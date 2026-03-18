Hány kilométer? Meglepő összefüggés az ingatlanpiacon

Nem állt meg a járvány óta a nagyvárosiak kiköltözési hulláma, sokan költöznek a nagyvárosok 25-30 kilométeres vonzáskörzetébe – olvasható az ingatlan.com elemzésében.

2025-ben hazánk 3177 településéből 1423-ban stagnált, illetve növekedni tudott a népességszám, a többiben viszont csökkenés volt megfigyelhető.

A településtípusok közül a községek és nagyközségek zártak pluszban, közel 600 fővel.

A húsz legnagyobb lakosságszám-csökkenést elszenvedő terület kivétel nélkül nagyváros, illetve budapesti kerület volt. Budapesten a lakásárak emelkedése miatt is 2026 elejére tovább csökkent a lakosságszám 9 ezer fővel, miközben az agglomerációt képviselő Pest vármegye népessége több mint 3100 fővel bővült. Az I., a VI., és a XIII. kerület képez kivételt, itt a lakosok száma nőtt – írják a közleményben.

Egyetlen év alatt 3100-3350 fővel bővült a 25-30 kilométeres távolságon belül lévő községekben élők száma

– teszi hozzá Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Mint a közleményben olvasható, a vásárlóknak ez a távolság még vállalható kompromisszum közlekedési szempontból, de a lakóingatlanok árát nézve ezen települések jóval olcsóbbak lehetnek. Akár 30-80 százalékkal is alacsonyabb árakkal találkozhatnak a lakásvásárlók a nagyvárosi árszintekhez képest.

Mint írják, a lakosságszám-növekedési toplistában olyan agglomerációs települések vannak, mint Biatorbágy, Göd, Gárdony vagy Velence. Az utóbbi esetében lényeges, hogy bár Budapesttől némileg távolabb van, mint 30 kilométer, de a másik irányban ott található Székesfehérvár. Egy település két centrum agglomerációs övezetébe is beletartozhat így.

Mindeközben bár a népességcsökkenési lista első húsz helyén kivétel nélkül budapesti kerületek és megyei jogú városok vannak, addig három fővárosi kerület mégis bekerült a legnagyobb növekedést elérő települések közé. A XIII. kerületben a tömegesen átadott újépítésű projektek generáltak lakosságszám-növekedést. A VI. kerületben pedig az Airbnb-szabályozás, tehát a rövid távú lakáskiadás szigorításának hatására a korábbi turisztikai célú lakások egy része állandó lakóhellyé vált. A toplista igazi meglepetése az I. kerület, ahol az elmúlt időszakban jelentősen több beköltözőt regisztráltak a korábbi évek átlagánál – olvasható a közleményben.