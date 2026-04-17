Egy év kihagyás után visszatért, és már a soproni úszó országos bajnokság második napján aranyérmet szerzett Milák Kristóf: a kétszeres olimpiai bajnok a klasszikus számban, 100 méter gyorson Németh Nándort egy kevéssel, 8 századmásodperccel megelőzve csapott elsőként a célba.

A magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya a vasárnapig tartó ob első két napjának legfontosabb történéseit értékelte az InfoRádióban. Sós Csaba Milák Kristóf, Németh Nándor és a többiek csatájával kapcsolatban úgy fogalmazott, nem azonos módon jutottak el a döntőig, és most még az időeredmények sem olyan „acélosak”, hiszen férfi 100 méter gyorson senki sem érte el az Eb-szintidőt. Ez a győztes idő (48,36) a nyolcadik helyre elegendő jelenleg az európai ranglistán.

A szakvezető szerint összességében elmondható, hogy nagy csata zajlott Milák Kristófék között. Azt gondolja,

indokolt volt a korábbi lebonyolítási forma megváltoztatása.

Ezzel arra utalt, hogy visszatértek a középdöntők az 50, 100 és 200 méteres távokon, ami azt jelenti, hogy háromszor kell leúszni az adott távot az érmekért, viszont már nem rendeznek B-döntőket. Ezen változások miatt már nem négy, hanem öt napig tart az országos bajnokság.

A versenykiírás mindenkinek új, alkalmazkodniuk kell hozzá a résztvevőknek, és a szakemberek is figyelik, ki hogyan reagál az új szisztémára. A végső következtetéseket majd az ob után vonják le. Sós Csaba szerint Milák Kristóf tehetsége sosem volt megkérdőjelezhető, várja, milyen lesz tőle a folytatás. A szövetségi kapitány úgy véli, ezzel együtt azt nem lehet csak úgy kijelenteni, hogy ha szoros egy csata, akkor abból mindig Milák Kristóf kerül ki győztesen. Kiemelte, hogy

Németh Nándor a középdöntőben jobb időt (48,11) úszott annál, mint amivel Milák Kristóf győzött a döntőben.

Ha erre képes lett volna Németh Nándor a fináléban is, akkor közel egy métert vert volna a kétszeres olimpiai bajnokra. Ugyanakkor azt gondolja, messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni a mostani időeredményekből.

Milák Kristóf a soproni ob-n csak a negyedik idővel kvalifikálta magát a 200 méter pillangó döntőjébe, amitől végül vissza is lépett. Sós Csaba ezzel kapcsolatban azt mondta, ez az ő döntése volt, és szerinte továbbra is megáll az a megállapítás, hogy ifi kora óta nincs egy hibás mozdulata az adott verseny első pillanatától az utolsóig, ami a versenyzői karakteréből fakad. A szövetségi kapitány szerint Milák Kristóf mindig tökéletesen érzi, hogy mi az, amit meg tud csinálni, és amikor odaáll a rajtkőre, akkor véghez is viszi azt, amit eltervezett.

„Ha pedig úgy érzi, hogy nem fog menni, akkor azt hiszem nyilvánvaló, hogy egy kétszeres olimpiai bajnok pofozóbabának nem áll oda.

Ez egy nagyon racionális viselkedés. Ő tudja, hogy hol tart, egyelőre itt ez még sok lett volna” – fogalmazott a szakvezető.

Jackl Vivien újra mosolygós

Sós Csaba a soproni ob előtt határozottan kijelentette, hogy egyetlen biztos tagja volt a párizsi Európa-bajnokságra utazó magyar csapatnak, Kós Hubert. Hozzá csatlakozott Jackl Vivien, aki 1500 méter gyorson 16:12,16 perces idővel győzött az ob-n. A szövetségi kapitány számára kisebb meglepetés volt a Honvéd versenyzőjének teljesítménye, hiszen hányattatott év van mögötte. Úgy tűnik, „masszívan visszatért”, és azt volt a legjobb látni, hogy a döntője és a győzelme után mosolygott.

A szakvezető kiemelte, hogy férfi 800 méter gyorson Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf is nagyon közel volt az Eb-szintidőhöz. Betlehem Dávid 7:48,08-as idővel lett első, néhány századmásodpercen múlt, hogy meglegyen neki a kvalifikáció, mint ahogy Rasovszky Kristóf sem volt messze tőle. A tengerentúlon tanuló és versenyző Sárkány Zalán is elmondhatja magáról ugyanezt, és mivel három hete volt inkább csúcsformában, nagyon szép teljesítmény tőle, hogy ilyen jól vissza tudott jönni.

Sós Csaba bevallotta: komoly válogatási gondjai lesznek, mert mindhárman nagyon jól teljesítenek, de egy számban egy nemzetet csak ketten képviselhetnek majd az Eb-n. Összességében úgy gondolja, „alakulgat a csapat”, és azt várja, hogy még többen megússzák majd az Eb-szintidőt.

Jönnek fel a fiatalok

A fiatalok közül többen is remekeltek az ob-n: 200 méter pillangón a nőknél Jackl Vivien és Kertész Boróka azonos idővel győzött, a férfiaknál pedig Antal Dávid lett az első. Velük kapcsolatban Sós Csaba azt mondta, nem titok, hogy

szintidőtől függetlenül meg fogják kapni a lehetőséget arra, hogy megméressék magukat az Európa-bajnokságon.

Erre nagy szükség van azért, hogy ne a 2027-es budapesti vb legyen nekik az első felnőtt világversenyük. Nekik tehát főleg a tapasztalatszerzés szempontjából lesz fontos a nyári, párizsi Eb. Kertész Borókára és Antal Dávidra is igaz, hogy közel vannak a szintidőhöz, továbbá a szövetségi kapitány kitért Kokas Fannira, aki az ob első napján 28,47 másodperces idővel nyert 50 méter háton, a 100 méteres szám döntőjébe pedig a legjobb idővel jutott be. Sós Csaba örömmel látja, hogy a fiatalok is „látványosan jól szerepelnek”.

A szakvezető az ob további versenynapjain azt várja el az indulóktól, hogy mindenki vegye nagyon komolyan a szereplést. A döntőbe jutóknak – a világversenyekhez hasonlóan – háromszor kell úszniuk. Természetesen a mezőny nem olyan, mint egy vb-n vagy Eb-n, hiszen utóbbi versenyeken az előfutamból való továbbjutásért is nagyot kell küzdeni, nem beszélve a döntőbe kerülésről, mivel egyre kisebb különbség van a győztes és a 16. helyezett között. „Meglátjuk milyen tapasztalatok lesznek majd az ob-ról, de meggyőződésem, hogy helyes döntés volt meghozni ezt az újítást a lebonyolítással kapcsolatban” – összegzett Sós Csaba.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.