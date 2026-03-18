2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Mid adult woman is crying.
Nyitókép: solidcolours/Getty Images

Ritka, de súlyos mellékhatása lehet a fogyást segítő „csodaszereknek”

Kanadai kutatók összesen 30 millió mellékhatásos esetet vizsgáltak meg, amelyek a fogyást segítő készítmények számlájára írhatók.

Egyes cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerek – mint például a Wegovy és az Ozempic – hatalmas népszerűségre tettek szert, miután kiderült: komoly segítséget nyújthatnak a fogyásban. Emellett viszont súlyos mellékhatással is járhatnak, mint például a látásvesztés.

Kanadai egyetemi kutatók most utóbbi mellékhatást vették gorcső alá. A Science Alert cikke szerint, amit a hvg.hu szemlézett, a szakemberek az amerikai gyógyszerészeti hatóság (FDA) által hét év alatt, 2017 és 2024 között gyűjtött mellékhatások listáját vizsgálták meg, olyan esetek keresve, amit a készítmények hatóanyaga, a szemaglutid ischaemiás optikus neuropátiát (ION) okozott.

Ez a ritka állapot hirtelen és teljes látásvesztést okozhat a látóideg vérellátásának hiánya miatt – és egyes esetekben tartós is lehet. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy hány ilyen eset fordult elő a különböző szemaglutidot tartalmazó készítményeket szedő embereknél.

Az FDA adatbázisa több mint 30 millió mellékhatásos esetet tartalmazott, és ezek közül összesen 28 esetben volt összefüggés a Wegovy és a látásvesztés, 47 esetben pedig az Ozempic és az ION között. Megjegyezendő, utóbbi készítményt általában hosszabb időre írták fel az orvosok. A különbség azonban a nemek között is kijött: a férfiak háromszor nagyobb eséllyel számoltak be valamilyen ION-panaszról, mint a nők. Az eredményeket a British Journal of Ophthalmology című tudományos lapban publikálták.

A kutatók nem vizsgálták részletesen a GLP-1 gyógyszerek és a látásvesztés közötti kapcsolat okát, de feltételezik, hogy például a nagyobb dózisban alkalmazott Wegovy vérnyomáscsökkentő hatása révén a szem vérellátását is befolyásolhatja. Eredményeik ugyanakkor arra utalnak, hogy a mellékhatások dózisfüggők lehetnek, ezért a jövőben fontos lenne ezek alaposabb vizsgálata a kockázatok csökkentése érdekében.

gyógyszer

kutatás

mellékhatás

fogyás

BL élőben: három magyar is kezd az Anfield Roadon

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland is a kezdő tizenegyben szerepel az Anfield Roadon, a Liverpool–Galatasaray mérkőzésen. Három mérkőzés kezdődött 21 órakor a 2026-os BL-nyolcaddöntő utolsó estéjén, az angol és a török csapat csatája mellett a Tottenham az Atléticót, a Bayern München az Atalantát fogadja,
A Mol és a Shell korlátozta a tankolható üzemanyag mennyiségét Szlovéniában

Ideiglenesen korlátozták a Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – közölték szerdán a vállalatok.
 

Üzemanyag: drámai bejelentést tett a szlovák miniszterelnök

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Elképesztő szerencséjének köszönheti az új iráni vezető, hogy túlélte a rakétacsapást

Irán: „monarchista összeesküvés” sejtjeit számolták fel, kivégeztek egy svédet is

Izrael: az iráni hírszerzési miniszter is halott

Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét

Tűz alá került Dubaj, egy ausztrál légibázis is veszélybe került – videók

Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
Elszálltak az olajárak, elbántak az amerikai tőzsdékkel

A szerdai nap még jó hangulatban indult a tőzsdéken, délutánra azonban látványos hangulatromlás figyelhető meg, miután arról érkeztek hírek, hogy Izrael Irán legnagyobb gázlétesítményét bombázta. Az események hatására lefordultak a tőzsdék, kilőtt az olaj és a gáz ára, és nyomás alá került az arany. A magyar tőzsde is lefordult a nap elején látott emelkedéséből. Este a Fed a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot, viszont az előrejelzésen jócskán módosítottak.

Májustól nincs titok az Instagramon: a Meta hozzáférhet az összes privát üzenethez

Az Instagram május 8-tól megszünteti a végpontok közötti titkosítást a privát üzenetekben.

'Extensive damage' at Qatar industrial site as Iran retaliates for strike on gas field

Qatar's Ras Laffan refinery was among a list of sites Iran threatened would be targets after an earlier attack on its South Pars gas field facilities.

2026. március 18. 06:24
Rábukkantak a pokolra – ilyennel még nem volt dolga a csillagászoknak
2026. március 18. 05:48
Innen tudjuk, hogy belenéztek a telefonunkba
