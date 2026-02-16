ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 16. hétfő
José Mourinho, a Tottenham Hotspurs vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játszott Bournemouth-Tottenham Hotspur mérkőzésen Bournemouthban 2020. július 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Neil Hall

Mourinho akár ingyen is mehetne a Real Madridhoz?

Infostart

A nemzetközi futballvilágban sincsenek véletlenek: a Benfica és a Real Madrid BL-playoffja előtt került nyilvánosságra, hogy bár a lisszaboni klub vezetőedzőjének 2027-ig él a szerződése, akár már idén nyáron elmehet a Real Madridhoz.

José Mourinho szerződésében szerepel egy különleges kivásárlási záradék, amely lehetővé teszi, hogy visszatérjen a Real Madridhoz a nyáron.

A portugál edző 2010 nyarán, az Interrel produkált fantasztikus tavasz után került a Bernabéuba. Három idényt töltött ott, érdekes, hogy sokkal szebb emléket őriznek róla a klubnál, mint amilyet talán indokolnának az eredményei: egy bajnoki cím, egy Király-kupa-győzelem és egy spanyol szuperkupa-siker került a neve mellé.

A Madridhoz való esetleges visszatéréséről szóló pletykák Xabi Alonso menesztése után erősödtek fel, különösen azt követően, hogy aktuális csapata, a Benfica egy hihetetlen mérkőzésen 4–2-re legyőzte a Mourinho korábbi játékosa, Álvaro Arbeloa által irányított Madridot.

„Florentino Pérez elnök ingyen visszahozhatja őt a klubhoz a nyáron” – ezt derítette ki az AS, amely szerint Mourinho szerződése tartalmaz egy záradékot, amely lehetővé teszi számára, hogy bármelyik csapathoz távozzon lelépési díj fizetése nélkül. A záradék azonban nem most, hanem csak a Benfica szezonbeli utolsó mérkőzését követő 10 napos időszakban aktiválható. Bár a Real Madrid vezetősége még nem tett hivatalos lépéseket a portugál edző megszerzése iránt, tagadhatatlan, hogy ezt fontolgatja.

Portugál lapvélemények szerint Mourinho élvezi a lehetőséget, hogy hosszú, külföldön töltött évek után közelebb lehet családjához. Nem szorgalmazza nyilvánosan a távozást, de a Bernabéu kétségtelenül vonzza. Lehetne akár a világbajnokság után szövetségi kapitány, de a Portugál Labdarúgó Szövetség állítólag ódzkodik a kinevezésétől.

