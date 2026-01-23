Férfi kézilabda Eb: a magyar válogatott döntetlent játszott Svájccal

A magyarok - akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk - két győzelemmel és egy vereséggel, pont nélkül jutottak tovább a csoportkörből. Vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, kedden 20.30-tól a társházigazda Svédországgal, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkoznak, de az elődöntőbe jutásra már csak minimális matematikai esélyük van.

Az első két helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.

Eredmény, középdöntő, 1. forduló, II. csoport:

Magyarország-Svájc 29-29 (14-20)

Malmö, v.: D. Accoto Martins, R. Accoto Martins (portugálok)

lövések/gólok: 50/29, illetve 51/29

gólok hétméteresből: 1/1, illetve 3/3

kiállítások: 4, illetve 8 perc

Magyarország: Palasics - Rodríguez 2, Ilic, Rosta 5, Fazekas 3, Szita 3, Krakovszki B. 2, cserék: Sipos 1, Ligetvári 1, Bodó 3, Ónodi-Jánoskúti 3, Hanusz, Bóka 3, Imre 3, Bartucz

A svájciak a csoportkörben döntetlent játszottak a Feröer-szigetekkel, majd kilencgólos vezetésről kaptak ki hárommal Szlovéniától, utána viszont 17 találattal megverték Montenegrót, így jutottak tovább.

A magyarok húsz fős keretéből ezúttal Andó Arián, Papp Tamás, Szilagyi Benjámin és Pergel Andrej maradt ki.

Rosszul kezdett a magyar együttes, Palasics Kristóf védései ellenére a kilencedik percben 7-4-re, majd a hatodik rontott lövést követően már 9-5-re vezetett az ellenfél. Chema Rodríguez szövetségi kapitány védekezésben váltott és Rosta Miklós, Bodó Richárd, Ligetvári Patrik és Szita Zoltán személyében a legmagasabb játékosokat állította egymás mellé.

Meglepő módon a svájciak kértek először időt, és bár a magyarok 14-12-re felzárkóztak, öt és fél perccel az első félidő vége előtt 18-13-nál már nekik is ezt kellett tenniük. Az ellenfél gyors játékosaival szemben nem működött olyan hatékonyan a védekezés, mint az előző meccseken, a lövések pedig meglehetősen pontatlanok voltak.

Izlandtól az egész meccsen kapott 24 gólt a csapat, Svájctól harminc perc alatt húszat, és elrontott 13 lövést, a szünetben pedig már 20-14-es hátrányban volt.

Az első felvonást a kispadon töltő Bóka Bendegúz és Imre Bence is lehetőséget kapott a folytatásban. A 38. percben szinte varázsütésre összeállt minden, ami addig nem működött, és bár egy 6-0-s sorozattal nyolc percben belül egy gólra csökkentették hátrányukat a magyarok, a fellángolást követően egymás után háromszor talált be az ellenfél.

Az 55. percben emberelőnybe kerültek Bóka Bendegúzék, és előbb egyenlítettek, majd Bodó Richárd labdaszerzése és Ligetvári Patrik üreskapus gólja után a második percet követően újra vezettek. Palasics ismét bravúrral védett, de az utolsó két magyar támadás lövés nélkül ért véget, ahogyan az utolsó svájci akció is, így a vége előtt három perccel született svájci gól volt az utolsó a meccsen.

A mezőny legjobbjának megválasztott Palasics Kristóf 13 védéssel zárt. A túloldalon Lenny Rubin hét, Noam Leopold hat, Mehdi Ben Romdhane négy találattal, Nikola Portner 12 védéssel járult hozzá a pontszerzéshez.

A két csapat negyvenedik egymás elleni meccsén 12 svájci és 25 magyar siker mellett ez volt a harmadik döntetlen.

Korábban:

Horvátország-Izland 30-29 (19-15)

később:

Svédország-Szlovénia 20.30