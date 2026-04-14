ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.57
usd:
308.33
bux:
138891.07
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Keane, a Ferencváros vezetõedzõje a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. november 6-án. A Ferencváros 3-1-re gyõzött.
Nyitókép: Illyés Tibor

Vereséget szenvedtek a felcsútiak – visszaugrott a tabella élére a Ferencváros

Infostart / MTI

A Ferencváros 2-1-re legyőzte a vendég Puskás Akadémiát a labdarúgó Fizz Liga 26. fordulójából elhalasztott és kedden pótolt mérkőzésén.

A mérkőzés elején ugyan a hazaiak fölényben futballoztak, de a vendégek taktikai szabálytalanságokkal tördelték a játékot, így Robbie Keane vezetőedző tanítványai nem tudtak lendületbe jönni. Sokáig nem jutott helyzetig a Ferencváros, aztán a játékrész derekán túl egy percen belül kétszer is: előbb egy szabadrúgás után Golla mentett a kapu torkában, majd egy szögletet követően Reamaekers fejese a keresztléc érintésével hagyta el a játékteret. A szervezetten védekező felcsútiak viszont első lehetőségüket gólra váltották, amikor Reamaekers elcsúszását kihasználva a válogatott Lukács ugrott ki és lőtt gólt. A zöld-fehéreknek sokáig nem kellett aggódniuk, mert a szünetig hátralévő bő tíz percben nemcsak egyenlítettek, hanem fordítottak is Joseph és mezőnyjátékosok közül a legjobb teljesítményt nyújtó Kanichowsky találatával.

Térfélcserét követően az FTC meddő mezőnyfölényt harcolt ki, de komoly esélye nem volt, hogy növelje az előnyét. Az utolsó húsz percre valamelyest felbátorodott a Puskás Akadémia, így az addig szinte teljesen „munkanélküli” Dibusznak kétszer is védenie kellett, Golla közeli fejesénél ráadásul nem is kicsit. A hajrában a cserék mellett ismét megszaporodtak a szabálytalanságok, így nem volt folyamatos a játék, ami ekkor már az előnyben lévő Ferencvárosnak kedvezett. A sorozatban nyolcadik bajnoki címére hajtó csapat végül nagyobb izgalmak nélkül megőrizte vezetését a lefújásig.

Az immár hét kör óta veretlen címvédő a sikerével pontszámban utolérte a Győrt, amelytől több győzelmével a vezetést is átvette a tabellán. A találkozót eredetileg március közepén rendezték volna, de a fővárosi csapat Európa-liga nyolcaddöntője miatt kellett elhalasztani.

Fizz Liga, 26. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC 2-1 (2-1)

Groupama Aréna, 7155 néző, v.: Rúsz

gólszerzők: Joseph (39.), Kanichowsky (45.), illetve Lukács (34.)

sárga lap: Gomez (76.), illetve Duarte (12.), Maceiras (48.), Szolnoki (74.)

Ferencvárosi TC: Dibusz - Gomez, Raermaekers, Szalai G. - Osváth (Nagy B., 79.), Corbu, Kanichowsky, O'Dowda (Makreckis, 79.) - Joseph (Kovacevic, 73.), Gruber (Lisztes, 85.), Zachariassen (Rommens, 73.)

Puskás Akadémia FC: Szappanos - Maceiras, Harutjunjan, Golla (Orján, 85.), Markgráf - Duarte (Magyar, 85.) - Lukács, Okeke (Mondovics, 81.), Szolnoki, Nagy Zs. - Németh A. (Fameyeh, 73.)

Góllövőlista

15 gólos: Lukács (Puskás Akadémia)

14 gólos: Matko (Újpest)

13 gólos: Benbuali (Győr)

12 gólos: Bárány (Debrecen)

10 gólos: Acolatse (Diósgyőr 8/Ferencváros 2), Varga B. (Ferencváros)

9 gólos: Gruber (Ferencváros), Hahn (Paks), Molnár Á. (MTK), Skribek (Zalaegerszeg)

8 gólos: Böde (Paks), Vitális (Győr)

7 gólos: Bíró (Kisvárda), Joao Victor (Zalaegerszeg)

6 gólos: Babos (Diósgyőr), Dzsudzsák (Debrecen), Gavric (Győr), Nagy Zs. (Puskás Akadémia), Szendrei Á. (Paks), Tóth B. (Paks)

5 gólos: Átrok (MTK), Colley (Puskás Akadémia 2/Diósgyőr 3), Edomwonyi (Nyíregyháza), Gyurkits (Paks), Horváth Kr. (Újpest), Kerezsi (MTK), Kovacevic (Ferencváros), Kvasina (Nyíregyháza), Molnár R. (MTK), Tijani (Nyíregyháza)

Kezdőlap    Sport    Vereséget szenvedtek a felcsútiak – visszaugrott a tabella élére a Ferencváros

labdarúgás

ferencváros

puskás akadémia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője és Madár István a Portfolio vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 21:00
BL élőben: a címvédő ellen kellene csodát tenni Szoboszlaiéknak
2026. április 14. 20:44
Variál egyet a NB I-kiesés rendszerén az MLSZ
×
×