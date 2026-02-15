„A szezon eleje óta próbáljuk elmondani, hogy a játékvezetés színvonala nem felel meg kívánalmaknak”

A vitát elsősorban a francia Pierre Kalulunak, a Juve védőjének második sárga lapja, s az azt ezzel járó kiállítás váltotta ki. A torinóiak (és a videofelvételek) alapján Kalulu nem ért hozzá Alessandro Bastonihoz, aki eljátszotta, hogy elrántotta az ellenfele.

Miután a játékvezető felmutatta Kalulunak a második sárga lapot, a védő kézjelével kérte, a VAR nézze meg az esetet. Ám erre a szabályok nem adnak lehetőséget.

„A szezon kezdete óta sok klub panaszkodik, hogy az infrastruktúra egyszerűen nem éri el a Serie A szintjét. Nem tudom, hogy megfelelően képzettek-e, alkalmasak-e a feladatra, bármi is legyen az oka, a tény az, hogy a játékvezetők nem érik el a Serie A színvonalát” – mondta Giorgio Chiellini, a korábbi világklasszis védő, a Juventus igazgatója.

Ő képviselte, a másik igazgató, Damien Comolli társaságában, a klubot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, az edzőt, Luciano Spallettit helyettesítve.

Hozzátette:

„Nem érdemes a futballról beszélni a mai események után”

– mondta Chiellini a Sky Sport Italiának a találkozó után. – „Teljesen elfogadhatatlan, ami történt, mindegy, hogy velünk vagy mással. Holnaptól feltehetően a VAR-nak is változnia kell, mert nem elfogadható, hogy ennyi hiba történik még az ilyen nagy meccseken is.

A múlt héten De Rossi panaszkodott, előtte Gasperini és Conte, szóval nem mi vagyunk az elsők és nem is az utolsók. Valami egyértelműen nem működik, és az első, amit tehetünk, a protokoll megváltoztatása. Nyilvánvaló, hogy La Penna nem volt felkészülve erre a meccsre.”