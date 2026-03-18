Izrael: az iráni hírszerzési miniszter is halott

Izrael Katz izraeli védelmi miniszter állítása szerint kedd este egy Teherán elleni támadás során végeztek Eszmail Katib iráni hírszerzési miniszterrel – írja a CNN híradása alapján a 24.hu.

A tárcavezető egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a háború minden frontján „jelentős meglepetésekre lehet számítani”. Mint mondta, tovább fogják fokozni a már így is a régió több országát érintő háborút. Izrael Katz azt is elmondta, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel egyszerűsítették az iráni vezetés többi tagjának megcélzásához szükséges folyamatot.

„Felhatalmaztam az Izraeli Védelmi Erőket, hogy bármely magas rangú iráni tisztviselőt semlegesítsenek, amint operatív és hírszerzési lehetőség adódik – további jóváhagyás nélkül” – jelentette ki a miniszter.

Irán egyelőre nem erősítette meg, hogy valóban támadás áldozatává vált-e az ország hírszerzési minisztere.