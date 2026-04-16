A késõbbi gyõztes Milák Kristóf a férfi 100 méteres gyorsúszás döntõjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 16-án.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Milák Kristóf újra villant, de a nap hőse Betlehem Dávid és Jackl Vivien

Infostart / MTI

Milák Kristóf az első győzelmét aratta, Betlehem Dávid nyerte a nap slágerdöntőjét, Jackl Vivien révén pedig megszületett az első Európa-bajnoki szint a Sopronban zajló úszó országos bajnokság csütörtöki versenynapján.

A nap első döntőjében, férfi 200 méter pillangón az olimpiai bajnok Milák Kristóf visszalépése miatt egyértelműen Márton Richárd volt a favorit, végül azonban a 17 éves Antal Dávid remek hajrával, egyéni csúccsal diadalmaskodott. Ugyanebben a számban a nőknél Jackl Vivien és Kertész Boróka óriási csatát vívott egymással, s holtversenyben csaptak be a első helyen.

Férfi 100 méter gyorson az olimpiai negyedik Németh Nándor és Milák Kristóf párharcát várták a nézők, a két kiválóság nem is okozott csalódást, végül a kétszeres ötkarikás „pillangókirály” jobb benyúlásának köszönhetően nyert, és sorozatban hatodszor diadalmaskodott ebben a számban.

Sopron, 2026. április 16. A gyõztes Betlehem Dávid a férfi 800 méteres gyorsúszás döntõjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 16-án. MTI/Derencsényi István
Sopron, 2026. április 16. A gyõztes Betlehem Dávid a férfi 800 méteres gyorsúszás döntõjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 16-án. MTI/Derencsényi István

A „sztárfutamban”, 800 méter gyorson csapott össze egymással a rövidpályán világ- és Európa-bajnok Sárkány Zalán, a valamint a nyíltvízi úszás olimpiai bajnoka és bronzérmese, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid. Párizs aranyérmese az utolsó fordulóból egy testhossznyi előnnyel indult neki a végén, Betlehem azonban hatalmas hajrát vágott ki, és az utolsó öt méteren „rárontott” jó barátjára, és a benyúlással, egyetlen századdal megelőzte őt. Sárkány a harmadik helyen végzett.

Sopron, 2026. április 16. A gyõztes Jackl Vivien a nõi 1500 méteres gyorsúszás döntõjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 16-án. MTI/Derencsényi István
Sopron, 2026. április 16. A gyõztes Jackl Vivien a nõi 1500 méteres gyorsúszás döntõjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 16-án. MTI/Derencsényi István

Az ob második napján megszületett az első Európa-bajnoki szint: a 17 éves Jackl Vivien 1500 méter gyorson 16:12.16 perces eredménnyel teljesítette a leghosszabb medencés távot, ezzel a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott kvalifikációs idő (16:17.31) alá került.

A következő napokon is az előfutamokat 9 órától, a középdöntőket és döntőket 17.30-tól rendezik. A délutáni programokat szombatig az M4 Sport és az M4 Sport+ (Duna World) közvetíti élőben, vasárnap az m4sport.hu oldalon követhetők a finálék. Utóbbi felületen az előző napokon is lesz közvetítés.

Sopron, 2026. április 16. A késõbbi második helyezett Senánszky Petra a nõi 100 méteres gyorsúszás döntõjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 16-án. MTI/Derencsényi István
Sopron, 2026. április 16. A késõbbi második helyezett Senánszky Petra a nõi 100 méteres gyorsúszás döntõjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 16-án. MTI/Derencsényi István

A szerdai győztesek:

férfiak:

200 m pillangó:

  1. Antal Dávid (Bátori Sárkány ÚE) 1:56.45 perc
  2. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 1:56.59
  3. Holló Balázs (Egri Úszó Klub) 1:58.38

100 m gyors:

  1. Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 48.36 másodperc
  2. Németh Nándor (FTC) 48.44
  3. Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 49.16

200 m mell:

  1. Zombori Gábor (UTE) 2:15.35 perc
  2. Eszenyi Ábel (DKSE Dunaújváros) 2:17.08
  3. Börzsei Zalán (UNI Győri Úszó SE) 2:18.71

800 m gyors:

  1. Betlehem Dávid (FTC) 7:48.08 perc
  2. Rasovszky Kristóf (FTC) 7:48.09
  3. Sárkány Zalán (Balaton ÚK) 7:49.44

4x200 m gyorsváltó:

  1. FTC 7:19.30 perc
  2. Budapesti Honvéd SE 7:28.69
  3. UNI Győri Úszó SE 7:29.22

nők:

200 m pillangó:

  1. Jackl Vivien (Budapesti Honvéd SE) és Kertész Boróka (A Jövő SC) 2:10.36 perc
  2. Miszlai Mira (Kőbánya SC) 2:12.92

100 m gyors:

  1. Ugrai Panna (BVSC-Zugló) 54.24 másodperc
  2. Senánszky Petra (Debreceni Sportiskola) 55.44
  3. Orbán Boróka (FTC) 56.36

200 m mell:

  1. Békési Eszter (BVSC-Zugló) 2:30.44 perc
  2. Vass Brigitta (UNI Győri Úszó SE) 2:30.64
  3. Zámbori Hanna (BVSC-Zugló) 2:30.71

1500 m gyors:

  1. Jackl Vivien (Budapesti Honvéd SE) 16:12.16 perc
  2. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 16:20.95
  3. Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 16:27.50

4x200 m gyorsváltó:

  1. BVSC-Zugló 8:10.59
  2. A Jövő SC 8:14.77
  3. FTC 8:16.07

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről
„A választók a jövőre szavaztak, nem a múltra, többet várnak. Szerintem össze kell gyűjteni azt a 8-10 okot, ami a választási vereséghez vezetett, ehhez szükség van még néhány napra. Ki fog kerekedni egy kép" – vázolta Orbán Viktor. Először értékelte az országgyűlési választások eredményét a választáson súlyos vereséget szenvedett Fidesz–KDNP vezetője. A Fidesz közösségére bízta annak az ügyét, hogy marad-e vagy távozik a párt éléről.
 

Ezért nem megy az EU-csúcsra a kormányfő

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

A piacok üdvözlik, hogy a leendő magyar kormány haza akarja hozni az uniós pénzeket és hogy célként fogalmazta meg az euró bevezetését – többek között erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője azt mondta, a választások előtt és után is jelen volt a magyar tőke- és devizapiacon a befektetői „Tisza-bet."
 

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de...

Megvan a Tisza-kormány jövendő oktatási minisztere?

Ki kit utasíthat? – Ezt jelentené a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

VIDEÓ
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Csúnyán megütötték a Molt Magyar Péter bejelentése után

Csúnyán megütötték a Molt Magyar Péter bejelentése után

Ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják a hangulatot a világ tőzsdéin, a hazai piacon pedig még mindig a vasárnapi választás és annak következményei vannak a befektetők fókuszában. A nemzetközi piacokon a befektetők egyre inkább abban bíznak, hogy az Egyesült Államok és Irán között közeledés jöhet, ami enyhítheti a közel-keleti háború gazdasági kockázatait. Ami pedig eközben a hazai folyamatokat illeti, a BUX index a választási utáni héten már két alkalommal is történelmi csúcsot döntött, mára azonban már délelőtt megérkezett a korrekció, ami később jelentős esésbe csapott át. Ez azután történt, hogy Magyar Péter bejelentette, hogy Hernádi Zsolt Mol-vezérrel tárgyal ma, és elvárja, hogy a cég ne fizessen osztalékot az MCC-nek.

A Hatoslottó nyerőszámai a 16. héten, csütörtökön

A Hatoslottó nyerőszámai a 16. héten, csütörtökön

Mutatjuk a friss nyerőszámokat, és azt, hogy milyen számokkal vitte el valaki a 710 millió forintos főnyereményt.

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

Lebanon's prime minister has welcomed the agreement, and early signals from Hezbollah suggest it is likely to abide by the deal. We've not heard from Israel.

