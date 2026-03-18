Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Izrael újabb súlyos csapást mért az iráni vezetésre: jelentések szerint likvidálta Ali Laridzsánit, az ország nemzetbiztonsági tanácsának titkárát és a rendszer egyik legbefolyásosabb háttéremberét.

Az izraeli hadsereg közlése szerint a hétfő éjszakai teheráni légicsapások során vették célba az iráni hírszerzés és a tüntetők elleni brutalitásáról ismert Bászidzs félkatonai szervezet létesítményeit. A támadásban – állításuk szerint – meghalt Laridzsáni, akit „az iráni rezsim tényleges irányítójának” neveztek.

Mint az Inforádió korábban már beszámolt róla, Larizsáni volt az Iszlám Köztársaság egyik legrutinosabb és a különböző irányzatok közt lavírozni képes tagja. ű

A hierarchiában ő állt a legfelsőbb vallási vezető alatt és megelőzte például a köztársasági elnököt, aki az ő szervezete alá van rendelve.

Teherán egyelőre nem erősítette meg a halálhírt. Sőt, Laridzsáni közösségi oldalán egy kézzel írt üzenet jelent meg, amelyben az iráni „mártírok” előtt tiszteleg – mindez kísérlet lehet azt a látszatot kelteni, hogy életben van.

Az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac ugyanakkor azt közölte: Laridzsáni a Bászidzs parancsnokával, Gholámrezá Szolejmánival együtt vesztette életét. Szavai szerint „csatlakoztak a megsemmisítési programhoz” és, „a gonosz tengelyének likvidált vezetőihez, a pokol bugyraiban” - köztük Ali Hámeneihez is, aki a konfliktus elején halt meg.

Ali Laridzsáni kulcsszerepet játszott az iráni hatalmi rendszer működtetésében. Bár hivatalosan Mozstaba Hámenei lett az új legfelsőbb vezető, a háttérben Laridzsáni irányította a döntéshozatalt.

Több forrás szerint ő „mozgatta a szálakat”, míg az elnök, Maszúd Peszeskián inkább a nyilvánosság felé képviselte a rendszert és az még a funkciója, hogy magára vállalja a hibákat.

Három évtizedes pályafutása során Laridzsáni az iráni politika egyik legfontosabb stratégájává vált. Feladata volt a hatalom folytonosságának biztosítása, a belső konfliktusok kezelése és a külpolitikai kapcsolatok fenntartása is. Nemrég Moszkvában tárgyalt, ahol közel-keleti vezetőkkel egyeztetett.

Izraeli katonai források szerint ő adott utasításokat az Izrael és a térség más országai elleni támadásokra a háború kezdete után.

Halála ezért – megfogalmazásuk szerint – komoly csapás lehet Irán hadigépezetére és belső ellenőrzésére.

A támadások hátterében egy szélesebb hadművelet áll: az elmúlt két hétben amerikai és izraeli légicsapások tucatnyi magas rangú iráni vezetővel és több ezer katonával végeztek a célzott gyilkosságok sorában.

Megerősítve Irán kedden este megerősítette Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárának és Golamreza Szolejmáninak, az iráni Forradalmi Gárdához tartozó Baszidzs erők parancsnokának halálát.



„Ali Laridzsáni mártírhalált halt” – olvasható a politikus Telegram-oldalán. A Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárának haláláról az állami média is beszámolt.



Az iráni Forradalmi Gárdához közel álló Fársz iráni hírügynökség pedig gyászjelentést tett közzé Szolejmáni halálával kapcsolatban, amiben méltatták a katonai parancsnokot és gratuláltak „dicsőséges mártírhalálához”. Az iráni elitalakulat egyben leszögezte, hogy a Baszidzs-harcosok sosem fogják feladni a vérbosszút megölt parancsnokukért. (MTI)

Közben továbbra is homályos, milyen állapotban van az új legfelsőbb vezető, Mozstaba Hámenei, a megölt Ali Hamenei fia. Bár kinevezése után bosszút ígért az iráni áldozatokért, a nyilvánosság előtt nem jelent meg. Egyes források szerint nagyon súlyos, netán amputációval járó sérüléseket szenvedett, olyan hírek is felröppentek, hogy már Moszkvában kezelik – de semelyiket nem erősítették meg.