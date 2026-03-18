BL élőben: három magyar is kezd az Anfield Roadon

LIVERPOOL–GALATASARAY 0–0: Liverpool: Alisson - Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz - Ekitiké. Galatasaray: Cakir - Boey, Singo, Bardakci, Jakobs - Torreira, M. Lemina – Sallai, Gabriel Sara, Yilmaz - Osimhen. A törökök 1–0-ra nyertek Isztambulban.

TOTTENHAM–ATLÉTICO MADRID 0–0: A spanyolok 5–2-re nyertek a Metropolitanóban. A mostani összeállítások. Spurs: Vicario - Pedro Porro, Romero, Dragusin, Van de Ven, Spence - Xavi, P. Sarr, A. Gray, Tel - Kolo Muani. Atlético: Musso - Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri - Simeone, M. Llorente, Johnny, Lookman - Alvarez, Griezmann.

BAYERN MÜNCHEN–ATALANTA 0–0: Jonas Urbig véd a 6–1-es előnyről kezdő bajoroknál. Bayern: Urbig - Stanisic, Tah, Kim, Bischof - Goretzka, Pavlovic, Karl, Guerreiro, Luis Diaz - Kane. Atalanta: Sportiello - Kossounou, Hien, Scalvini - Bellanova, Mario Pasalic, Ederson, Bernasconi - De Ketelaere, Scamacca, K. Sulemana.

TOTTENHAM–ATLÉTICO MADRID 0–0: Lookman majdnem a maradék csekély reményt is szertefoszlatta, de tíz-tizenöt centivel lesen állt, maradt a gól nélküli állás.

LIVERPOOL–GALATASARAY 0–0: A törökök leginkább bekkelnek, Ekitikének volt egy kísérlete, de gólhelyzetnek nehéz lenne minősíteni. Eltelt negyedóra, fergetegesnek nem mondhatnánk a Vörösök támadásait. Vajon lesz a három esti meccsen összesen annyi gól, mint amennyi Barcelonában esett?

LIVERPOOL–GALATASARAY 1–0: Alexis Mac Allister okosan laposan hátralőtt szögletéből Szoboszlai Dominik laposan a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. Konaté földre vitte a labda felé induló Sallai Rolandot, de a játékvezető megadta a gólt. Összesítésben 1–1.

BAYERN MÜNCHEN–ATALANTA 1–0: Harry Kane tizenegyesből szerzett vezetést.

TOTTENHAM–ATLÉTICO MADRID 1–0: A harmadik hazai csapat is előnyben, legalábbis ezen a mérkőzésen. Tel labdáját Kolo Muani a jobb alsó sarokba fejelte.

TOTTENHAM–ATLÉTICO MADRID 1–0: Majdnem meglett a második, de Tel önző volt, közeli lövését pedig Musso hárította.

LIVERPOOL–GALATASARAY 1–0: Szoboszlai Dominik tizenegyest harcolt ki, Jakobs buktatta. Az első félidő utolsó momentumaként Mohamed Szalah lőtte a tizenegyest, nagyon gyengén Ugurcan Cakir kivédte.