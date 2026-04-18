Viráglangista-vezető időt úszott Milák Kristóf – videó

A 26 éves klasszis az országos bajnokságon inkább a rövid távú versenyszámokra koncentrál, ugyanis fizikailag még nincs a legjobb állapotban, ezért korábban bejelentette, hogy visszalép a fő számától, a 200 méteres pillangóúszástól.

A kétszeres olimpiai bajnok szombat este két számban lett volna érdekelt az ob-n, először a 100 méteres pillangóúszás középdöntőjében, negyedórával később pedig a 200 méteres gyorsúszás fináléjában. Utóbbi szám döntőjébe azonban Milák csak a 9. legjobb idővel jutott be, így szombaton úgy döntött, visszalép ettől a versenyszámról és csak a 100 pillére koncentrál.

A 2024-es párizsi olimpián 100 méter pillangón olimpiai aranyat nyerő Milák a második középdöntőben volt érdekelt, és nem túlzás azt állítani, hogy agyonverte a mezőnyt – írja az Origo. A 26 éves klasszis futamgyőztesként, 50.93-as idővel jutott a fináléba úgy, hogy közel másfél másodpercet vert a második legjobb időt (52.45) Antal Dávidra.

Milák ezzel világranglista-vezető idővel bejutott a 100 méteres pillangóúszás döntőjébe, melyet vasárnap este rendeznek.