m gyors:

Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 48.36 másodperc Németh Nándor (FTC) 48.44 Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 49.16

200 m mell:

Zombori Gábor (UTE) 2:15.35 perc Eszenyi Ábel (DKSE Dunaújváros) 2:17.08 Börzsei Zalán (UNI Győri Úszó SE) 2:18.71

800 m gyors:

Betlehem Dávid (FTC) 7:48.08 perc Rasovszky Kristóf (FTC) 7:48.09 Sárkány Zalán (Balaton ÚK) 7:49.44

4x200 m gyorsváltó:

FTC 7:19.30 perc Budapesti Honvéd SE 7:28.69 UNI Győri Úszó SE 7:29.22

nők:

200 m pillangó:

Jackl Vivien (Budapesti Honvéd SE) és Kertész Boróka (A Jövő SC) 2:10.36 perc Miszlai Mira (Kőbánya SC) 2:12.92

100 m gyors:

Ugrai Panna (BVSC-Zugló) 54.24 másodperc Senánszky Petra (Debreceni Sportiskola) 55.44 Orbán Boróka (FTC) 56.36

200 m mell:

Békési Eszter (BVSC-Zugló) 2:30.44 perc Vass Brigitta (UNI Győri Úszó SE) 2:30.64 Zámbori Hanna (BVSC-Zugló) 2:30.71

1500 m gyors:

Jackl Vivien (Budapesti Honvéd SE) 16:12.16 perc Késely Ajna (BVSC-Zugló) 16:20.95 Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 16:27.50

4x200 m gyorsváltó: