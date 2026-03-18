ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.57
usd:
339.46
bux:
123596.1
2026. március 18. szerda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2022. november 30-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Navracsics Tibor: hasonlóan bizonytalan most a helyzet, mint a második világháború után

Infostart / MTI

Bizonytalan világban a tapasztalatra és a higgadtságra különösen nagy szükség van, és ez az, amit a kormánypártok képviselnek – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Fidesz-KDNP országjárásának bajai fóruma előtt.

A világ bizonytalanabb, mint eddig bármikor, ezért különösen nagy szükség van a higgadtságra, a tapasztalatra és a szakértelemre – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden a Bács-Kiskun vármegyei Baján.

Navracsics Tibor a kormánypártok országjárásának bajai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy „a második világháború utáni időszak legbizonytalanabb nemzetközi politikai helyzetét éljük át”, ezért az ország irányításához, vezetéséhez és képviseletéhez olyan jellemzőkre van szükség, amelyeket a Fidesz-KDNP fel tud mutatni. Hozzátette:

„nekünk van Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke”, és az ilyen időszakokban különösen sokat számít a tapasztalat és a higgadtság.

Mint kifejtette, Magyarországtól keletre háború dúl, délkeletre szintén fegyveres konfliktus zajlik, amely nem látszik megnyugodni, nyugatra pedig instabil belpolitikai helyzetek és átrajzolódó pártpolitikai viszonyok figyelhetők meg.

„Egész Európa átalakulóban van” – fogalmazott, kiemelve: ilyenkor különösen fontos, hogy olyan politikai erő irányítsa az országot, amely képes megteremteni és fenntartani a belpolitikai stabilitást is. Hangsúlyozta, hogy ez a stabilitás sokszor nem látványos, de ezzel az „okos munkával” biztosítható, hogy Magyarország stabil maradjon.

Felidézte: a négy évvel ezelőtti választási kampány idején tört ki az orosz-ukrán háború, amelynek kezdete óta a Fidesz-KDNP a béke oldalán áll.

Azt mondta: a magyar kormány csalódottan tapasztalta, hogy az Európai Unió intézményei nem az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése mellett léptek fel, hanem a háborúba való beavatkozást támogatták, akárcsak a magyarországi ellenzéki pártok.

Álláspontja szerint a jelenlegi helyzet kísértetiesen hasonlít a négy évvel ezelőttire.

Mint mondta, miközben a Fidesz-KDNP egyértelműen a béke pártján áll, az ellenzéki pártok – bár békepártinak mondják magukat – folyamatosan olyan javaslatokat fogalmaznak meg Ukrajna támogatására, amelyek közelebb vihetnek a háborúhoz.

Kiemelte: Magyarország azonban nem vállal semmilyen közösséget azokkal a törekvésekkel, amelyek az európai országok Ukrajna oldalán történő beavatkozását célozzák.

Hozzátette: humanitárius segítségre – így a gyermekek üdültetésére, illetve a sebesültek ellátására – Magyarország is kész, „de semmi olyan gesztust nem kívánunk tenni, amely akár egy lépéssel is közelebb vinne minket ehhez a háborús konfliktushoz”.

Navracsics Tibor hangsúlyozta: Magyarország és Európa alapvető érdeke, hogy kimaradjon a háborús konfliktusból és a béke pártján maradjon. Reményét fejezte ki, hogy ez az álláspont kap többséget az április 12-i választáson.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Navracsics Tibor: hasonlóan bizonytalan most a helyzet, mint a második világháború után

kampány

fidesz-kdnp

navracsics tibor

baja

választás 2026

közigazgatási és területfejlesztési miniszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elpárolgott a forinterő

Szerdán reggel kismértékben erősödött a forint, miután az olajpiacon mérséklődött a nyomás és a tőzsdéken egy kis fellélegzés látszott, délelőtt azonban visszaadta az egész felértékelődést. Kora délután azonban már hirtelen esni kezdett a hazai deviza. A nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz, ami nagymértékben befolyásolhatja a globális piaci hangulatot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fájdalmas búcsú: végleg elkaszálja legendás csúcsmodelljét az Audi, elképesztő, mi veszi át a helyét

Az Audi utód nélkül kivezeti a piacról eddigi csúcsmodelljét, az A8-at, amelynek szerepét a hamarosan érkező Q9 veszi át.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it has killed Iran's intelligence minister in overnight strike

Israel's Defence Minister Israel Katz says Esmail Khatib has been "eliminated". Iran has not yet commented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 13:11
Bóka János: lopakodva terjesztik ki az EU-s hatásköröket, újrarendezésre lenne szükség
2026. március 18. 12:55
Pont került Simon Gábor egykori MSZP-s politikust ügye végére – első fokon
×
×