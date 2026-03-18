2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Nyitókép: Bocuse d'Or / Facebook

Becsusszant a magyar csapat a Bocuse d'Or lyoni világdöntőjében – étvágygerjesztő részletek

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

A 9. helyen zárt, így világdöntős a magyar csapat, irány Lyon! Mutatjuk a sikert hozó ételeket!

Lezajlott a nagy presztízsű Bocuse d'Or gasztroverseny európai válogatója Marseille-ben, Magyarország pedig bejutott a jövő év eleji lyoni világdöntőbe.

Mint Hamvas Zoltán, a Bocuse d'Or Akadémia elnöke az InfoRádióban tisztázta, ez a leghíresebb, legnehezebb szakácsverseny mindenki szerint, itt valóban Európa legjobb séfjei mérik össze tudásukat, hiszen mindenki a saját országában vívta ki a jogot, hogy az európai döntőn elinduljon, ők mérték össze az erejüket azért, hogy a 20 csapatból 10 kvalifikálja magát – a 9. helyen – a lyoni világdöntőre, erre kerül sor 2027 januárjában.

„Kelemen Roland volt a versenyző, a Hunguest Nyíregyháza séfje, a kötelezően 22 év alatti Vincze Zoltán volt a commis, és a Stand étteremből Dalnoki Bence volt a coach, ő állt már dobogón is a világdöntőben, illetve a nagy öreg Széll Tamás ült a zsűriben, a Stand étterem tulajdonos séfje, ő 2016-ban nyerte a budapesti európai döntőt. Tehát ők voltak négyen a magyar csapat” – számolt be Hamvas Zoltán.

A magyar csapat két témában mutatta meg elképzeléseit, valamint az idei szabályzat értelmében egy rövid színpadi szereplés keretében egy aioli mártást is készített.

A tányértéma a Surf ’n’ Turf a magyar kertben gondolat köré épült: tintahal és marhabélszín találkozott benne, amelyet magyar füstölt sajt kapcsolt össze, citrusos jegyekkel és friss zöldfűszerekkel. A köretek a tavasz érkezését idézték meg: újburgonya, zöld spárga és karalábé jelent meg a tányéron, a magyar kertek szezonális gazdagságát hangsúlyozva.

A tál témájában a vörös morgóhal került a középpontba, amelyet fésűkagylóval – „a tenger királynőjével” – töltöttek meg, majd finoman almafaforgácson füstöltek. A mártás egy bouillabaisse által inspirált velouté volt, amely a helyi hagyományok előtt tisztelgett, miközben szabadabb, versenyre szabott értelmezést adott a klasszikus ízeknek. A köretek között egy csicseriborsó-paprikás idézte fel a gyerekkor ízeit, amelyet a jól ismert articsóka-fokhagyma-parmezán hármasa kísért.

Az Index összeállításából kiderül, a tálhoz készített csicseriborsó-köret például egy hagyományos magyar csicseriborsó-paprikás variáció volt: ez az étel már évszázadokkal ezelőtt is ismert volt a kolostori konyhákban, amikor a csicseriborsót még „bagolyborsóként” emlegették. A paprikás alapot tejföl gazdagította – ez a magyar konyha egyik legjellegzetesebb és legkedveltebb alapanyaga –, amely kerekséget és selymes textúrát adott az ételnek.

Ehhez egy klasszikus magyar kísérő társult: friss uborkasaláta, amely savanykás frissességével sokak számára a vasárnapi ebédek és a családi asztalok ízeit idézi fel.

A tányértémában a magyar identitás egy másik, finomabb gesztussal jelent meg: az aioli részeként tokaji aszúból és annak ecetéből készült „hamis kaviár” került a fogásba, sáfránnyal fűszerezve. A tokaji – amelyet gyakran „folyékony aranyként” emlegetnek – így játékos, mégis visszafogott módon jelent meg a verseny szigorú keretei között. A szószt gazdag magyar tejföl tette teljessé, amely világos, selymes textúrát és a magyar konyhára jellemző, lágy mélységet adott az összképnek.

gasztronómia

bocuse dor

étel

hamvas zoltán

Aszódi Attila: Iránnak tíz-tizenegy atomrobbanófej előállítására elég hasadóanyaga lehet
Nem jutott a környezetbe radioaktív szennyezés az iráni atomlétesítmények elleni izraeli–amerikai támadás hatására, a mérések szerint a háttérsugárzás nem nőtt meg – erről is beszélt az InfoRádió EnergiaVilág című műsorának nyilatkozva Aszódi Attila atomenergetikai szakértő. Közben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi pénteken bejelentette: a NAÜ egy új nukleáris megállapodás létrehozásán dolgozik az Egyesült Államok és Irán között.
 

Dénes Ferenc Szoboszlai szintlépéséről: két kísértés jön számításba

Ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik a horvát Luka Modrichoz hasonló kultikus futballsztár legyen, valószínűleg a Real Madridban kellene játszania – mondta az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász a Liverpool játékosáról. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb szabadrúgásgólja után sokadjára is bekerült az angol bajnoki forduló legjobbjai közé, ráadásul az értéke az egyik leghitelesebb becslés szerint már 100 millió euró.
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
Majkopot támadta Ukrajna, elakadtak a béketárgyalások - Szerdai híreink az ukrán frontról, percről percre

Dróntámadás érte Majkopot, Adigeföld székhelyét, Oroszország területén. Moszkva Kurszkot és Odesszát támadta nagy hatótávolságú fegyverekkel. Nagyon úgy fest, hogy az iráni háború miatt a béketárgyalások egyelőre elakadtak - Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan beszélt arról, hogy a közel-keleti háború miatt nem tudják folytatni az egyeztetéseket. Az orosz hadsereg közben Kosztyantynivka, Huljajpole és Pokrovszk térségében támad nagy erőkkel. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború szerdai fejleményeivel.

Hosszú évek után újranyit a Balaton kedvelt élményfürdője: abszurd titkot rejtenek a medencék

Hosszú évek után újra megnyit a siófoki élményfürdő - de nem ez az igazi szenzáció. A háttérben egy különleges logisztikai megoldás áll: a Balatonnál ugyanis továbbra sincs termálvíz.

Israel strikes central Beirut as US targets Iran's missile sites along the Strait of Hormuz

The US military says it used "deep penetrator munitions" to hit the missile sites, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

