Egyre nagyobb étvággyal faljuk a személyi kölcsönt – számok

Látványos bővülés jellemzi a személyi kölcsönök piacát, az egy szerződésre jutó átlagos összeg elérte a 3,2 millió forintot – közölte a netrisk.hu.

Ez a 2021-ben mért közel 2,2 millió forintos éves átlaghoz képest jelentős emelkedés. Ebben a növekedésben szerepet játszik a személyi kölcsönökből finanszírozott tartós fogyasztási cikkek árának jelentős, közel 43 százalékos drágulása. Míg 2021-ben havonta átlagosan 39 milliárd forint volt az új személyikölcsön-szerződések összege, addig 2024-re már 68,2 milliárdra nőtt, 2025-re pedig átlépte a havi 93 milliárd forintos szintet. Négy év leforgása alatt így a havi szerződéses összeg csaknem a két és félszeresére duzzadt éves szinten.

A többlet 2024-hez képest 37 százalékos volt

– teszik hozzá a netrisk.hu közleményében.

A legfrissebb adatok szerint az egy szerződésre jutó átlagösszegek éves szinten nőnek, ugyanakkor a növekedés üteme csökken. Idén januárban 84,3 milliárd forint értékben kötöttek személyi kölcsönre szerződést a bankok, összesen majdnem 25 ezer darabra.

Besnyő Márton, a Netrisk.hu regionális ügyvezetője kiemelte: a kölcsönösszegek többéves időtávon látható megugrásában szerepet kapott az is, hogy a legnépszerűbb hitelcélok esetében is jelentős áremelkedés következett be. Így emelkedtek a lakásfelújítási költségek, valamint 2021 és 2025 között a bútorokat és számos háztartási gépet magában foglaló tartós fogyasztási cikkek kategóriája átlagosan 42,9 százalékkal drágult.

A konyha- és egyéb bútorok ára még jelentősebben, 55,5 százalékkal nőtt

– tette hozzá a regionális ügyvezető. Hangsúlyozta, a jövedelmek, valamint a nominális bérek és reálbérek emelkedése szintén segítette a növekedést.

A megnövekedett hitelösszegek miatt manapság már fontosabb a tudatos választás, mint valaha. A banki ajánlatok közötti legkisebb kamateltérés is óriási összeget jelenthet a futamidő végére. Bizonyos személyi kölcsönöknél 4-6 százalékpontos eltérés is előfordulhat két ajánlat között, ez a teljes futamidő alatt akár milliós különbséget is jelenthet – írják a közleményben.

A következő hónapokban a növekedés üteme tovább csökkenhet, döntően a magas bázisnak köszönhetően. Ez ugyanakkor Besnyő Márton szerint lépésekre sarkallhatja a bankokat. Az infláció csökkenése, a pénzpiaci kamatok lassú csökkenése, és a verseny erősödése további kamatcsökkenést generálhat a személyi kölcsönök piacán.

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint a januárban folyósított személyi kölcsönök teljes hiteldíj-mutatója (thm) közel 3 éves mélypontra, 14,72 százalékra csökkent. Az 548 900 forintos nettó átlagbérre már ma is 10 százalék alatti kamatszinten kínál 3 millió forint személyi kölcsönt hat pénzintézet is, név szerint az Erste, a K&H, a Raiffeisen, az UniCredit, az MBH és a Cofidis. A havi törlesztőrészlet ennek köszönhetően 65 ezer forint alatt tud maradni – teszik hozzá a közleményben.