Visszavonul Szucsánszki Zita válogatott kézilabdázó

"Most már szeretném teljes erőbedobással csinálni az erőnléti munkát. Persze, ezt már többször mondtam, egyszer már el is búcsúztattak, mégis itt vagyok. Úgyhogy biztosra csak akkor lehet mondani, hogy vége, amikor már kidobom a cipőmet" - nyilatkozta a 38 éves irányító csütörtökön a mandiner.hu oldalon.

Hozzátette: május 31-én a Vasas SC elleni bajnoki lesz pályafutása utolsó mérkőzése és a következő évadtól már teljes erőbedobással az erőnléti edzői feladataira szeretne összpontosítani. Búcsúzni az Európa Liga megnyerésével és egy bajnoki negyedik helyezéssel szeretne.

Szucsánszki 2005-ben a Kőbánya-Spartacusból került a Ferencvároshoz, amelyet 2023-ig erősített. A KEK-et kétszer, az EHF Kupát egyszer, a bajnokságot és a Magyar Kupát három-három alkalommal nyerte meg, 2023-ban pedig Bajnokok Ligája-ezüstérmes lett. A válogatottban 147 mérkőzésen 420 gólt szerzett, szerepelt egy olimpián, öt világ- és négy Európa-bajnokságon. Legjobb eredménye a 2012-es kontinensbajnoki bronzérem.

Az Esztergom május 16-17-én Dijonban játssza az Európa Liga négyes döntőjét. A bajnoki tabellán jelenleg negyedik, hátránya hat pont a harmadik Debrecen mögött, előnye pedig öt pont az Alba Fehérvárral és a Váccal szemben, de utóbbi kettővel az idény hátralévő részében még találkozik.

Címképünkön a válogatottságtól visszavonuló Szucsánszki Zita, Kovacsics Anikó, Tomori Zsuzsa