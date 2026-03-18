Boczkó Gábor: az olimpiai bajnok Nagy Dávid újra győztes formában vív

Nyílt tájékoztató versenyt szervezett a nemzetközi edzőtábora mellett a Magyar Vívó Szövetség. A versenynaptár szerint a múlt hétvégén rendezték volna a WestEnd párbajtőr Grand Prix-t, de a nemzetközi szövetség egy későbbi időpontról döntött, mert a közel-keleti háború miatt sokaknak nehézzé vált az utazás megszervezése. Az elmaradt versenyeket, köztük a budapesti párbajtőr Grand Prix-t április 17. és 19. között pótolják. Korábban a padovai és az athéni világkupát is el kellett halasztani.

„Az elhalasztott Grand Prix ellenére sok nemzet versenyzője utazott Budapestre, mivel már korábban megvették a repülőjegyüket és lefoglalták a szállásokat. A nehézségek ellenére rangos vívók érkeztek a magyar fővárosba és edzésnek mindenképpen jó volt a nem hivatalos verseny” – mondta az InfoRádióban a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya.

Boczkó Gábor beszámolója szerint 153-an léptek pástra a fiúknál, míg a hölgyeknél nagyjából 130-an. „A magyar indulói létszám és a külföldieké fele-fele arányban oszlott el. Az európaiak mellett Dél-Afrikából, Új-Zélandból, Dél-Amerikából, Kanadából is érkeztek vívók, a világranglistán jó pár élmezőnybe tartozó versenyző is részt vett az edzőtáborban” – ismertette a szövetségi kapitány.

Férfi párbajtőrben Nagy Dávid győzedelmeskedett. „Erős francia versenyzőket vert meg, akikkel bármikor össze tud kerülni akár egy világkupán. A színvonalas torna ellenére sajnos nem járt pont a diadalért” – emlékeztetett.

Az olimpiai bajnok Nagy Dávid sérülése, műtétje után nagyjából egy évvel ismét jó formában vívhatott. „A 128-as táblán 7 asszó várt rá rövid időn belül. Tavaly tavasszal, amikor visszatért a budapesti GP-n, még elég hamar kiesett, a nyár végére szerezte vissza régi formáját. Bízunk abban, hogy áprilisban már egy világkupán is bizonyíthatja jó formáját” – mondta.

Siklósi Gergely új edzővel készül

„Imre Géza a Honvédban edző és Siklósi Gergő is a fővárosi klub versenyzője, így az instrukciók és Géza hangja sem számított újdonságnak a budapesti tornán. Gergő döntött úgy, hogy edzőt vált, ami ebben a szakágban elég sűrűn fordul elő. Új impulzusokra volt szüksége, ami teljesen normális. Most azon dolgoznak, hogy Siklósi Gergely még jobb, erősebb legyen Los Angelesben” – magyarázta Boczkó Gábor. Hozzátette, hogy a válogatottban továbbra is együtt dolgoznak eddigi mesterével, Dancsházy-Nagy Tamás szövetségi vezetőedzővel.

A jövő hétvégén már megrendezik a limai tőr Grand Prix-t, majd március utolsó hetében a párbajtőr és kard világkupákat, köztük a budapesti férfi kard Gerevich-Kovács-Kárpáti vk-t.