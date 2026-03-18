2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Ali Laridzsáni, Irán Legfelsõbb Nemzetbiztonsági Tanácsának a titkára sajtóértekezletet tart a Nabih Berri libanoni parlamenti elnökkel tartott megbeszélését követõen Bejrútban 2025. augusztus 13-án. Laridzsáni a nap folyamán magas rangú libanoni tisztviselõkkel találkozik, hogy megvitassák a kétoldalú kapcsolatokat és az Izrael és a Hezbollah között zajló konfliktust.
Nyitókép: MTI/EPA/Vael Hamzeh

Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Izrael azt állítja: megölte Irán biztonsági főnökét, aki gyakorlatilag az ország de facto vezetője volt. A veterán Ali Laridzsani élete során több posztot is betöltött az államgépezetben és diplomataként is dolgozott. Elemzők szerint halála jelentősebb hatású, mint Hamenei ajatollah likvidálása.

Izrael újabb súlyos csapást mért az iráni vezetésre: jelentések szerint likvidálta Ali Laridzsánit, az ország nemzetbiztonsági tanácsának titkárát és a rendszer egyik legbefolyásosabb háttéremberét.

Az izraeli hadsereg közlése szerint a hétfő éjszakai teheráni légicsapások során vették célba az iráni hírszerzés és a tüntetők elleni brutalitásáról ismert Bászidzs félkatonai szervezet létesítményeit. A támadásban – állításuk szerint – meghalt Laridzsáni, akit „az iráni rezsim tényleges irányítójának” neveztek.

Mint az Inforádió korábban már beszámolt róla, Larizsáni volt az Iszlám Köztársaság egyik legrutinosabb és a különböző irányzatok közt lavírozni képes tagja. ű

A hierarchiában ő állt a legfelsőbb vallási vezető alatt és megelőzte például a köztársasági elnököt, aki az ő szervezete alá van rendelve.

Teherán egyelőre nem erősítette meg a halálhírt. Sőt, Laridzsáni közösségi oldalán egy kézzel írt üzenet jelent meg, amelyben az iráni „mártírok” előtt tiszteleg – mindez kísérlet lehet azt a látszatot kelteni, hogy életben van.

Az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac ugyanakkor azt közölte: Laridzsáni a Bászidzs parancsnokával, Gholámrezá Szolejmánival együtt vesztette életét. Szavai szerint „csatlakoztak a megsemmisítési programhoz” és, „a gonosz tengelyének likvidált vezetőihez, a pokol bugyraiban” - köztük Ali Hámeneihez is, aki a konfliktus elején halt meg.

Ali Laridzsáni kulcsszerepet játszott az iráni hatalmi rendszer működtetésében. Bár hivatalosan Mozstaba Hámenei lett az új legfelsőbb vezető, a háttérben Laridzsáni irányította a döntéshozatalt.

Több forrás szerint ő „mozgatta a szálakat”, míg az elnök, Maszúd Peszeskián inkább a nyilvánosság felé képviselte a rendszert és az még a funkciója, hogy magára vállalja a hibákat.

Három évtizedes pályafutása során Laridzsáni az iráni politika egyik legfontosabb stratégájává vált. Feladata volt a hatalom folytonosságának biztosítása, a belső konfliktusok kezelése és a külpolitikai kapcsolatok fenntartása is. Nemrég Moszkvában tárgyalt, ahol közel-keleti vezetőkkel egyeztetett.

Izraeli katonai források szerint ő adott utasításokat az Izrael és a térség más országai elleni támadásokra a háború kezdete után.

Halála ezért – megfogalmazásuk szerint – komoly csapás lehet Irán hadigépezetére és belső ellenőrzésére.

A támadások hátterében egy szélesebb hadművelet áll: az elmúlt két hétben amerikai és izraeli légicsapások tucatnyi magas rangú iráni vezetővel és több ezer katonával végeztek a célzott gyilkosságok sorában.

Közben továbbra is homályos, milyen állapotban van az új legfelsőbb vezető, Mozstaba Hámenei, a megölt Ali Hamenei fia. Bár kinevezése után bosszút ígért az iráni áldozatokért, a nyilvánosság előtt nem jelent meg. Egyes források szerint nagyon súlyos, netán amputációval járó sérüléseket szenvedett, olyan hírek is felröppentek, hogy már Moszkvában kezelik – de semelyiket nem erősítették meg.

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán

Irán kedden este megerősítette, illetve bosszút esküdött Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárának és Golamreza Szolejmáninak, az iráni Forradalmi Gárdához tartozó Baszidzs erők parancsnokának a halála miatt. Teherán bosszúból Izrael középső részét vette légi támadás alá, Ramat Gan városában ketten meghaltak. Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg közölte: folytatták a Hezbollah elleni csapásaikat Dél-Libanonban, miközben Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek mind iráni rakéták és drónok elfogásáról számolt be. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága szerint 2,5 tonnás óriásbombákat vetettek be iráni rakétalétesítmények ellen a Hormuzi-szoros térségében, ugyanakkor Donald Trump többször elégedetlenségét fejezte ki a NATO-szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelme érdekében. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború legfrissebb eseményeivel.

Súlyos hibát követ el a legtöbb hazai kerttulajdonos tavasszal: ezért nem lesz idén sem kajszibarack a fákon

Az idei baracklekvár a tét! A tavasz szépsége megtévesztő lehet a kertben: a kajszibarack most komoly veszélyben van. Két fő ellensége leselkedik rá - a késői fagy és a monília.

US unleashes powerful bombs on Iran's missile sites as Tehran vows retaliation for security chief's death

The military says it used "deep penetrator munitions" to hit Iran's missile sites along the Strait of Hormuz, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

2026. március 17. 18:50
Biztonsági okokból akadozik vagy leáll a mobilinternet Oroszországban
2026. március 17. 15:55
Robert Fico: az EU nem helyezheti egy nem uniós ország érdekeit a tagállamoké elé
