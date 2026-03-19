Felhős, szeles, száraz csütörtök elébe nézünk

Csütörtök reggel túlnyomórészt derült idő várható, de a déli, délnyugati határvidéken maradnak felhős körzetek – írja előrejelzésében a HungaroMet. Csapadék egész nap nem várható. Valamelyest gyengül ugyan az északkeleti szél, ám többfelé továbbra is lehetnek élénk széllökések.

Délelőtt és napközben többnyire napos idő várható, erőteljes gomolyfelhő-képződéssel. A gomolyok össze is állnak, illetve szétterülnek, ezáltal napközben erősen felhős időszakok is lesznek. Az északkeleti szél sokfelé erősödhet fel.

A hőmérséklet -3 és +15 Celsius-fok között alakul, a hajnali órákban szélvédett helyeken alakulhatnak ki fagyok.