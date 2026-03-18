ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.21
usd:
336.57
bux:
123638.69
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Iráni rakéták.
Nyitókép: Getty Images / DancingMan

Tűz alá került Dubaj, egy ausztrál légibázis is veszélybe került – videók

Infostart / MTI

Iránból indított lövedék csapódott be az ausztrál erők által használt al-Minhad légibázis közelében Dubaj mellett – közölte szerdán Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök. A támadás idején több Perzsa-(Arab-)öböl menti ország is jelezte, hogy légvédelme beérkező lövedékeket semmisített meg.

Az Albanese említette lövedék helyi idő szerint hajnali két óra körül csapódott be a légibázishoz vezető úton. A becsapódás következtében keletkezett tűz kisebb károkat okozott az ausztrál műveleti központként használt bázis egyik szállásépületében és egy egészségügyi létesítményben.

„Megerősíthetem, hogy egyetlen ausztrál katona sem sérült meg, és mindenki biztonságban van” – mondta Albanese újságíróknak a tazmániai Hobartban.

Az al-Minhad légibázist több nyugati ország logisztikai és tranzitközpontként használja a közel-keleti műveletekhez. Ausztrália több mint száz katonát állomásoztat a térségben, többségük az Egyesült Arab Emírségekben teljesít szolgálatot.

Dubajban a hajnali órákban a légvédelmi rendszerek több beérkező lövedéket semmisítettek meg. Dubaj médiaközpontja közleményben erősítette meg, hogy az égen látható fények és robbanások a légvédelmi műveletekhez kapcsolódtak.

A támadás idején több Perzsa-öböl menti ország is jelezte, hogy légvédelme beérkező lövedékeket semmisített meg. Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma az X közösségi oldalon közölte, hogy a hadsereg elfogott és megsemmisített egy ballisztikus rakétát. A repeszek a Prince Sultan légibázis közelében hullottak le, de nem okoztak károkat. Kuvait hadserege szintén arról számolt be, hogy több rakétát és drónt lőttek le az ország légterében.

Az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió tudósítása szerint az iráni megtorló támadások során a Perzsa-öböl menti arab államok ellen kilőtt lövedékek több mint fele az Egyesült Arab Emírségeket célozta.

A támadások a légi közlekedést is érintették. Az Emirates légitársaság közölte, hogy a járatai a térség légterének részleges újranyitása csökkentett menetrend szerint közlekednek, míg az Etihad Airways jelezte, hogy kereskedelmi járatai korlátozott járatszámmal közlekednek Abu-Dzabi és több fontos célállomás között.

Anvar Gargás, az Egyesült Arab Emírségek elnökének diplomáciai tanácsadója a Council of Foreign Relations amerikai agytröszt online rendezvényén kijelentette: Irán támadásai "kontraproduktívak", és szerinte végső soron Izrael regionális pozícióját erősíthetik a Perzsa-öböl menti térségben. Irán szerint a támadások az amerikai és izraeli légicsapásokra adott válaszlépések, és kizárólag a térségben található amerikai érdekeltségeket veszik célba.

Kezdőlap    Külföld    Tűz alá került Dubaj, egy ausztrál légibázis is veszélybe került – videók

ausztrália

irán

közel-kelet

háború

egyesült arab emírségek

dubaj

katonai bázis

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Aszódi Attila: Iránnak tíz-tizenegy atomrobbanófej előállítására elég hasadóanyaga lehet

Nem jutott a környezetbe radioaktív szennyezés az iráni atomlétesítmények elleni izraeli–amerikai támadás hatására, a mérések szerint a háttérsugárzás nem nőtt meg – erről is beszélt az InfoRádió EnergiaVilág című műsorának nyilatkozva Aszódi Attila atomenergetikai szakértő. Közben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi pénteken bejelentette: a NAÜ egy új nukleáris megállapodás létrehozásán dolgozik az Egyesült Államok és Irán között.
 

Ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik a horvát Luka Modrichoz hasonló kultikus futballsztár legyen, valószínűleg a Real Madridban kellene játszania – mondta az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász a Liverpool játékosáról. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb szabadrúgásgólja után sokadjára is bekerült az angol bajnoki forduló legjobbjai közé, ráadásul az értéke az egyik leghitelesebb becslés szerint már 100 millió euró.
VIDEÓ
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sorsdöntő nap jön a forint számára

Szerdán reggel kismértékben erősödött a forint, miután az olajpiacon mérséklődik a nyomás és a tőzsdéken egy kis fellélegzés látszik, délelőtt azonban visszaadta csaknem az egész felértékelődést. A nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz, ami nagymértékben befolyásolhatja a globális piaci hangulatot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon nehéz dolga lehet ma a Fradinak: brutális a tét, vajon továbbmennek?

Bár a Ferencváros 2-0-s előnyből várja a Braga elleni szerdai Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóját, Robbie Keane vezetőedző kemény és küzdelmes mérkőzésre számít Portugáliában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel strikes central Beirut as US targets Iran's missile sites along the Strait of Hormuz

The US military says it used "deep penetrator munitions" to hit the missile sites, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 10:40
Kuba mindenre elszánt, megtörhetetlen ellenállást ígér az elnök
2026. március 18. 09:43
Aszódi Attila: Iránnak 10-11 atomrobbanófej előállítására elég hasadóanyaga lehet
×
×