2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Pumping gas at gas pump. Closeup of man pumping gasoline fuel in car at gas station. Mans hand refueling car at gas station
Nyitókép: stefanamer/Getty Images

Keményen lesújthat a szlovák kormány az üzemanyag-turizmus miatt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
Szigorú fellépésre készül a pozsonyi kabinet az üzemanyag-turizmus ellen. Robert Fico miniszterelnök bejelentette: külön árkategóriát vezetnének be a külföldi sofőröknek a szlovákiai benzinkutakon. Miközben az északi járásokban már akadozik az ellátás a roham miatt, a globális piacon is egyre nehezebb kőolajhoz jutni az ázsiai túllicitálások és az ukrajnai vezeték körüli bizonytalanság miatt.

Kettős nyomás alá került a szlovák üzemanyagpiac: miközben a kormány igyekszik alacsonyan tartani az árakat a hazai lakosság számára, ez a törekvés valóságos üzemanyag-turizmust indított el az északi határ menti övezetekben.

Robert Fico kormányfő a pozsonyi Slovnaft kőolaj-finomító vezetőivel folytatott keddi egyeztetése után közölte: tarthatatlanná vált a helyzet, különösen az északi járásokban. A lengyel sofőrök ugyanis tömegesen járnak át tankolni, sőt, sokan utánfutókkal és kannákkal érkeznek, ami miatt egyes töltőállomások szó szerint kifogytak a gázolajból.

A megoldás egy kettős árazási rendszer lehet. A miniszterelnök hangsúlyozta: bár a tankolható mennyiséget a Slovnaft saját hatáskörben korlátozhatja, a kormány olyan rendeletet készít elő, amely alapján a külföldiek drágábban – nagyjából a saját országuk árszintjén – juthatnának csak üzemanyaghoz. Robert Fico elmondta:

a cél, hogy a szlovák árak a V4-es szinten maradjanak, és továbbra is érezhetően alacsonyabbak legyenek az osztrák áraknál, de csak a szlovák állampolgárok számára.

„Egy külföldinek annyit kell fizetnie a gázolajért, mint mondjuk a saját országában, egyszerűen teljesen más ár lesz számukra. Megtehetjük ezt, a vonatkozó törvényi előírások lehetővé teszik. A jogalkotók jelenleg elemzik, hogy elfogadjunk-e ilyen rendeletet” – tette hozzá Robert Fico.

A belső piaci feszültségeket tetézi a nemzetközi kőolajellátás akadozása. A kormány tájékoztatást kapott arról, hogy a világpiacon jelenleg mintegy 20 százalékos kőolajhiány mutatkozik. A helyzetet súlyosbítja, hogy a tengeri szállítmányozásban kaotikus állapotok uralkodnak:

Japán, Kína és Dél-Korea rendszeresen túllicitálja az európai megrendelőket, így a Slovnaft számára lefoglalt tartályhajók szállítmányai is bizonytalanná válnak.

A keleti irányú szállítások körül is sűrűsödnek a viharfelhők. Denisa Saková gazdasági miniszter brüsszeli tárgyalásai után arról számolt be, hogy Ukrajna továbbra sem teszi lehetővé a Barátság kőolajvezeték műszaki ellenőrzését a területén. Bár az ukrán fél állítása szerint dolgoznak a brodi szivattyúállomás hibáinak elhárításán, nemzetközi szakértőket nem engednek a helyszínre, és a cseh közvetítést is elutasították.

Robert Fico szerint a csütörtöki uniós energiaügyi csúcs várhatóan nem hoz áttörést, és „fiaskónak” nevezte az eddigi javaslatokat, mivel azok nem kínálnak konkrét megoldást az egekbe szökő költségekre. A kormányfő szerint ilyen körülmények között Szlovákia számára az árstabilitás fenntartása az elsődleges, még ha ehhez szokatlan jogi eszközökhöz is kell nyúlniuk.

Aszódi Attila: Iránnak tíz-tizenegy atomrobbanófej előállítására elég hasadóanyaga lehet

Nem jutott a környezetbe radioaktív szennyezés az iráni atomlétesítmények elleni izraeli–amerikai támadás hatására, a mérések szerint a háttérsugárzás nem nőtt meg – erről is beszélt az InfoRádió EnergiaVilág című műsorának nyilatkozva Aszódi Attila atomenergetikai szakértő. Közben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi pénteken bejelentette: a NAÜ egy új nukleáris megállapodás létrehozásán dolgozik az Egyesült Államok és Irán között.
 

Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Halál és káosz Libanonban: Izrael megkezdte a Hezbollah célpontjainak támadását

A nappali közepén robbant az iráni kazettás rakéta

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét

Óriásbombákat vetett be az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros térségében

Ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik a horvát Luka Modrichoz hasonló kultikus futballsztár legyen, valószínűleg a Real Madridban kellene játszania – mondta az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász a Liverpool játékosáról. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb szabadrúgásgólja után sokadjára is bekerült az angol bajnoki forduló legjobbjai közé, ráadásul az értéke az egyik leghitelesebb becslés szerint már 100 millió euró.
Dróntámadás érte Majkopot, Adigeföld székhelyét, Oroszország területén. Moszkva Kurszkot és Odesszát támadta nagy hatótávolságú fegyverekkel. Nagyon úgy fest, hogy az iráni háború miatt a béketárgyalások egyelőre elakadtak - Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan beszélt arról, hogy a közel-keleti háború miatt nem tudják folytatni az egyeztetéseket. Az orosz hadsereg közben Kosztyantynivka, Huljajpole és Pokrovszk térségében támad nagy erőkkel.

Hosszú évek után újra megnyit a siófoki élményfürdő - de nem ez az igazi szenzáció. A háttérben egy különleges logisztikai megoldás áll: a Balatonnál ugyanis továbbra sincs termálvíz.

The US military says it used "deep penetrator munitions" to hit the missile sites, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

