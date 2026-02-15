Két teljes kör lement, az NB I élén a Győr

A Győr egygólos meccsen győzte le a vendég Kisvárda együttesét a labdarúgó NB I 22. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, ezzel a tabella élére állt.

Fizz Liga, 22. forduló: ETO FC-Kisvárda Master Good 1-0 (1-0)

A mérkőzést megelőzően utolsó előtti Nyíregyháza négygólos győzelmet aratott Miskolcon, a sereghajtó Kazincbarcika ideiglenes otthonában.

Eredmények, 22. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Nyíregyháza Spartacus FC 0-4

ETO FC Győr-Kisvárda Master Good 1-0

szombaton játszották:

MTK Budapest-Puskás Akadémia FC 2-2

Zalaegerszeg-Ferencvárosi TC 3-1

Paksi FC-Diósgyőri VTK 1-2

pénteken játszották:

Újpest FC-Debreceni VSC 2-1

A tabella:

1. ETO FC 22 12 7 3 43-21 43 pont

2. Ferencvárosi TC 22 12 4 6 41-24 40

3. Debreceni VSC 22 11 5 6 33-27 38

4. Paksi FC 22 10 6 6 42-31 36

5. Zalaegerszegi TE FC 22 9 6 7 34-28 33

6. Puskás Akadémia FC 22 9 5 8 28-28 32

7. Kisvárda Master Good 22 9 4 9 26-34 31

8. Újpest FC 22 7 5 10 30-38 26

9. MTK Budapest 22 7 4 11 41-48 25

10. Nyíregyháza Spartacus FC 22 6 6 10 29-37 24

11. Diósgyőri VTK 22 5 8 9 30-36 23

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 22 4 2 16 20-45 14

A 23. forduló programja:

február 21., szombat:

Nyíregyháza Spartacus FC-Kisvárda Master Good 14.00

Kolorcity Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia FC 16.15

Újpest FC-Diósgyőri VTK 18.30

február 22., vasárnap:

Zalaegerszeg-Debreceni VSC 14.45

Paksi FC-ETO FC Győr 17.30

február 23., hétfő:

MTK Budapest-Ferencvárosi TC 20.00