A szenegáli Kalidou Koulibaly (b) és a benini Mickael Pote a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája negyeddöntőjében játszott Szenegál - Benin mérkőzésen Kairóban 2019. július 10-én.
Hatalmas botrány robbant ki Afrikában

Szenegál nem kívánja visszaadni az Afrikai Nemzetek Kupáját azok után, hogy futballválogatottját utóbb technikai vereséggel sújtották, és megfosztották kontinentális bajnoki címétől.

Ezt Kalidou Koulibaly, a csapat oszlopos tagja tudatta Instagram-oldalán. "Tiszteld a bajnokokat, a trófea itt van. És sehova sem megy. Mindenki láthatja, hogy a kezemben van" - írta a 34 éves védő.

Állásfoglalása előtt a Szenegáli Labdarúgó Szövetség igazságtalannak nevezte, hogy válogatottjától elvették a bajnoki címet, és a döntést követően bejelentette, hogy fellebbezést nyújt be a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz.

Az afrikai kontinentális szövetség fellebbviteli bizottsága kedden megsemmisítette az Afrikai Nemzetek Kupája január 18-i döntőjének végeredményét, és a pályát tiltakozásul közel negyedórára elhagyó Szenegál helyett Marokkót hirdette ki győztesnek. A kaotikus körülmények között befejeződött rabati finálét hosszabbítás után 1-0-ra a szenegáli válogatott nyerte, a friss döntéssel azonban Marokkó együttese győzött 3-0-ra.

Az elsőfokú ítélet még helyben hagyta az 1-0-s végeredményt, de a döntéshozók több mint egymillió dolláros büntetést és eltiltásokat szabtak ki a két csapat játékosaira és tisztviselőire. A szenegáli szövetség szerint "igazságtalan, példátlan és elfogadhatatlan" döntés született, amely "rossz hírbe hozza az afrikai labdarúgást".

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 12. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki az 5,9 milliárd forintos főnyereményt a 12. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

Iran's ability to threaten Strait of Hormuz 'degraded,' US says after underground missile sites bombed

US Central Command says intelligence support and missile radar used to monitor ship movements have also been destroyed.

