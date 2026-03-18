2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Nyitókép: Fotó: freepik

Egyre nagyobb étvággyal faljuk a személyi kölcsönt – számok

Infostart

További kamatcsökkenés érkezhet az infláció mérséklődése végett is.

Látványos bővülés jellemzi a személyi kölcsönök piacát, az egy szerződésre jutó átlagos összeg elérte a 3,2 millió forintot – közölte a netrisk.hu.

Ez a 2021-ben mért közel 2,2 millió forintos éves átlaghoz képest jelentős emelkedés. Ebben a növekedésben szerepet játszik a személyi kölcsönökből finanszírozott tartós fogyasztási cikkek árának jelentős, közel 43 százalékos drágulása. Míg 2021-ben havonta átlagosan 39 milliárd forint volt az új személyikölcsön-szerződések összege, addig 2024-re már 68,2 milliárdra nőtt, 2025-re pedig átlépte a havi 93 milliárd forintos szintet. Négy év leforgása alatt így a havi szerződéses összeg csaknem a két és félszeresére duzzadt éves szinten.

A többlet 2024-hez képest 37 százalékos volt

– teszik hozzá a netrisk.hu közleményében.

A legfrissebb adatok szerint az egy szerződésre jutó átlagösszegek éves szinten nőnek, ugyanakkor a növekedés üteme csökken. Idén januárban 84,3 milliárd forint értékben kötöttek személyi kölcsönre szerződést a bankok, összesen majdnem 25 ezer darabra.

Besnyő Márton, a Netrisk.hu regionális ügyvezetője kiemelte: a kölcsönösszegek többéves időtávon látható megugrásában szerepet kapott az is, hogy a legnépszerűbb hitelcélok esetében is jelentős áremelkedés következett be. Így emelkedtek a lakásfelújítási költségek, valamint 2021 és 2025 között a bútorokat és számos háztartási gépet magában foglaló tartós fogyasztási cikkek kategóriája átlagosan 42,9 százalékkal drágult.

A konyha- és egyéb bútorok ára még jelentősebben, 55,5 százalékkal nőtt

– tette hozzá a regionális ügyvezető. Hangsúlyozta, a jövedelmek, valamint a nominális bérek és reálbérek emelkedése szintén segítette a növekedést.

A megnövekedett hitelösszegek miatt manapság már fontosabb a tudatos választás, mint valaha. A banki ajánlatok közötti legkisebb kamateltérés is óriási összeget jelenthet a futamidő végére. Bizonyos személyi kölcsönöknél 4-6 százalékpontos eltérés is előfordulhat két ajánlat között, ez a teljes futamidő alatt akár milliós különbséget is jelenthet – írják a közleményben.

A következő hónapokban a növekedés üteme tovább csökkenhet, döntően a magas bázisnak köszönhetően. Ez ugyanakkor Besnyő Márton szerint lépésekre sarkallhatja a bankokat. Az infláció csökkenése, a pénzpiaci kamatok lassú csökkenése, és a verseny erősödése további kamatcsökkenést generálhat a személyi kölcsönök piacán.

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint a januárban folyósított személyi kölcsönök teljes hiteldíj-mutatója (thm) közel 3 éves mélypontra, 14,72 százalékra csökkent. Az 548 900 forintos nettó átlagbérre már ma is 10 százalék alatti kamatszinten kínál 3 millió forint személyi kölcsönt hat pénzintézet is, név szerint az Erste, a K&H, a Raiffeisen, az UniCredit, az MBH és a Cofidis. A havi törlesztőrészlet ennek köszönhetően 65 ezer forint alatt tud maradni – teszik hozzá a közleményben.

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

Elképesztő szerencséjének köszönheti az új iráni vezető, hogy túlélte a rakétacsapást

Irán: „monarchista összeesküvés” sejtjeit számolták fel, kivégeztek egy svédet is

Izrael: az iráni hírszerzési miniszter is halott

Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét

Tűz alá került Dubaj, egy ausztrál légibázis is veszélybe került – videók

Német kancellár: nem szállunk be a háborúba, de utána segítünk a Hormuzi-szorosban

VIDEÓ
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
Jókora mínusszal zárt a Wall Street a Fed döntése után

A szerdai nap még jó hangulatban indult a tőzsdéken, délutánra azonban látványos hangulatromlás figyelhető meg, miután arról érkeztek hírek, hogy Izrael Irán legnagyobb gázlétesítményét bombázta. Az események hatására lefordultak a tőzsdék, kilőtt az olaj és a gáz ára, és nyomás alá került az arany. A magyar tőzsde is lefordult a nap elején látott emelkedéséből. Este a Fed a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot, viszont az előrejelzésen jócskán módosítottak.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 12. játékhéten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 12. játékhetének nyerőszámait, a tét 70 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?

'Extensive damage' at Qatar industrial site as Iran retaliates for strike on gas field

Qatar's Ras Laffan refinery was among a list of sites Iran threatened would be targets after an earlier attack on its South Pars gas field facilities.

2026. március 18. 17:06
Óriási sztrájk készül a Samsungnál
2026. március 18. 15:58
Nagy István: rendkívüli támogatást kapnak a tejtermelők
