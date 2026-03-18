ISTANBUL, TURKEY - MARCH 10: Victor Osimhen of Galatasaray A.S. and Dominik Szoboszlai of Liverpool react during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Galatasaray SK and Liverpool FC at Ali Sami Yen Spor Kompleksi on March 10, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)
Szoboszlai a Liverpool mostani BL-rekordere, nagy szükség lesz rá a Galatasaray ellen is

Négy mérkőzéssel zárul ma a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek sora. A Bayern szinte már továbbjutott, az Atléticónak remek esélye van, mint ahogy a Barcelona és a Liverpool is esélyesebb ellenfelénél.

A Barcelona–Newcastle mérkőzés kezdődik a többinél korábban, már 18.45-kor. A spanyol és az angol gárda 1–1-re végzett a Saint James’ Parkban, múlt kedden, a vendégek a 94. percben egyenlítettek büntetőből.

Így, de alighanem még egygólos hátrány esetén is az lenne megfogalmazható, Hansi Flick csapata a mérkőzés esélyese. A Barcelona, azt a (bő) kilencven percet leszámítva az elmúlt egy hónapban minden mérkőzését megnyerte, az Athletic Bilbao elleni idegenbeli bajnoki kivételével mindegyiken legalább három gólt szerzett.

A fogadóirodák mindössze 1,60-as szorzóval adják a katalánok sikerét, pedig az elmúlt hetekben ért el bravúrokat a Newcastle is, megszakította a Manchester United veretlenségi sorozatát és legyőzte a Chelsea-t, idegenben.

A Bayern München 6–1-re nyert Bergamóban az Atalanta ellen, elképzelhetetlen, hogy bajba kerülne. Függetlenül attól, hogy ki védi majd a kapuját, Jonas Urbig, akinek sokat javult az állapota az elmúlt napokban, vagy más opció nem lévén, a mindössze 16 éves Leonard Prescott.

A Tottenham 5–2-re elveszítette az első mérkőzést Madridban, az Atlético ellen, már az első negyedórában háromgólos hátrányba került. A Premier League másik két csapata, amely hasonló hátrányból próbált meg felállni kedd este, kudarcot vallott, a Chelsea és a Manchester City is kikapott, esélye sem volt egyiknek sem a hátrány lefaragására.

A Spurs az elmúlt hetek kudarcsorozata után nem játszott rosszul a Liverpool ellen, de most sokkal, de sokkal jobban kellene még ahhoz is, hogy szaporább legyen a híveinek a szívverése. Az Atlético számára ugyanakkor figyelmeztetés, hogy a spanyol Király-kupa elődöntőjében, a Barcelona ellen, majdnem eltékozolt egy még nagyobb előnyt. Ha „csak” háromgólos lett volna az, akkor hosszabbításra kényszerül a Barcelona ellen.

Három magyar is játszhat az Anfield Roadon, amikor a Liverpool, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata fogadja Sallai Rolandot és a Galatasarayt. A Vörösök hazai mérlege sokkal gyengébb a reméltnél, minden sorozatot figyelembe véve, a BL-ben is érte már meglepetés őket, a PSV elleni 1–4. Érdekes egyébként, hogy a mostani BL-kiírásban a szerzett gólokat és a gólpasszokat tekintve is Szoboszlai Dominik a csapat rekordere.

A törökök az első mérkőzést megnyerték 1–0-ra, így a Liverpoolnak mindenképpen gólt kell szereznie a hátrány ledolgozásához. Arne Slot csapata márciusban eddig csak a Wolverhampton elleni FA-kupa-mérkőzést tudta megnyerni, a további három meccséből kettőt elveszített, egy döntetlenre végződött.

ÉLŐ: Sporting Braga–Ferencváros 4-0
európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágó

ÉLŐ: Sporting Braga–Ferencváros 4-0
A Ferencváros az első mérkőzésen 2–0-s előnyt szerzett, így lépett pályára a bragai visszavágón, a tét az Európa-liga legjobb nyolc csapata közé kerülés. A Braga az első negyedóra végén kiegyenlítette a hátrányát, így kezdődhetett minden elölről – aztán jött a harmadik gól is. A szünetben így összesítésben hátránnyal fordult a magyar csapat. Aztán a második félidőben a helyzet fokozódott...
 

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

Elképesztő szerencséjének köszönheti az új iráni vezető, hogy túlélte a rakétacsapást

Irán: „monarchista összeesküvés” sejtjeit számolták fel, kivégeztek egy svédet is

Izrael: az iráni hírszerzési miniszter is halott

Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét

Tűz alá került Dubaj, egy ausztrál légibázis is veszélybe került – videók

Német kancellár: nem szállunk be a háborúba, de utána segítünk a Hormuzi-szorosban

Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
2026.03.19. csütörtök, 18:00
Borvendég Zsuzsanna
a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
Most jött el a kegyelmi pillanat a választási rendszer megváltoztatásához?

Most jött el a kegyelmi pillanat a választási rendszer megváltoztatásához?

Kóczy Á. László és Sziklai R. Balázs a Portfolio.hu-n megjelent írásukban a 106 egyéni választókerület 19 vármegye és a főváros közötti felosztásának azon matematikai módszerét kereste, mellyel leginkább meg lehet felelni a választási törvény előírásának, miszerint az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma az országos választókerületi méret számtani átlagától maximum 15%-kal térhet el, és ha ez a különbség eléri a 20%-ot, kötelező a kiosztás módosítása. Egy matematikai probléma legoptimálisabb megoldására tettek javaslatot, s ennek során két hátrányos helyzetű vármegyétől elvennének egy-egy egyéni választókerületet, és azokat a szerencsés(ebb) helyzetű Pest vármegyének és Budapestnek adnák. Véleményem szerint az egyéni választókerületek számának – a listás helyek rovására történő – kettővel (108-ra) történő megemelése kézenfekvő megoldás lehetne. Továbbá úgy vélem, a választási rendszer átfogó kezelését az jelenthetné, ha a választás szabályait egy közvetlenül a nép által választott, erős legitimációjú köztársasági elnök alkotná meg egy erre létrehozott szűk grémium élén.

Kvíz: Tudod, mi a luft, a vinkli vagy a korner? Teszteld, mennyi van meg a régi focis kifejezésekből!

Kvíz: Tudod, mi a luft, a vinkli vagy a korner? Teszteld, mennyi van meg a régi focis kifejezésekből!

Kvízünkben tíz régi focis kifejezést gyűjtöttünk össze, te pedig tesztelheted, mennyire mennek a régies focis kifejezések és szólások.

Iran says it will retaliate after reports say Israel attacked major gas field

Iran says it will retaliate after reports say Israel attacked major gas field

Iranian media says no-one was injured in the attack on the world's largest natural gas field.

2026. március 18. 17:18
Nagyon fura korlátozások jönnek a Mount Everesten
2026. március 18. 16:30
ÉLŐ: Sporting Braga–Ferencváros 4–0
