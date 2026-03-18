Ritka, de súlyos mellékhatása lehet a fogyást segítő „csodaszereknek”

Egyes cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerek – mint például a Wegovy és az Ozempic – hatalmas népszerűségre tettek szert, miután kiderült: komoly segítséget nyújthatnak a fogyásban. Emellett viszont súlyos mellékhatással is járhatnak, mint például a látásvesztés.

Kanadai egyetemi kutatók most utóbbi mellékhatást vették gorcső alá. A Science Alert cikke szerint, amit a hvg.hu szemlézett, a szakemberek az amerikai gyógyszerészeti hatóság (FDA) által hét év alatt, 2017 és 2024 között gyűjtött mellékhatások listáját vizsgálták meg, olyan esetek keresve, amit a készítmények hatóanyaga, a szemaglutid ischaemiás optikus neuropátiát (ION) okozott.

Ez a ritka állapot hirtelen és teljes látásvesztést okozhat a látóideg vérellátásának hiánya miatt – és egyes esetekben tartós is lehet. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy hány ilyen eset fordult elő a különböző szemaglutidot tartalmazó készítményeket szedő embereknél.

Az FDA adatbázisa több mint 30 millió mellékhatásos esetet tartalmazott, és ezek közül összesen 28 esetben volt összefüggés a Wegovy és a látásvesztés, 47 esetben pedig az Ozempic és az ION között. Megjegyezendő, utóbbi készítményt általában hosszabb időre írták fel az orvosok. A különbség azonban a nemek között is kijött: a férfiak háromszor nagyobb eséllyel számoltak be valamilyen ION-panaszról, mint a nők. Az eredményeket a British Journal of Ophthalmology című tudományos lapban publikálták.

A kutatók nem vizsgálták részletesen a GLP-1 gyógyszerek és a látásvesztés közötti kapcsolat okát, de feltételezik, hogy például a nagyobb dózisban alkalmazott Wegovy vérnyomáscsökkentő hatása révén a szem vérellátását is befolyásolhatja. Eredményeik ugyanakkor arra utalnak, hogy a mellékhatások dózisfüggők lehetnek, ezért a jövőben fontos lenne ezek alaposabb vizsgálata a kockázatok csökkentése érdekében.