Gázszállító tartályhajó a nyílt tengeren.
Málta nemzetközi segítségért kiállt egy orosz hajó miatt

Málta nemzetközi segítséget kért a feltehetően ukrán dróncsapás nyomán Földközi-tengeren sodródó, cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító Arctic Metagaz nevű orosz tanker miatt kedden.

Ian Borg máltai külügyminiszter a kérdést az Európai Unió Tanácsának következő ülésén akarja szóvá tenni.

Robert Abela miniszterelnök, akit az olasz sajtó idéz, arról számolt be, hogy a hajó nemzetközi vizeken sodródik Málta, Olaszország és Líbia keresési-mentési övezeteiben. Jelenleg a hajó mintegy 54 tengeri mérföldre van Málta partjaitól, a szigetországhoz tartozó mentési zónán belül, de a területi vizein kívül.

Abela közölte, hogy az ügyet felvetette az úgynevezett Med9-csoport keretében, amelynek egyebek között Málta mellett Olaszország, Franciaország, Spanyolország és Görögország is tagja. Hozzátette, hogy az ügyben António Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is felvette a kapcsolatot.

Mint mondta, Málta minden eshetőségre felkészült és vészhelyzeti terve is van, amely egyebek között vontatóhajók bevetését is magában foglalja. Szerinte az orosz hatóságokkal és az üzemeltető vállalattal folytatott egyeztetések eddig nem vezettek eredményre.

A máltai hatóságok mindemellett felszólították a halászokat, hogy legalább négy tengeri mérföld távolságot tartsanak a tartályhajótól, amelynek fedélzetén a LNG-szállítmány mellett mintegy 700 tonna üzemanyag is van.

A hajó március elején Líbia partjai előtt robbanásokat követően gyulladt ki. Oroszország azzal vádolta Ukrajnát, hogy tengeri drónnal támadta meg a hajót. A 30 fős legénységet kimentették fedélzetéről. Vlagyimir Putyin orosz elnök terrorcselekményről beszélt a történtekkel kapcsolatban. Az orosz közlekedési minisztérium pedig a támadást nemzetközi terrorizmusnak és tengeri kalózkodásnak minősítette.

A líbiai parti őrség először azt jelentette, hogy a hajó elsüllyedt, később azonban felvételek jelentek meg, amelyek a súlyosan megrongálódott, oldalirányban megdőlt Arctic Metagazt mutatták.

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán

Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán

Irán kedden este megerősítette, illetve bosszút esküdött Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárának és Golamreza Szolejmáninak, az iráni Forradalmi Gárdához tartozó Baszidzs erők parancsnokának a halála miatt. Teherán bosszúból Izrael középső részét vette légi támadás alá, Ramat Gan városában ketten meghaltak. Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg közölte: folytatták a Hezbollah elleni csapásaikat Dél-Libanonban, miközben Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek mind iráni rakéták és drónok elfogásáról számolt be. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága szerint 2,5 tonnás óriásbombákat vetettek be iráni rakétalétesítmények ellen a Hormuzi-szoros térségében, ugyanakkor Donald Trump többször elégedetlenségét fejezte ki a NATO-szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelme érdekében. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború legfrissebb eseményeivel.

Súlyos hibát követ el a legtöbb hazai kerttulajdonos tavasszal: ezért nem lesz idén sem kajszibarack a fákon

Súlyos hibát követ el a legtöbb hazai kerttulajdonos tavasszal: ezért nem lesz idén sem kajszibarack a fákon

Az idei baracklekvár a tét! A tavasz szépsége megtévesztő lehet a kertben: a kajszibarack most komoly veszélyben van. Két fő ellensége leselkedik rá - a késői fagy és a monília.

US unleashes powerful bombs on Iran's missile sites as Tehran vows retaliation for security chief's death

US unleashes powerful bombs on Iran's missile sites as Tehran vows retaliation for security chief's death

The military says it used "deep penetrator munitions" to hit Iran's missile sites along the Strait of Hormuz, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

2026. március 18. 06:48
Óriásbombákat vetett be az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros térségében
2026. március 18. 05:12
Ketté kell vágnia a házát egy nyugdíjas párnak
