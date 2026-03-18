2026. március 18. szerda Ede, Sándor
JD Vance amerikai alelnök felszólal a hatodik alkalommal megrendezett nemzetközi bitcoin-konferencián Las Vegasban 2025. május 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Caroline Brehman

Napokon belül Budapestre érkezhet J. D. Vance amerikai alelnök

A Reuters hírügynökség szerint a napokban Magyarországra látogathat J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke. Az utazás részletei egyelőre ismeretlenek, az a háború miatt akár el is maradhat. Az Indexnek kormányzati források megerősítették a hírt.

Magyarországra látogathat a következő napokban az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt támogassa a választási kampányban – írja a Reuters hírügynökség a látogatás szervezésére rálátó forrásai alapján. Kormányzati forrásokból az Index úgy értesült, a hír igaz.

Vance látogatásának pontos időpontja egyelőre nincs meghatározva és a tervek még változhatnak. Az alelnök ugyanis Washingtonban maradhat, amíg tart az Egyesült Államok és Izrael légi háborúja Irán ellen. Donald Trump amerikai elnök emiatt a napokban le is mondta Kínai útját.

A portál megkereste a Fehér Házat, ahonnan egyelőre nem érkezett megerősítés.

A Ferencváros az első mérkőzésen 2–0-s előnyt szerzett, így lépett pályára a bragai visszavágón, a tét az Európa-liga legjobb nyolc csapata közé kerülés. A Braga az első negyedóra végén kiegyenlítette a hátrányát, így kezdődhetett minden elölről – aztán jött a harmadik gól is. A szünetben így összesítésben hátránnyal fordult a magyar csapat. Aztán a második félidőben a helyzet fokozódott...
 

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

Kóczy Á. László és Sziklai R. Balázs a Portfolio.hu-n megjelent írásukban a 106 egyéni választókerület 19 vármegye és a főváros közötti felosztásának azon matematikai módszerét kereste, mellyel leginkább meg lehet felelni a választási törvény előírásának, miszerint az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma az országos választókerületi méret számtani átlagától maximum 15%-kal térhet el, és ha ez a különbség eléri a 20%-ot, kötelező a kiosztás módosítása. Egy matematikai probléma legoptimálisabb megoldására tettek javaslatot, s ennek során két hátrányos helyzetű vármegyétől elvennének egy-egy egyéni választókerületet, és azokat a szerencsés(ebb) helyzetű Pest vármegyének és Budapestnek adnák. Véleményem szerint az egyéni választókerületek számának – a listás helyek rovására történő – kettővel (108-ra) történő megemelése kézenfekvő megoldás lehetne. Továbbá úgy vélem, a választási rendszer átfogó kezelését az jelenthetné, ha a választás szabályait egy közvetlenül a nép által választott, erős legitimációjú köztársasági elnök alkotná meg egy erre létrehozott szűk grémium élén.

Kvízünkben tíz régi focis kifejezést gyűjtöttünk össze, te pedig tesztelheted, mennyire mennek a régies focis kifejezések és szólások.

Iranian media says no-one was injured in the attack on the world's largest natural gas field.

