Szoboszlai a Liverpool mostani BL-rekordere, nagy szükség lesz rá a Galatasaray ellen is

A Barcelona–Newcastle mérkőzés kezdődik a többinél korábban, már 18.45-kor. A spanyol és az angol gárda 1–1-re végzett a Saint James’ Parkban, múlt kedden, a vendégek a 94. percben egyenlítettek büntetőből.

Így, de alighanem még egygólos hátrány esetén is az lenne megfogalmazható, Hansi Flick csapata a mérkőzés esélyese. A Barcelona, azt a (bő) kilencven percet leszámítva az elmúlt egy hónapban minden mérkőzését megnyerte, az Athletic Bilbao elleni idegenbeli bajnoki kivételével mindegyiken legalább három gólt szerzett.

A fogadóirodák mindössze 1,60-as szorzóval adják a katalánok sikerét, pedig az elmúlt hetekben ért el bravúrokat a Newcastle is, megszakította a Manchester United veretlenségi sorozatát és legyőzte a Chelsea-t, idegenben.

A Bayern München 6–1-re nyert Bergamóban az Atalanta ellen, elképzelhetetlen, hogy bajba kerülne. Függetlenül attól, hogy ki védi majd a kapuját, Jonas Urbig, akinek sokat javult az állapota az elmúlt napokban, vagy más opció nem lévén, a mindössze 16 éves Leonard Prescott.

A Tottenham 5–2-re elveszítette az első mérkőzést Madridban, az Atlético ellen, már az első negyedórában háromgólos hátrányba került. A Premier League másik két csapata, amely hasonló hátrányból próbált meg felállni kedd este, kudarcot vallott, a Chelsea és a Manchester City is kikapott, esélye sem volt egyiknek sem a hátrány lefaragására.

A Spurs az elmúlt hetek kudarcsorozata után nem játszott rosszul a Liverpool ellen, de most sokkal, de sokkal jobban kellene még ahhoz is, hogy szaporább legyen a híveinek a szívverése. Az Atlético számára ugyanakkor figyelmeztetés, hogy a spanyol Király-kupa elődöntőjében, a Barcelona ellen, majdnem eltékozolt egy még nagyobb előnyt. Ha „csak” háromgólos lett volna az, akkor hosszabbításra kényszerül a Barcelona ellen.

Három magyar is játszhat az Anfield Roadon, amikor a Liverpool, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata fogadja Sallai Rolandot és a Galatasarayt. A Vörösök hazai mérlege sokkal gyengébb a reméltnél, minden sorozatot figyelembe véve, a BL-ben is érte már meglepetés őket, a PSV elleni 1–4. Érdekes egyébként, hogy a mostani BL-kiírásban a szerzett gólokat és a gólpasszokat tekintve is Szoboszlai Dominik a csapat rekordere.

A törökök az első mérkőzést megnyerték 1–0-ra, így a Liverpoolnak mindenképpen gólt kell szereznie a hátrány ledolgozásához. Arne Slot csapata márciusban eddig csak a Wolverhampton elleni FA-kupa-mérkőzést tudta megnyerni, a további három meccséből kettőt elveszített, egy döntetlenre végződött.