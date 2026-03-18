2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Israel and Iran small flags on burning dark background. Concept of crisis of war and political conflicts between nations. Selective focus
Nyitókép: Zeferli/Getty Images

Irán: „monarchista összeesküvés” sejtjeit számolták fel, kivégeztek egy svédet is

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az iráni hatóságok egy „államellenes, monarchista összeesküvés sejtjeit” számolták fel – közölte a hírszerzésért felelős iráni minisztérium. Iráni gázlétesítményeket támadott Izrael szerdán, együttműködve az Egyesült Államokkal – jelentette az izraeli hadsereg.

A közlemény szerint a tárca 111 monarchista sejtet azonosított és számolt fel az ország 26 tartományban még azelőtt, hogy akcióba léphettek volna.

Hozzátették, hogy a nyugati országrészben található Hamadán városában és Nyugat-Azerbajdzsán tartományban őrizetbe vettek négy embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy az Egyesült Államok számára folytattak hírszerzési tevékenységet.

További 21 személyt annak gyanújával vettek őrizetbe, hogy együttműködtek a londoni székhelyű Iran International tévécsatornával, amelyet 2022-ben terrorszervezetnek nyilvánított az iráni vezetés. A művelet során szúró és lőfegyvereket, valamint sokkolókat és gumibotokat is lefoglaltak – tették hozzá.

Ahmad-Reza Radan, Irán rendőrfőnöke a múlt hétvégén 500 ember őrizetbevételéről számolt be, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kémtevékenységet folytattak és „információkat adtak át az Iránnal ellenséges médiának”.

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter viszont szerdán arról tett bejelentést, hogy az izraeli hadsereg hajnalban egy célzott légicsapással megölte Eszmáil Hatibot, a monarchista összeesküvést most bejelentő minisztérium vezetőjét.

Svédország megerősítette, hogy kivégeztek egy svéd állampolgárt Iránban

A svéd külügyminiszter szerdán megerősítette, hogy Irán valóban kivégezett egy svéd állampolgárt, akit azzal vádoltak, hogy Izraelnek kémkedett. „Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy ma reggel Iránban kivégeztek egy svéd állampolgárt” – nyilatkozta Maria Malmer Stenergard külügyminiszter.

Az iráni állami média korábban arról számolt be, hogy a Kuros Kejváni nevű férfit a tavalyi 12 napos háború alatt tartóztatták le Iránban. Állításuk szerint a svéd-iráni férfi az ország érzékeny helyszíneiről készített képeket, és információkat továbbított az izraeli titkosszolgálatnak – írja a Telex.

„Svédország a 2025. júniusi letartóztatás óta többször is felvetette az ügyet különböző szinteken az iráni képviselőkkel. Ezen kapcsolatfelvételek során hangsúlyoztuk Svédország elvárását, hogy állampolgárunk igazságos tárgyalásban részesüljön, és ne ítéljék halálra. Számunkra nyilvánvaló, hogy a svéd állampolgár kivégzéséhez vezető bírósági eljárás nem volt jogszerű. A felelősség ezért kizárólag Iránra hárul. Svédország továbbra is elítéli az emberi jogok súlyos megsértését Iránban” – írta a svéd külügyminisztérium közleménye.

„A halálbüntetés embertelen, kegyetlen és visszafordíthatatlan büntetés. Svédország, az EU többi tagállamával együtt, minden körülmények között elítéli annak alkalmazását” – áll a közleményben.

Iráni gázlétesítményeket támadott Izrael, együttműködve az Egyesült Államokkal

Az Irán déli részén fekvő petrolkémiai üzemek elleni támadás folytatásaként robbanások hallatszottak az aszalujjei finomítóból. Megsérült több tartály és a finomító különböző egységei, szállító vezetékei. A dolgozókat biztonságos helyekre evakuálták, a mentő- és tűzoltóegységek pedig megpróbálják eloltani a tüzet. Izrael a támadást az Egyesült Államokkal összehangolva hajtotta végre. A csapás a Hormuzi-szoros megnyitására irányuló nyomásgyakorlás része – közölte az izraeli szóvivő.

Bejelentették azt is, hogy a Sin Bét belbiztonsági szolgálat és az izraeli hadsereg közös műveletében vasárnap Szidónban – Libanon egyik földközi-tengeri kikötővárosában – likvidálták Visszam Musztafa Huszein Tahát, a Hamász szélsőséges palesztin szervezet pénzügyi hálózatának egyik magas rangú tagját.

A Sin Bét szerint Taha a terrorszervezet pénzgyűjtési rendszerét vezető Azzam Ramzi Mohammed Haszán felügyelete alatt tevékenykedett, és társaival együtt világszerte több százmillió dollár összegyűjtésén dolgozott a Hamász számára. A pénzt terrorcselekmények finanszírozására, katonai erőkre és a fegyveres szárny tagjainak fizetésére használják.

"A belbiztonsági szolgálat és a hadsereg folytatja a terror finanszírozási csatornáinak felszámolását, és fellép mindenki ellen, aki részt vesz Izrael elleni terrorcselekményekben vagy azok támogatásában" - hangsúlyozták a közleményben.

Izrael védelmi minisztere, Jiszráel Kac, majd a hadsereg szóvivője is bejelentette, hogy az ország légiereje célzott csapással, hírszerzési irányítással Teheránban éjjel likvidálta Irán hírszerzési miniszterét, Eszmáil Hatibot. A hadsereg közlése szerint Hatibot 2021-ben nevezte ki Ali Hamenei akkori legfőbb politikai és vallási vezető a tárca élére.

„Ma jelentős meglepetések várhatók minden fronton, amelyek új szintre emelik az Irán és a libanoni Hezbollah elleni háborút is” – fogalmazott Jiszráel Kac. Iránban fokozódik a támadások intenzitása, éjjel az iráni hírszerzési minisztert is likvidáltuk. A miniszterelnökkel együtt felhatalmaztuk a hadsereget, hogy amint lehetősége nyílik rá, külön jóváhagyás nélkül kiiktassa bármely iráni vezetőt – mondta az izraeli védelmi miniszter.

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

Izrael: az iráni hírszerzési miniszter is halott

Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét

Tűz alá került Dubaj, egy ausztrál légibázis is veszélybe került – videók

Német kancellár: nem szállunk be a háborúba, de utána segítünk a Hormuzi-szorosban

Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
Hiába a rengeteg ígéret, Magyarország ismét az utolsók között kullog egy friss európai listán

Hiába a rengeteg ígéret, Magyarország ismét az utolsók között kullog egy friss európai listán

10 újonnan beszerzett városi buszból 6 már nulla károsanyag-kibocsátású, akkumulátoros elektromos meghajtású vagy üzemanyagcellás volt 2025-ben Európában. Így a jelenlegi trend szerint a zéróemissziós modellek piaci részaránya már 2028-ra elérheti a 100%-ot, 7 évvel az uniós célszám előtt. Magyarország ugyanakkor az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a sereghajtók csapatában végzett, és valószínűleg nem teljesítette a vonatkozó 2025-ös uniós célt - derül ki egy új jelentésből.

Csendben és lassan elsorvad több tízezer magyar: őket ebből semmi sem rántja ki, láthatatlan a munkájuk

Csendben és lassan elsorvad több tízezer magyar: őket ebből semmi sem rántja ki, láthatatlan a munkájuk

A 40 és 75 év közötti magyarok harmada küzd rendszeres magánnyal, miközben rengeteg időt fordítanak mások gondozására.

Iran says it will retaliate after reports say Israel attacked major gas field

Iran says it will retaliate after reports say Israel attacked major gas field

Iranian media says no-one was injured in the attack on the world's largest natural gas field.

2026. március 18. 16:54
Német kancellár: nem szállunk be a háborúba, de utána segítünk a Hormuzi-szorosban
2026. március 18. 14:58
Izrael: az iráni hírszerzési miniszter is halott
