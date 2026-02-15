ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 15. vasárnap
Torino, 2010. december 13.Giorgio CHIELLINI, a Juventus hátvédje a Lazio ellen szerzett gólját ünnepli az olasz első osztályú labdarúgó-bajnokság 2010. december 12-i mérkőzésén a torinói Olimpiai Stadionban. A Juventus 2-1-re győzött. (MTI/EPA/Tonino di Marco)
Nyitókép: MTI/EPA/Tonino di Marco

„A szezon eleje óta próbáljuk elmondani, hogy a játékvezetés színvonala nem felel meg kívánalmaknak”

Infostart

Óriási botrányt kavart Olaszországban a szombat esti Internazionale–Juventus rangadó, azzal kapcsolatban is elsősorban a játékvezető működése. A teljes második félidőben emberelőnyben játszó Inter a 92. percben szerezte meg a győztes gólt és nyert 3–2-re.

A vitát elsősorban a francia Pierre Kalulunak, a Juve védőjének második sárga lapja, s az azt ezzel járó kiállítás váltotta ki. A torinóiak (és a videofelvételek) alapján Kalulu nem ért hozzá Alessandro Bastonihoz, aki eljátszotta, hogy elrántotta az ellenfele.

Miután a játékvezető felmutatta Kalulunak a második sárga lapot, a védő kézjelével kérte, a VAR nézze meg az esetet. Ám erre a szabályok nem adnak lehetőséget.

„A szezon kezdete óta sok klub panaszkodik, hogy az infrastruktúra egyszerűen nem éri el a Serie A szintjét. Nem tudom, hogy megfelelően képzettek-e, alkalmasak-e a feladatra, bármi is legyen az oka, a tény az, hogy a játékvezetők nem érik el a Serie A színvonalát” – mondta Giorgio Chiellini, a korábbi világklasszis védő, a Juventus igazgatója.

Ő képviselte, a másik igazgató, Damien Comolli társaságában, a klubot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, az edzőt, Luciano Spallettit helyettesítve.

Hozzátette:

„Nem érdemes a futballról beszélni a mai események után”

– mondta Chiellini a Sky Sport Italiának a találkozó után. – „Teljesen elfogadhatatlan, ami történt, mindegy, hogy velünk vagy mással. Holnaptól feltehetően a VAR-nak is változnia kell, mert nem elfogadható, hogy ennyi hiba történik még az ilyen nagy meccseken is.

A múlt héten De Rossi panaszkodott, előtte Gasperini és Conte, szóval nem mi vagyunk az elsők és nem is az utolsók. Valami egyértelműen nem működik, és az első, amit tehetünk, a protokoll megváltoztatása. Nyilvánvaló, hogy La Penna nem volt felkészülve erre a meccsre.”

juventus

internazionale

olasz futball

