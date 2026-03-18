Volodimir Zelenszkij: rossz előérzetem van

Volodimir Zelenszkij szerint folyamatosan halasztják az ukrajnai háborút lezárni hivatott béketárgyalásokat a résztvevők az iráni háború miatt – írja az RBK cikke nyomán a Portfolio.

Az ukrán elnök arról beszélt, hogy a közel-keleti konfliktusnak kifejezetten rossz hatása van a háború lezárásának esélyeire. Úgy fogalmazott, hogy „nagyon rossz előérzete van” a tárgyalások folytatásával kapcsolatosan.

A hírportál idézi az ukrán elnök véleményét a Donald Trump amerikai elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök közötti ellentétről is: azt javasolta a két vezetőnek, hogy találkozzanak és rendezzék nézeteltérésüket az iráni háborúval kapcsolatosan.

Az utóbbi napokban több elemzés is rámutatott, hogy az orosz-ukrán háború lezárása teljesen kikerült az amerikai vezetés fókuszából Irán miatt, ezért többen is javasolták a kétoldalú tárgyalásokat az orosz és az ukrán fél között.