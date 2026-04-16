Milák Kristóf újra villant, de a nap hőse Betlehem Dávid és Jackl Vivien

A nap első döntőjében, férfi 200 méter pillangón az olimpiai bajnok Milák Kristóf visszalépése miatt egyértelműen Márton Richárd volt a favorit, végül azonban a 17 éves Antal Dávid remek hajrával, egyéni csúccsal diadalmaskodott. Ugyanebben a számban a nőknél Jackl Vivien és Kertész Boróka óriási csatát vívott egymással, s holtversenyben csaptak be a első helyen.
Férfi 100 méter gyorson az olimpiai negyedik Németh Nándor és Milák Kristóf párharcát várták a nézők, a két kiválóság nem is okozott csalódást, végül a kétszeres ötkarikás „pillangókirály” jobb benyúlásának köszönhetően nyert, és sorozatban hatodszor diadalmaskodott ebben a számban.
A „sztárfutamban”, 800 méter gyorson csapott össze egymással a rövidpályán világ- és Európa-bajnok Sárkány Zalán, a valamint a nyíltvízi úszás olimpiai bajnoka és bronzérmese, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid. Párizs aranyérmese az utolsó fordulóból egy testhossznyi előnnyel indult neki a végén, Betlehem azonban hatalmas hajrát vágott ki, és az utolsó öt méteren „rárontott” jó barátjára, és a benyúlással, egyetlen századdal megelőzte őt. Sárkány a harmadik helyen végzett.
Az ob második napján megszületett az első Európa-bajnoki szint: a 17 éves Jackl Vivien 1500 méter gyorson 16:12.16 perces eredménnyel teljesítette a leghosszabb medencés távot, ezzel a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott kvalifikációs idő (16:17.31) alá került.
A következő napokon is az előfutamokat 9 órától, a középdöntőket és döntőket 17.30-tól rendezik. A délutáni programokat szombatig az M4 Sport és az M4 Sport+ (Duna World) közvetíti élőben, vasárnap az m4sport.hu oldalon követhetők a finálék. Utóbbi felületen az előző napokon is lesz közvetítés.
A szerdai győztesek:
férfiak:
200 m pillangó:
- Antal Dávid (Bátori Sárkány ÚE) 1:56.45 perc
- Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 1:56.59
- Holló Balázs (Egri Úszó Klub) 1:58.38
100 m gyors:
- Milák Kristóf (Budapesti Honvéd SE) 48.36 másodperc
- Németh Nándor (FTC) 48.44
- Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 49.16
200 m mell:
- Zombori Gábor (UTE) 2:15.35 perc
- Eszenyi Ábel (DKSE Dunaújváros) 2:17.08
- Börzsei Zalán (UNI Győri Úszó SE) 2:18.71
800 m gyors:
- Betlehem Dávid (FTC) 7:48.08 perc
- Rasovszky Kristóf (FTC) 7:48.09
- Sárkány Zalán (Balaton ÚK) 7:49.44
4x200 m gyorsváltó:
- FTC 7:19.30 perc
- Budapesti Honvéd SE 7:28.69
- UNI Győri Úszó SE 7:29.22
nők:
200 m pillangó:
- Jackl Vivien (Budapesti Honvéd SE) és Kertész Boróka (A Jövő SC) 2:10.36 perc
- Miszlai Mira (Kőbánya SC) 2:12.92
100 m gyors:
- Ugrai Panna (BVSC-Zugló) 54.24 másodperc
- Senánszky Petra (Debreceni Sportiskola) 55.44
- Orbán Boróka (FTC) 56.36
200 m mell:
- Békési Eszter (BVSC-Zugló) 2:30.44 perc
- Vass Brigitta (UNI Győri Úszó SE) 2:30.64
- Zámbori Hanna (BVSC-Zugló) 2:30.71
1500 m gyors:
- Jackl Vivien (Budapesti Honvéd SE) 16:12.16 perc
- Késely Ajna (BVSC-Zugló) 16:20.95
- Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 16:27.50
4x200 m gyorsváltó:
- BVSC-Zugló 8:10.59
- A Jövő SC 8:14.77
- FTC 8:16.07