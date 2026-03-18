Nagyon bevált a rendőrök módszere, százhúsz gyorshajtó akadt horogra

A Budapesti Rendőrkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2026. március 9. és 15. között összesen 122 gyorshajtást mértek be és szankcionáltak a fővárosi egyenruhások – írja beszámolójában a BRFK.

A hét rekordere az a sofőr volt, aki az Albertirsai úton a megengedett 50 kilométer per óra sebesség duplájával, 100 kilométer per órával közlekedett. Ezért a sebességtúllépésért 140 ezer forint közigazgatási bírság a szankció.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések.