Két teljes kör lement, az NB I élén a Győr

A Győr egygólos meccsen győzte le a vendég Kisvárda együttesét a labdarúgó NB I 22. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, ezzel a tabella élére állt.
Fizz Liga, 22. forduló: ETO FC-Kisvárda Master Good 1-0 (1-0)
A mérkőzést megelőzően utolsó előtti Nyíregyháza négygólos győzelmet aratott Miskolcon, a sereghajtó Kazincbarcika ideiglenes otthonában.
Eredmények, 22. forduló:
Kolorcity Kazincbarcika SC-Nyíregyháza Spartacus FC 0-4
ETO FC Győr-Kisvárda Master Good 1-0
szombaton játszották:
MTK Budapest-Puskás Akadémia FC 2-2
Zalaegerszeg-Ferencvárosi TC 3-1
Paksi FC-Diósgyőri VTK 1-2
pénteken játszották:
Újpest FC-Debreceni VSC 2-1
A tabella:
1. ETO FC 22 12 7 3 43-21 43 pont
2. Ferencvárosi TC 22 12 4 6 41-24 40
3. Debreceni VSC 22 11 5 6 33-27 38
4. Paksi FC 22 10 6 6 42-31 36
5. Zalaegerszegi TE FC 22 9 6 7 34-28 33
6. Puskás Akadémia FC 22 9 5 8 28-28 32
7. Kisvárda Master Good 22 9 4 9 26-34 31
8. Újpest FC 22 7 5 10 30-38 26
9. MTK Budapest 22 7 4 11 41-48 25
10. Nyíregyháza Spartacus FC 22 6 6 10 29-37 24
11. Diósgyőri VTK 22 5 8 9 30-36 23
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 22 4 2 16 20-45 14
A 23. forduló programja:
február 21., szombat:
Nyíregyháza Spartacus FC-Kisvárda Master Good 14.00
Kolorcity Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia FC 16.15
Újpest FC-Diósgyőri VTK 18.30
február 22., vasárnap:
Zalaegerszeg-Debreceni VSC 14.45
Paksi FC-ETO FC Győr 17.30
február 23., hétfő:
MTK Budapest-Ferencvárosi TC 20.00