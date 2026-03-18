2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Israel and Iran small flags on burning dark background. Concept of crisis of war and political conflicts between nations. Selective focus
Nyitókép: Zeferli/Getty Images

Izrael: az iráni hírszerzési miniszter is halott

ELŐZMÉNYEK

Az izraeli védelmi miniszter szerint egy kedd esti csapás során sikerült likvidálni egy újabb iráni felső vezetőt.

Izrael Katz izraeli védelmi miniszter állítása szerint kedd este egy Teherán elleni támadás során végeztek Eszmail Katib iráni hírszerzési miniszterrel – írja a CNN híradása alapján a 24.hu.

A tárcavezető egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a háború minden frontján „jelentős meglepetésekre lehet számítani”. Mint mondta, tovább fogják fokozni a már így is a régió több országát érintő háborút. Izrael Katz azt is elmondta, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel egyszerűsítették az iráni vezetés többi tagjának megcélzásához szükséges folyamatot.

„Felhatalmaztam az Izraeli Védelmi Erőket, hogy bármely magas rangú iráni tisztviselőt semlegesítsenek, amint operatív és hírszerzési lehetőség adódik – további jóváhagyás nélkül” – jelentette ki a miniszter.

Irán egyelőre nem erősítette meg, hogy valóban támadás áldozatává vált-e az ország hírszerzési minisztere.

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik
Harmadik hetébe lépett az amerikai–izraeli támadássorozat Irán ellen, amelyre válaszul Teherán egyebek mellett lezárta a Hormuzi-szorost, ahol békeidőben a világ kőolajszállítmányainak egyötöde halad át. Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
Lehet-e Magyarország AI-nagyhatalom? Összecsaptak az egyet nem értő felek

Lehet-e Magyarország AI-nagyhatalom? Összecsaptak az egyet nem értő felek

Sólyom Balázs Portfolio AI in Business 2026 konferencián egy olyan vitaplatformot rajzolt fel, ahol végre nem csak állítások hangzanak el, hanem érvek és ellenérvek is. Az első összecsapásban Andics Roland amellett érvelt, hogy Magyarország okos alkalmazással és jó fókuszú iparági „niche”-ekkel vezető szerepet foghat, míg Ménesi László szerint a valódi gát az emberi és szabályozási „infrastruktúra”, amin még nem dolgozunk eleget.

Youtube-on is nézhetők lesznek a focivébé meccsei: bejelentették, amire nagyon sok szurkoló várt

Youtube-on is nézhetők lesznek a focivébé meccsei: bejelentették, amire nagyon sok szurkoló várt

A TikTok után a YouTube-bal is partnerségre lépett a FIFA a 2026-os labdarúgó-világbajnokság kapcsán

Israel says it has killed Iran's intelligence minister in overnight strike

Israel says it has killed Iran's intelligence minister in overnight strike

Israel's Defence Minister Israel Katz says Esmail Khatib has been "eliminated". Iran has not yet commented.

2026. március 18. 14:46
Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik
2026. március 18. 13:58
Nekiment saját európai pártcsaládjának a német kancellár néhány kiszivárgott információ miatt
