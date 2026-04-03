ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.78
usd:
334.35
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A válogatottságtól visszavonult Szucsánszki Zitát, Kovacsics Anikót és Tomori Zsuzsát (b-j) köszöntik a Magyarország - Brazília barátságos nõi kézilabda-mérkõzés szünetében a Tatabányai Multifunkciós Csarnokban 2025. április 10-én.
Nyitókép: Illyés Tibor, MTI/MTVA

Visszavonul Szucsánszki Zita válogatott kézilabdázó

Infostart / MTI

A MOL Esztergom 147-szeres válogatott kézilabdázója bejelentette, hogy az idény végén befejezi sportpályafutását.

"Most már szeretném teljes erőbedobással csinálni az erőnléti munkát. Persze, ezt már többször mondtam, egyszer már el is búcsúztattak, mégis itt vagyok. Úgyhogy biztosra csak akkor lehet mondani, hogy vége, amikor már kidobom a cipőmet" - nyilatkozta a 38 éves irányító csütörtökön a mandiner.hu oldalon.

Hozzátette: május 31-én a Vasas SC elleni bajnoki lesz pályafutása utolsó mérkőzése és a következő évadtól már teljes erőbedobással az erőnléti edzői feladataira szeretne összpontosítani. Búcsúzni az Európa Liga megnyerésével és egy bajnoki negyedik helyezéssel szeretne.

Szucsánszki 2005-ben a Kőbánya-Spartacusból került a Ferencvároshoz, amelyet 2023-ig erősített. A KEK-et kétszer, az EHF Kupát egyszer, a bajnokságot és a Magyar Kupát három-három alkalommal nyerte meg, 2023-ban pedig Bajnokok Ligája-ezüstérmes lett. A válogatottban 147 mérkőzésen 420 gólt szerzett, szerepelt egy olimpián, öt világ- és négy Európa-bajnokságon. Legjobb eredménye a 2012-es kontinensbajnoki bronzérem.

Az Esztergom május 16-17-én Dijonban játssza az Európa Liga négyes döntőjét. A bajnoki tabellán jelenleg negyedik, hátránya hat pont a harmadik Debrecen mögött, előnye pedig öt pont az Alba Fehérvárral és a Váccal szemben, de utóbbi kettővel az idény hátralévő részében még találkozik.

Kezdőlap    Sport    Visszavonul Szucsánszki Zita válogatott kézilabdázó

női kézilabda

szucsánszki zita

női kézilabda-válogatott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 5. 21:20
Élre állt a Vasas az NB II-ben, a Honvéd kikapott
2026. április 5. 20:12
Böde-Bíró Blanka nagy beismerése: nem volt zökkenőmentes a visszatérése
×
×