Navracsics Tibor: hasonlóan bizonytalan most a helyzet, mint a második világháború után

A világ bizonytalanabb, mint eddig bármikor, ezért különösen nagy szükség van a higgadtságra, a tapasztalatra és a szakértelemre – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden a Bács-Kiskun vármegyei Baján.

Navracsics Tibor a kormánypártok országjárásának bajai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy „a második világháború utáni időszak legbizonytalanabb nemzetközi politikai helyzetét éljük át”, ezért az ország irányításához, vezetéséhez és képviseletéhez olyan jellemzőkre van szükség, amelyeket a Fidesz-KDNP fel tud mutatni. Hozzátette:

„nekünk van Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke”, és az ilyen időszakokban különösen sokat számít a tapasztalat és a higgadtság.

Mint kifejtette, Magyarországtól keletre háború dúl, délkeletre szintén fegyveres konfliktus zajlik, amely nem látszik megnyugodni, nyugatra pedig instabil belpolitikai helyzetek és átrajzolódó pártpolitikai viszonyok figyelhetők meg.

„Egész Európa átalakulóban van” – fogalmazott, kiemelve: ilyenkor különösen fontos, hogy olyan politikai erő irányítsa az országot, amely képes megteremteni és fenntartani a belpolitikai stabilitást is. Hangsúlyozta, hogy ez a stabilitás sokszor nem látványos, de ezzel az „okos munkával” biztosítható, hogy Magyarország stabil maradjon.

Felidézte: a négy évvel ezelőtti választási kampány idején tört ki az orosz-ukrán háború, amelynek kezdete óta a Fidesz-KDNP a béke oldalán áll.

Azt mondta: a magyar kormány csalódottan tapasztalta, hogy az Európai Unió intézményei nem az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése mellett léptek fel, hanem a háborúba való beavatkozást támogatták, akárcsak a magyarországi ellenzéki pártok.

Álláspontja szerint a jelenlegi helyzet kísértetiesen hasonlít a négy évvel ezelőttire.

Mint mondta, miközben a Fidesz-KDNP egyértelműen a béke pártján áll, az ellenzéki pártok – bár békepártinak mondják magukat – folyamatosan olyan javaslatokat fogalmaznak meg Ukrajna támogatására, amelyek közelebb vihetnek a háborúhoz.

Kiemelte: Magyarország azonban nem vállal semmilyen közösséget azokkal a törekvésekkel, amelyek az európai országok Ukrajna oldalán történő beavatkozását célozzák.

Hozzátette: humanitárius segítségre – így a gyermekek üdültetésére, illetve a sebesültek ellátására – Magyarország is kész, „de semmi olyan gesztust nem kívánunk tenni, amely akár egy lépéssel is közelebb vinne minket ehhez a háborús konfliktushoz”.

Navracsics Tibor hangsúlyozta: Magyarország és Európa alapvető érdeke, hogy kimaradjon a háborús konfliktusból és a béke pártján maradjon. Reményét fejezte ki, hogy ez az álláspont kap többséget az április 12-i választáson.