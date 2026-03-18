2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Toroczkai Lászó, a Mi Hazánk elnöke, a párt delegációvezetője nyilatkozik az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások után a Parlamentben 2022. április 25-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Toroczkai László elárulta, mit tenne koalíciós kényszer esetén

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Vannak olyan szavazói a Mi Hazánknak, amelyek szeretnék, ha a párt kormánykoalícióra lépne a Fidesszel vagy a Tiszával, de a többség nem ezt akarja, és maga a pártelnök sem készül ilyesmire. Toroczkai László erről a Válasz Online-nak adott interjúban beszélt.

Arra a Válasz Online-nak nyilatkozó Toroczkai László szerint is csak 1-2 százalékos matematikai esély van, hogy a Mi Hazánknak a választás után a kormányzásról kell tárgyalnia a Fidesszel vagy a Tiszával.

„Én nem akarok tárgyalni Orbán Viktorral és Magyar Péterrel. Biztos nem is akarnak velem tárgyalni, nekem sem ez az álmom. Én arról beszéltem, hogy ha patthelyzet van, akkor muszáj leülni tárgyalni, ami nagyon-nagyon kemény tárgyalás lenne.”

Toroczkai László szerint nem igaz, hogy a Fidesz támogatja a Mi Hazánkat, és az ellenzéki párt sem szolgálja ki a kormányoldalt.

„Szemenszedett hazugság, hogy mi mindig együtt szavazunk a Fidesszel, konkrét tényekkel, számokkal kimutatható, hogy ez nem igaz. Vagy itt van a Pest Vármegyei Közgyűlés, ahol konkrétan felszámoltuk a Fidesz korrupciós rendszerét, ugye a gödi Samsung-akkugyár ügyéről van szó, de arról nincs, hogy az adóbevételeket, a milliárdokat odairányította teljesen abszurd módon egyébként a kormány a Pest Vármegyei Közgyűléshez, és ott álcivil szervezeteken keresztül eddig lenyúlták. A Mi Hazánk Mozgalom a mérleg nyelve lett 8 képviselővel, frakcióval, a Fidesznek nincs meg a többsége. Mit csináltunk? Addig szavaztunk a Fidesz ellen, míg végül visszavette magához a központi költségvetéshez ezeket az adóbevételeket a kormányt, mert nem tudták a megyei közéletben lenyúlni.”

Toroczkai László szerint a Mi Hazánk rendelkezik a legheterogénebb szavazóbázissal, amelynek tagjai közül a legtöbben nem akarnak háttéralkukat, bár szeretnék, ha a pártjuk lenne a mérleg nyelve.

„A Mi Hazánk szavazóinak biztos, hogy az a legfontosabb, hogy mi ott legyünk a parlamentben. Tehát ők nem bíznak mondjuk a Tisza Pártban, de nem akarják, hogy így menjen tovább minden, ahogy most megy, tehát semmiképpen nem akarják, hogy a Fidesz kormányozzon tovább. Leginkább azt akarják, hogy mi van, hogy ha patthelyzet van, és a mérleg nyelve vagyunk; én most azt látom, hogy ennek örülnének a szavazóink a legjobban, és azt várják el tőlem, hogy ahelyett, hogy mindenféle háttértárgyalás lenne, ahelyett végig a következő parlamenti ciklusban napi szinten vívjam meg a harcaimat, a csatáimat Orbán Viktorral és Magyar Péterrel.”

Szerinte vannak olyan szavazók a Mi Hazánk körül, akik a Fidesszel szeretnének egy koalíciót, de nem ők a többség.

„Egyébként ez generációs különbség, nagyon érdekes. A fiatalabbak azok még a Tiszával való koalíciót is el tudják képzelni, a kicsit idősebbek pedig inkább a Fidesszel való koalícióval szoktak jönni a lakossági fórumaimon, de azért a 80-90 százalék most már semmiféle koalíciót nem akart” – vélekedett.

Toroczkai László ígéretet tett arra, hogy ha a Mi Hazánk nem jut be a parlamentbe, akkor lemond, illetve kijelentette, hogy amennyiben a hatalom közelébe kerülnek, akkor sem a zsidóknak, sem a cigányoknak, sem az LMBTQ embereknek nem kell tőlük félniük.

Elpárolgott a forinterő

Szerdán reggel kismértékben erősödött a forint, miután az olajpiacon mérséklődött a nyomás és a tőzsdéken egy kis fellélegzés látszott, délelőtt azonban visszaadta az egész felértékelődést. Kora délután azonban már hirtelen esni kezdett a hazai deviza. A nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz, ami nagymértékben befolyásolhatja a globális piaci hangulatot.

Fájdalmas búcsú: végleg elkaszálja legendás csúcsmodelljét az Audi, elképesztő, mi veszi át a helyét

Az Audi utód nélkül kivezeti a piacról eddigi csúcsmodelljét, az A8-at, amelynek szerepét a hamarosan érkező Q9 veszi át.

Israel says it has killed Iran's intelligence minister in overnight strike

Israel's Defence Minister Israel Katz says Esmail Khatib has been "eliminated". Iran has not yet commented.

