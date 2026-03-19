ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.73
usd:
343.2
bux:
122255.73
2026. március 19. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Így szennyez a mosogatószivacs

Infostart / MTI

Évente több tonna mikroműanyag jut a környezetbe mosogató szivacsokból a Bonni Egyetem kedden közzétett tanulmánya szerint.

Egy bizonyos típusú szivacsra vonatkozó becslés szerint országos szintű, széles körű használat esetén az anyagveszteség miatt évente akár 355 tonna hulladék keletkezne, ugyanakkor a víztisztító művek ennek nagyrészét kiszűrik. Ugyanakkor a számítások szerint még így is évente több tonnára tehető a környezetbe kiszivárgó mikroműanyag mennyisége. Az eredményeket persze nagyban befolyásolja a használt szivacs műanyagtartalma. Egyénenként a mosogatással termelődő mikroműanyag mennyisége így 0,68 és 4,21 gramm között mozog.

Az egyetem ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ennél jelentősebb környezeti hatása van a kézi mosogatás során elhasznált víz mennyiségének.

A szakértők környezettudatos konyhatulajdonosoknak szánt tippeket is közzétettek. Ezek szerint elsősorban a mosogatás során a vízfogyasztás csökkentése kíméli a környezetet. Ezenkívül szerintük olyan szivacsokat érdemes használni, amelyek lehető legkevesebb műanyagot tartalmaznak, és ezeket hosszabb ideig érdemes használni.

A laboratóriumi szimulációkat egy Spongyabot nevű tesztgéppel, valamint önkéntes amatőr kutatók által végzett kísérletekkel kombinálták vizsgálva a szivacsok anyagveszteségét.

Az Environmental Advances című szakfolyóiratban megjelent elemzés a két módszer ötvözésével a mikroműanyag-kibocsátás lényegesen valósághűbb becslését teszi lehetővé, állítja a Bonni Egyetem. A mosogató szivacsokat mint potenciális mikroműanyag-forrást a háztartásokban eddig alig vizsgálták, annak ellenére, hogy széles körben használják őket.

Kezdőlap    Tudomány    Így szennyez a mosogatószivacs

szennyezés

szivacs

mosogató

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.03.19. csütörtök, 18:00
Borvendég Zsuzsanna
a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 22:31
Ritka, de súlyos mellékhatása lehet a fogyást segítő „csodaszereknek”
2026. március 18. 06:24
Rábukkantak a pokolra – ilyennel még nem volt dolga a csillagászoknak
×
×