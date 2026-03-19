2026. március 19. csütörtök Bánk, József
A NAV pénzügyőrei által lefoglalt dohányáruk.
Nyitókép: NAV

Ez a NAV-os trükk hatalmasat szólt

Infostart

A férfi azt hitte, véget ért az ellenőrzés, így sietve el akarta hagyni a helyszínt, ám nem tudta, hogy civil ruhás pénzügyőrök is figyelik.

Több mint ezer doboz csempészcigarettát és csaknem 100 ízesített elektronikus cigarettát találtak a pénzügyőrök egy férfi autójában – adta hírül szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a kecskeméti vásártéren ellenőriztek. Az árusok és a vásárlók nem tudták, hogy a helyszínen egyszerre vannak jelen civil és egyenruhás pénzügyőrök is.

Miután az egyenruhás járőrök befejezték a piaci kontrollt, elhagyták a vásárteret a járőrautóval. Azonban a civil ruhás pénzügyőrök még a helyszínen maradtak, és felfigyeltek egy férfira, aki megkönnyebbülve az autójához sietett, bízva abban, hogy az ellenőrzést sikerült megúsznia.

A NAV által lefoglalt csempészcigaretta és elektromos dohánytermékek. Forrás: NAV
A NAV által lefoglalt csempészcigaretta és elektromos dohánytermékek. Forrás: NAV

Ekkor léptek oda hozzá a hivatal fedésben dolgozó munkatársai, igazoltatták a férfit és átvizsgálták a járművét. Az autóból 1026 doboz különféle márkájú, magyar zárjegy nélküli cigaretta és 92 darab ízesített elektronikus cigaretta került elő.

A pénzügyőrök több mint hárommillió forint értékű feketepiaci dohányterméket foglaltak le, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A férfi hozzávetőleg négymillió forint bírságra számíthat.

