Nagy változás előtt áll a Balaton fővárosa

Néhány éven belül teljesen átalakulhat a siófoki Petőfi sétány arculata. Az önkormányzat eltüntetné a bérelhető bódékat, és az elhanyagolt villák felújítására köteleznék a tulajdonosokat – írja Facebook-posztjában Lengyel Róbert, Siófok polgármestere.

A Petőfi sétány hosszú távra megkötött bérleti szerződései idén és jövő év végén kezdenek el lejárni. „Alapvetően más elképzeléseink vannak az ottani lehetőségekről, mint a 2014. előtti városvezetéseknek volt” – áll a bejegyzésben.

Nem egymás hegyére-hátára épített, bérelhető bodegákat, hanem sokkal kulturáltabb környezetet szeretnénk ott látni – írja a polgármester.

Egy munkacsoportot is létrehoztak, ami a Petőfi sétány újragondolását készíti elő. Az önkormányzati tulajdonú bódék kérdése mellett azokkal az épületekkel is foglalkoznak, amik magántulajdonban vannak, és „jelenleg csak rombolják ott a városképet”.

Ilyen például néhány „helyileg védett villaépület, amelyek önmagukban és a környezetükben is teljesen elhanyagoltak”.