Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Izrael újabb súlyos csapást mért az iráni vezetésre: jelentések szerint likvidálta Ali Laridzsánit, az ország nemzetbiztonsági tanácsának titkárát és a rendszer egyik legbefolyásosabb háttéremberét.
Az izraeli hadsereg közlése szerint a hétfő éjszakai teheráni légicsapások során vették célba az iráni hírszerzés és a tüntetők elleni brutalitásáról ismert Bászidzs félkatonai szervezet létesítményeit. A támadásban – állításuk szerint – meghalt Laridzsáni, akit „az iráni rezsim tényleges irányítójának” neveztek.
Mint az Inforádió korábban már beszámolt róla, Larizsáni volt az Iszlám Köztársaság egyik legrutinosabb és a különböző irányzatok közt lavírozni képes tagja. ű
A hierarchiában ő állt a legfelsőbb vallási vezető alatt és megelőzte például a köztársasági elnököt, aki az ő szervezete alá van rendelve.
Teherán egyelőre nem erősítette meg a halálhírt. Sőt, Laridzsáni közösségi oldalán egy kézzel írt üzenet jelent meg, amelyben az iráni „mártírok” előtt tiszteleg – mindez kísérlet lehet azt a látszatot kelteni, hogy életben van.
Az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac ugyanakkor azt közölte: Laridzsáni a Bászidzs parancsnokával, Gholámrezá Szolejmánival együtt vesztette életét. Szavai szerint „csatlakoztak a megsemmisítési programhoz” és, „a gonosz tengelyének likvidált vezetőihez, a pokol bugyraiban” - köztük Ali Hámeneihez is, aki a konfliktus elején halt meg.
Ali Laridzsáni kulcsszerepet játszott az iráni hatalmi rendszer működtetésében. Bár hivatalosan Mozstaba Hámenei lett az új legfelsőbb vezető, a háttérben Laridzsáni irányította a döntéshozatalt.
Több forrás szerint ő „mozgatta a szálakat”, míg az elnök, Maszúd Peszeskián inkább a nyilvánosság felé képviselte a rendszert és az még a funkciója, hogy magára vállalja a hibákat.
Három évtizedes pályafutása során Laridzsáni az iráni politika egyik legfontosabb stratégájává vált. Feladata volt a hatalom folytonosságának biztosítása, a belső konfliktusok kezelése és a külpolitikai kapcsolatok fenntartása is. Nemrég Moszkvában tárgyalt, ahol közel-keleti vezetőkkel egyeztetett.
Izraeli katonai források szerint ő adott utasításokat az Izrael és a térség más országai elleni támadásokra a háború kezdete után.
Halála ezért – megfogalmazásuk szerint – komoly csapás lehet Irán hadigépezetére és belső ellenőrzésére.
A támadások hátterében egy szélesebb hadművelet áll: az elmúlt két hétben amerikai és izraeli légicsapások tucatnyi magas rangú iráni vezetővel és több ezer katonával végeztek a célzott gyilkosságok sorában.
Közben továbbra is homályos, milyen állapotban van az új legfelsőbb vezető, Mozstaba Hámenei, a megölt Ali Hamenei fia. Bár kinevezése után bosszút ígért az iráni áldozatokért, a nyilvánosság előtt nem jelent meg. Egyes források szerint nagyon súlyos, netán amputációval járó sérüléseket szenvedett, olyan hírek is felröppentek, hogy már Moszkvában kezelik – de semelyiket nem erősítették meg.