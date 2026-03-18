ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.96
usd:
340.55
bux:
122255.73
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Shahed combat drone flying over fields of Ukraine, aerial view, drone attack, war in Ukraine, 3d render.
Nyitókép: Olena Bartienieva/Getty Images

Megkongatták a vészharangot, egy drón ellen is tehetetlen a szlovák hadsereg

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovák fegyveres erők vezérkari főnöke is a veszélyhelyzet alkormányban történő rögzítését szorgalmazza. Daniel Zmeko szerint a több mint húszéves jogszabályok már nem nyújtanak kellő alapot a modern fenyegetések, például az idegen drónok vagy a kibertámadások kezelésére. A tábornok az egyik kereskedelmi rádiónak adott interjúban rámutatott: ha ma egy azonosítatlan drón berepülne Szlovákia légterébe, a hadseregnek jogilag nincs felhatalmazása a lelövésére.

A világ változik, és ezzel a változással a törvényeknek is lépést kell tartaniuk – fogalmazott Daniel Zmeko vezérkari főnök.

A szlovák hadsereg első embere szerint jelenleg jogi vákuum tátong a békeidő és a hadiállapot között, ezért lenne szükség a „veszélyhelyzet” fogalmának alkotmányos rögzítésére. Bár a jelenlegi szabályozás ismeri a szükségállapotot vagy a rendkívüli állapotot, ezek drasztikus intézkedések, amelyek korlátozzák a lakosság szabadságjogait. Zmeko szerint egy enyhébb, rugalmasabb kategóriára van szükség. Példaként a szomszédos Lengyelországot és Csehországot említette, ahol már léteznek hasonló szabályok.

A legégetőbb kérdés a drónok esete.

A tábornok figyelmeztetett: jogi akadályok miatt a honvédség jelenleg tehetetlen lenne egy Szlovákia légterét megsértő drónnal szemben, mivel nem engedélyezett a fegyverhasználat. A jelenlegi törvények szerint a katonaság csak támogató, asszisztáló szerepben van a rendőrség mellett. Daniel Zmeko szerint a cél, hogy egyértelmű legyen a parancsnoki lánc és a felelősség olyan helyzetekben, amikor másodpercek alatt kell dönteni az erő alkalmazásáról.

A szlovák vezérkari főnök megnyugtatta a közvéleményt: a veszélyhelyzet kihirdetése a lakosság 99 százalékát nem érintené közvetlenül. Elsősorban a hivatásos katonák és tartalékosok felkészítéséről, eszközök átcsoportosításáról vagy katonai objektumok megerősítéséről lenne szó, például fokozott szabotázsveszély vagy határbiztonsági kockázatok esetén.

Az interjú során szóba került az előző, Heger-kormány idején Ukrajnának átadott haditechnika is. Zmeko visszautasította azokat a vádakat, miszerint politikai utasításra gyengítette volna az ország védelmét. Hangsúlyozta: 14 éves kora óta szolgálja a hazáját, és szakmai elemzései mindig az ország érdekeit tartották szem előtt.

Az átadott S–300-as légvédelmi rendszerről drámai képet festett: elmondta, hogy a katonák már csak erejükön felül, az utolsó tartalék alkatrészek felhasználásával tudták működésben tartani a rendszert. Ráadásul ez a technika nem is volt integrálva a NATO közös légvédelmi hálózatába. Hozzátette, hogy

Szlovákia légvédelmi képességeinek jelentős része valójában már a kilencvenes években elveszett, amikor három teljes dandárt számoltak fel.

A vezérkari főnök szerint ezért nem kozmetikai javításokra, hanem rendszerszintű változtatásra van szükség a szlovák alkotmányban, hogy a hadsereg a 21. századi hadviselés eszközeivel szemben is garantálni tudja a polgárok biztonságát.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Megkongatták a vészharangot, egy drón ellen is tehetetlen a szlovák hadsereg

szlovákia

dróntámadás

háború

vezérkari főnök

veszélyhelyzet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágó

ÉLŐ: Sporting Braga–Ferencváros 4-0
A Ferencváros az első mérkőzésen 2–0-s előnyt szerzett, így lépett pályára a bragai visszavágón, a tét az Európa-liga legjobb nyolc csapata közé kerülés. A Braga az első negyedóra végén kiegyenlítette a hátrányát, így kezdődhetett minden elölről – aztán jött a harmadik gól is. A szünetben így összesítésben hátránnyal fordult a magyar csapat. Aztán a második félidőben a helyzet fokozódott...
 

Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.19. csütörtök, 18:00
Borvendég Zsuzsanna
a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb drogbárót tartóztattak le a Mexikóban

Az ecuadori Los Lobos bűnszervezet egyik vezetőjét tartóztatták le a mexikóvárosi nemzetközi repülőtéren – közölték a mexikói és az ecuadori hatóságok szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Tudod, mi a luft, a vinkli vagy a korner? Teszteld, mennyi van meg a régi focis kifejezésekből!

Kvízünkben tíz régi focis kifejezést gyűjtöttünk össze, te pedig tesztelheted, mennyire mennek a régies focis kifejezések és szólások.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it will retaliate after reports say Israel attacked major gas field

Iranian media says no-one was injured in the attack on the world's largest natural gas field.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 12:24
Mire készül a Volodimir Zelenszkij által félreállított kulcsember?
2026. március 18. 10:18
Keményen lesújthat a szlovák kormány az üzemanyag-turizmus miatt
×
×