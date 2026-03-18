ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.85
usd:
343.92
bux:
122255.73
2026. március 18. szerda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Florian Wirtz, a Liverpool játékosa (k) a gólját ünnepli az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának Liverpool-Wolverhampton Wanderers mérkõzésén Liverpoolban 2025. december 27-én. Jobbról Kerkez Milos.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

BL élőben: három magyar is kezd az Anfield Roadon

Infostart

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland is a kezdő tizenegyben szerepel az Anfield Roadon, a Liverpool–Galatasaray mérkőzésen. Három mérkőzés kezdődött 21 órakor a 2026-os BL-nyolcaddöntő utolsó estéjén, az angol és a török csapat csatája mellett a Tottenham az Atléticót, a Bayern München az Atalantát fogadja,

LIVERPOOL–GALATASARAY 0–0: Liverpool: Alisson - Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz - Ekitiké. Galatasaray: Cakir - Boey, Singo, Bardakci, Jakobs - Torreira, M. Lemina – Sallai, Gabriel Sara, Yilmaz - Osimhen. A törökök 1–0-ra nyertek Isztambulban.

TOTTENHAM–ATLÉTICO MADRID 0–0: A spanyolok 5–2-re nyertek a Metropolitanóban. A mostani összeállítások. Spurs: Vicario - Pedro Porro, Romero, Dragusin, Van de Ven, Spence - Xavi, P. Sarr, A. Gray, Tel - Kolo Muani. Atlético: Musso - Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri - Simeone, M. Llorente, Johnny, Lookman - Alvarez, Griezmann.

BAYERN MÜNCHEN–ATALANTA 0–0: Jonas Urbig véd a 6–1-es előnyről kezdő bajoroknál. Bayern: Urbig - Stanisic, Tah, Kim, Bischof - Goretzka, Pavlovic, Karl, Guerreiro, Luis Diaz - Kane. Atalanta: Sportiello - Kossounou, Hien, Scalvini - Bellanova, Mario Pasalic, Ederson, Bernasconi - De Ketelaere, Scamacca, K. Sulemana.

TOTTENHAM–ATLÉTICO MADRID 0–0: Lookman majdnem a maradék csekély reményt is szertefoszlatta, de tíz-tizenöt centivel lesen állt, maradt a gól nélküli állás.

LIVERPOOL–GALATASARAY 0–0: A törökök leginkább bekkelnek, Ekitikének volt egy kísérlete, de gólhelyzetnek nehéz lenne minősíteni. Eltelt negyedóra, fergetegesnek nem mondhatnánk a Vörösök támadásait. Vajon lesz a három esti meccsen összesen annyi gól, mint amennyi Barcelonában esett?

LIVERPOOL–GALATASARAY 1–0: Alexis Mac Allister okosan laposan hátralőtt szögletéből Szoboszlai Dominik laposan a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. Konaté földre vitte a labda felé induló Sallai Rolandot, de a játékvezető megadta a gólt. Összesítésben 1–1.

BAYERN MÜNCHEN–ATALANTA 1–0: Harry Kane tizenegyesből szerzett vezetést.

TOTTENHAM–ATLÉTICO MADRID 1–0: A harmadik hazai csapat is előnyben, legalábbis ezen a mérkőzésen. Tel labdáját Kolo Muani a jobb alsó sarokba fejelte.

TOTTENHAM–ATLÉTICO MADRID 1–0: Majdnem meglett a második, de Tel önző volt, közeli lövését pedig Musso hárította.

LIVERPOOL–GALATASARAY 1–0: Szoboszlai Dominik tizenegyest harcolt ki, Jakobs buktatta. Az első félidő utolsó momentumaként Mohamed Szalah lőtte a tizenegyest, nagyon gyengén Ugurcan Cakir kivédte.

Kezdőlap    Sport    BL élőben: három magyar is kezd az Anfield Roadon

bajnokok ligája

liverpool

sallai roland

szoboszlai dominik

kerkez milos

galatasary

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Mol és a Shell korlátozta a tankolható üzemanyag mennyiségét Szlovéniában

Ideiglenesen korlátozták a Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – közölték szerdán a vállalatok.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.19. csütörtök, 18:00
Borvendég Zsuzsanna
a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán kedden este megerősítette, illetve bosszút esküdött Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárának és Golamreza Szolejmáninak, az iráni Forradalmi Gárdához tartozó Baszidzs erők parancsnokának a halála miatt. Teherán bosszúból Izrael középső részét vette légi támadás alá, Ramat Gan városában ketten meghaltak. Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg közölte: folytatták a Hezbollah elleni csapásaikat Dél-Libanonban, miközben Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek mind iráni rakéták és drónok elfogásáról számolt be. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága szerint 2,5 tonnás óriásbombákat vetettek be iráni rakétalétesítmények ellen a Hormuzi-szoros térségében, ugyanakkor Donald Trump többször elégedetlenségét fejezte ki a NATO-szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelme érdekében. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az Instagram május 8-tól megszünteti a végpontok közötti titkosítást a privát üzenetekben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Qatar's Ras Laffan refinery was among a list of sites Iran threatened would be targets after an earlier attack on its South Pars gas field facilities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 20:01
A futballvilág valaha volt egyik legnagyobb botránya tört ki
2026. március 18. 19:18
Boczkó Gábor: az olimpiai bajnok Nagy Dávid újra győztes formában vív
×
×