ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.57
usd:
339.46
bux:
123596.1
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter előadást tart a Magyar Közgazdasági Társaság 20 éve az EU-ban címmel rendezett konferenciáján a budapesti Európa Pontban 2024. április 22-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Bóka János: lopakodva terjesztik ki az EU-s hatásköröket, újrarendezésre lenne szükség

Infostart / MTI

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint a jelenlegi intézményi logikát egy többszintű együttműködési szerkezettel kellene felváltani, hogy az EU-t együttműködési körök mentén lehessen újrarendezni.

Az Európai Unió részéről általános gyakorlattá vált a hatáskörök lopakodó kiterjesztése – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter az európai uniós hatáskörvizsgálat eredményeit bemutató szerdai sajtótájékoztatóján Budapesten.

Hozzátette, ezt a magyar kormány szuverenitási kérdésnek tekinti. „Az EU ugyanis a hatáskörátruházás elvére épül, a tagállamok döntik el, mely területeken kívánnak az intézményeken keresztül együttműködni”. Ha a döntést a tagállamok kezéből kiveszik, akkor a tagállami szuverenitás súlyosan sérül – közölte Bóka János.

A kormány tavaly novemberben indította el az EU hatásköreinek rendszerszintű felülvizsgálatát, azzal a céllal, hogy feltárja a lopakodó hatáskörbővítés gyakorlatát a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, az oktatás, a kultúra és a családpolitika terén – mondta.

Vizsgálták azt is, hogy mennyire optimális az EU és tagállamok közti kompetenciamegosztás, továbbá, hogy miért nem elég hatékonyak a tagállami hatásköröket „elvileg védő” uniós eszközök.

Bóka János elmondta, a vizsgálatot két lépcsőben folytatták le külső szakmai partnerek és társminisztériumok bevonásával. Első lépésként 2025-ben az Európa-tanulmányok Hálózat konferenciáján foglalkoztak az uniós hatáskörökkel, ezután indult meg az egyes területeket mélységeiben elemző szakmai konferenciasorozat, majd elemzéseket készítettek az egyes területekről - magyarázta, megjegyezve: a munkában szakmai partnerként részt vett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány, a Századvég, az Energiastratégia Intézet, az MCC Migrációkutató Intézet, a Nézőpont Intézet, a Közép-Európai Akadémia és a Károli Gáspár Református Egyetem. Jelezte, hogy a jelentést magyar és angol nyelven is nyilvánosságra hozzák.

Bóka János közlése szerint a jelentés megállapította, hogy a hatáskörtúllépés leggyakoribb eszköze a döntéshozatali jogalappal való visszaélés. Ezt korábban csak a hatáskörök kiterjesztése érdekében használták, ma már az egyhangú döntéshozatali követelmény megkerülése érdekében is mindennapossá vált – fűzte hozzá.

A hatáskörtúllépés másik megnyilvánulása formája az, amikor az uniós intézmények a formális tagállami hatáskört meghagyva, egyéb eszközökkel korlátozzák a tagállami politikai mozgásteret. Erre példa az európai szemeszterrel összefüggésben kialakított nyomásgyakorlási eszközrendszer, amihez már az uniós forrásokhoz való hozzáférés kondíciói is kapcsolódnak – ismertette. Bóka János hangsúlyozta:

„az uniós jog térnyerése zajlik, miközben nem működik a fékek és ellensúlyok rendszere”.

A szubszidiaritás védelmére hivatott sárga- és narancssárgalapos rendszer érdemben nem működik, egyetlen alkalommal sem volt képes megakasztani a jogalkotási folyamatot.

Az Európai Unió Bírósága a tagállamok nemzeti identitásának tiszteletben tartására vonatkozó követelményt is kiüresítette – emelte ki Bóka János. Hozzátette: tudatosan aláásták a tagállami szuverenitás- és alkotmányvédelmi intézmények pozícióit, megkérdőjelezik a tagállami alkotmánybíróságok általános legitimációját is.

A miniszter rögzítette: a szuverén tagállamok védelme érdekében új megoldásokra eszközökre, összehangolt fellépésre van szükség. Elmondta azt is, hogy a jelentés vitaindító jelleggel javaslatokat tesz, ezek egy része az alapszerződések módosítását is igényli, mások enélkül is végrehajthatók.

A javaslatok közül kiemelte egy hatáskörmegosztással kapcsolatos vitákra szakosodott uniós bíróság kialakítását, amire a szerződések jelenleg is lehetőséget adnak.

Megfontolásra javasolják olyan jogszabályi mechanizmus kialakítását is, ami az Országgyűlésben lehetővé tenné per indítását az EU bírósága előtt a szubszidiaritás sérelmére vonatkozólag – tette hozzá, jelezve: ilyen megoldás létezik például Franciaországban.

Javasolják egy negatív hatásköri lista létrehozását is azokról a területekről, amelyek egyértelműen nemzeti hatáskörbe tartoznak. Amennyiben uniós jogszabálykezdeményezés ilyen területet érint, akkor a magyar Országgyűlés automatikusan sárgalapos eljárást kezdeményezhetne.

A szerződésmódosítást igénylő javaslatok közül a miniszter megemlítette: új hatásköri katalógust vezetnének be. Javasolják a már létező sárga- és narancssárgalapos eljárások mellé a piros- és zöldlapos eljárások bevezetését is, ez egy korai figyelmeztető rendszer kialakítását jelentené a nemzeti parlamentek részvételével. Közölte: a piroslapos eljárás keretében a tagállamoknak lehetőségük nyílna elutasítani egy jogszabálytervezetet, ha azt a nemzeti parlamentek többsége indokolt véleményében kéri. A zöldlapos eljárásban a tagállamok jogszabálykezdeményezési jogot kapnának, amennyiben a nemzeti parlamentek legalább egyharmada ezt támogatja – fogalmazott a miniszter. Hozzátette: javasolják egy vészfék klauzula megfogalmazását, amely szerint, ha a tagállamok egy része jelzi stratégiai, nemzeti érdekeinek vagy alkotmányos hagyományainak sérelmét, akkor az adott eljárást csak az Európai Tanács egyhangú döntéseivel lehetne tovább vinni. Bóka János elmondta:

a jelenlegi intézményi logikát egy többszintű együttműködési szerkezettel váltanák fel, mert „fontos lenne, hogy az EU-t együttműködési körök mentén rendezzék újra”.

A miniszter közölte, hogy a jelentést és javaslatokat eljuttatják a magyar Országgyűlésnek, a tagállami parlamenteknek, kormányoknak, uniós intézményeknek. Reményeik szerint a javaslatok jó vitaalapként fognak szolgálni ahhoz a munkához, ami az EU belső reformjával kapcsolatban jelenleg is zajlik.

Kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy a Tisza Párt le akar válni az orosz kőolajról, földgázról, „brüsszeli és kijevi bábkormányként” olyan döntéseket hozna, amelyek Ukrajna érdekében állnak, Magyarország és a magyar emberek számára azonban katasztrofális következményekkel járnának.

KAPCSOLÓDÓ HANG

eu

bóka jános

európai uniós ügyek minisztériuma

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elpárolgott a forinterő

Szerdán reggel kismértékben erősödött a forint, miután az olajpiacon mérséklődött a nyomás és a tőzsdéken egy kis fellélegzés látszott, délelőtt azonban visszaadta az egész felértékelődést. Kora délután azonban már hirtelen esni kezdett a hazai deviza. A nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz, ami nagymértékben befolyásolhatja a globális piaci hangulatot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fájdalmas búcsú: végleg elkaszálja legendás csúcsmodelljét az Audi, elképesztő, mi veszi át a helyét

Az Audi utód nélkül kivezeti a piacról eddigi csúcsmodelljét, az A8-at, amelynek szerepét a hamarosan érkező Q9 veszi át.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it has killed Iran's intelligence minister in overnight strike

Israel's Defence Minister Israel Katz says Esmail Khatib has been "eliminated". Iran has not yet commented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 13:11
Navracsics Tibor: hasonlóan bizonytalan most a helyzet, mint a második világháború után
2026. március 18. 12:55
Pont került Simon Gábor egykori MSZP-s politikust ügye végére – első fokon
×
×