Az ukrán elnöki sajtóiroda által közreadott képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látogatást tesz a 14. gépesített dandár parancsnoki állásán a kelet-ukrajnai Kupjanszkban 2024. február 19-én.
Volodimir Zelenszkij: rossz előérzetem van

Az ukrán elnök szerint mindenki az iráni háborúra figyel, ezért késik az orosz–ukrán konfliktus lezárása.

Volodimir Zelenszkij szerint folyamatosan halasztják az ukrajnai háborút lezárni hivatott béketárgyalásokat a résztvevők az iráni háború miatt – írja az RBK cikke nyomán a Portfolio.

Az ukrán elnök arról beszélt, hogy a közel-keleti konfliktusnak kifejezetten rossz hatása van a háború lezárásának esélyeire. Úgy fogalmazott, hogy „nagyon rossz előérzete van” a tárgyalások folytatásával kapcsolatosan.

A hírportál idézi az ukrán elnök véleményét a Donald Trump amerikai elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök közötti ellentétről is: azt javasolta a két vezetőnek, hogy találkozzanak és rendezzék nézeteltérésüket az iráni háborúval kapcsolatosan.

Az utóbbi napokban több elemzés is rámutatott, hogy az orosz-ukrán háború lezárása teljesen kikerült az amerikai vezetés fókuszából Irán miatt, ezért többen is javasolták a kétoldalú tárgyalásokat az orosz és az ukrán fél között.

A mesterséges intelligencia üzleti impaktja - Hol tart Magyarország az AI-forradalomban?

Az AI-forradalom még nemhogy nem csengett le, hanem még csak most jön a java: elkészültek és a való életben teljesítenek az első vállalati genAI megoldások és a munkát, a belső folyamatokat és az ügyélinterakciókat támogató eszközök. A kötelező házi feladatot szinte mindenki elvégezte, de a munka és a valódi AI-transzformáció még csak most kezdődik. A Proof of Concept fázisból kilépett, de még szigetszerű AI-megoldásokon túl a bátor élenjárók most új szintre léphetnek: ha az AI már bizonyított, jöhet a jól működő AI-megoldások kiterjesztése és oktatása teljes szervezeti szinten, lesz, ahol a core üzleti tevékenység átformálása, teljes transzformációja is megtörténhet. Egy teljes konferencianapon keresztül azzal foglalkozunk, milyen változásokat hoz az AI az üzlet számára. A rendezvényről ebben a cikkünkben tudósítunk a nap folyamán.

Elképesztő kis ragadozó bukkant fel Somogyban: elolvadsz tőle, ha meglátod + Videó

Mintha egy mesefilmből ugrott volna elő: hófehér bundájával, villámgyors mozgásával tűnt fel a kamera előtt egy apró ragadozó Somogyban.

Israel says it has killed Iran's intelligence minister in overnight strike

Israel's Defence Minister Israel Katz says Esmail Khatib has been "eliminated". Iran has not yet commented.

