ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.94
usd:
340.49
bux:
123066.39
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Businessman putting money coins into a pink piggy bank thinking of buying a new house - saving money for future concept and loan for plan business investment for real estate in the future concept.
Nyitókép: Jantanee Phoolmas/Getty Images

Hány kilométer? Meglepő összefüggés az ingatlanpiacon

Infostart

Döntő, hogy milyen messze van az adott település egy nagyvárostól.

Nem állt meg a járvány óta a nagyvárosiak kiköltözési hulláma, sokan költöznek a nagyvárosok 25-30 kilométeres vonzáskörzetébe – olvasható az ingatlan.com elemzésében.

2025-ben hazánk 3177 településéből 1423-ban stagnált, illetve növekedni tudott a népességszám, a többiben viszont csökkenés volt megfigyelhető.

A településtípusok közül a községek és nagyközségek zártak pluszban, közel 600 fővel.

A húsz legnagyobb lakosságszám-csökkenést elszenvedő terület kivétel nélkül nagyváros, illetve budapesti kerület volt. Budapesten a lakásárak emelkedése miatt is 2026 elejére tovább csökkent a lakosságszám 9 ezer fővel, miközben az agglomerációt képviselő Pest vármegye népessége több mint 3100 fővel bővült. Az I., a VI., és a XIII. kerület képez kivételt, itt a lakosok száma nőtt – írják a közleményben.

Egyetlen év alatt 3100-3350 fővel bővült a 25-30 kilométeres távolságon belül lévő községekben élők száma

– teszi hozzá Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Mint a közleményben olvasható, a vásárlóknak ez a távolság még vállalható kompromisszum közlekedési szempontból, de a lakóingatlanok árát nézve ezen települések jóval olcsóbbak lehetnek. Akár 30-80 százalékkal is alacsonyabb árakkal találkozhatnak a lakásvásárlók a nagyvárosi árszintekhez képest.

Forrás: ingatlan.com
Forrás: ingatlan.com

Mint írják, a lakosságszám-növekedési toplistában olyan agglomerációs települések vannak, mint Biatorbágy, Göd, Gárdony vagy Velence. Az utóbbi esetében lényeges, hogy bár Budapesttől némileg távolabb van, mint 30 kilométer, de a másik irányban ott található Székesfehérvár. Egy település két centrum agglomerációs övezetébe is beletartozhat így.

Mindeközben bár a népességcsökkenési lista első húsz helyén kivétel nélkül budapesti kerületek és megyei jogú városok vannak, addig három fővárosi kerület mégis bekerült a legnagyobb növekedést elérő települések közé. A XIII. kerületben a tömegesen átadott újépítésű projektek generáltak lakosságszám-növekedést. A VI. kerületben pedig az Airbnb-szabályozás, tehát a rövid távú lakáskiadás szigorításának hatására a korábbi turisztikai célú lakások egy része állandó lakóhellyé vált. A toplista igazi meglepetése az I. kerület, ahol az elmúlt időszakban jelentősen több beköltözőt regisztráltak a korábbi évek átlagánál – olvasható a közleményben.

Kezdőlap    Gazdaság    Hány kilométer? Meglepő összefüggés az ingatlanpiacon

ingatlanpiac

agglomeráció

balogh lászló

ingatlan.com

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Harmadik hetébe lépett az amerikai–izraeli támadássorozat Irán ellen, amelyre válaszul Teherán egyebek mellett lezárta a Hormuzi-szorost, ahol békeidőben a világ kőolajszállítmányainak egyötöde halad át. Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán

Irán kedden este megerősítette, illetve bosszút esküdött Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárának és Golamreza Szolejmáninak, az iráni Forradalmi Gárdához tartozó Baszidzs erők parancsnokának a halála miatt. Teherán bosszúból Izrael középső részét vette légi támadás alá, Ramat Gan városában ketten meghaltak. Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg közölte: folytatták a Hezbollah elleni csapásaikat Dél-Libanonban, miközben Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek mind iráni rakéták és drónok elfogásáról számolt be. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága szerint 2,5 tonnás óriásbombákat vetettek be iráni rakétalétesítmények ellen a Hormuzi-szoros térségében, ugyanakkor Donald Trump többször elégedetlenségét fejezte ki a NATO-szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelme érdekében. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt vannak a friss számok: ennyit lehet keresni az Audinál, megszületett a megállapodás

A megkötött egyezség értelmében a dolgozók 2026-ban nem kapnak alapbéremelést, de egymillió forintos egyszeri juttatásban részesülnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it has killed Iran's intelligence minister in overnight strike

Israel's Defence Minister Israel Katz says Esmail Khatib has been "eliminated". Iran has not yet commented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×