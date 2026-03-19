Talicskával tolta el a szajrét, nőnapi ajándéknak szánta

A hőgyészi nyomozók rögtön a tettek mezejére léptek, és még a feljelentés napján azonosították a betörőt. Elszámoltatták az 52 éves helyi lakost, és kutatást is tartottak a lakásán. A rendőrök megtalálták a házból eltűnt értékeket, egy LED-es televíziót és egy permetezőt – írja a police.hu.

A férfi kihallgatása során elmondta, hogy nőnap estéjén sokat ivott, s mivel nem vett a feleségének semmit, ezért hazafelé betért a lakatlan házba. Körülnézett, majd hazament talicskáért, és az ingatlanban talált értékeket hazavitte. A tévét már be is üzemelte otthon, amikor kopogtattak nála a nyomozók. A férfinak lopás miatt kell felelnie.

A hőgyészi nyomozók a sértettnek már vissza is adták az elvitt értékeket.