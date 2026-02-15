Átíródott a téli olimpia történelme, Johannes Hösflot Klaebo kilencszeres aranyérmes

Az olimpiai bajnoki cím első számú esélyese, a norvég csapat az első váltásnál 7,2, a másodiknál – azaz a klasszikus stílusú résztáv végén – 10 másodperccel vezetett a finnek előtt, mögöttük a házigazda olaszok, a franciák, az amerikaiak és a kanadaiak tempóztak éremre esélyesként.

A harmadik, már szabadstílusban indulóknál a norvégok őrizték előnyüket a második helyre előre lépő franciákkal szemben, míg a finnek a bronzérmes helyen álltak. Az éllovasnál utolsónak következett Klaebo, aki rendkívül magabiztos teljesítménnyel hozta be első helyre a norvégokat, ezzel rekorder lett, ugyanis a téli játékok történetében még senki nem nyert kilenc aranyérmet.

Mögöttük a franciák zártak másodikként, a harmadik helyet pedig a hatalmasat hajrázó olasz staféta szerezte meg.

Sífutás, férfi 4x7,5 km-es váltó, olimpiai bajnok:

Norvégia (Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget, Einar Hedegart, Johannes Hösflot Klaebo) 1:04:24,5 óra

2. Franciaország (Schwely Theo, Hugo Lapalus, Mathis Desloges Victor Lovera) 22,2 másodperc hátrány

3. Olaszország (Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino) 47,9 mp. h.