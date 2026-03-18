Keményen lesújthat a szlovák kormány az üzemanyag-turizmus miatt

Kettős nyomás alá került a szlovák üzemanyagpiac: miközben a kormány igyekszik alacsonyan tartani az árakat a hazai lakosság számára, ez a törekvés valóságos üzemanyag-turizmust indított el az északi határ menti övezetekben.

Robert Fico kormányfő a pozsonyi Slovnaft kőolaj-finomító vezetőivel folytatott keddi egyeztetése után közölte: tarthatatlanná vált a helyzet, különösen az északi járásokban. A lengyel sofőrök ugyanis tömegesen járnak át tankolni, sőt, sokan utánfutókkal és kannákkal érkeznek, ami miatt egyes töltőállomások szó szerint kifogytak a gázolajból.

A megoldás egy kettős árazási rendszer lehet. A miniszterelnök hangsúlyozta: bár a tankolható mennyiséget a Slovnaft saját hatáskörben korlátozhatja, a kormány olyan rendeletet készít elő, amely alapján a külföldiek drágábban – nagyjából a saját országuk árszintjén – juthatnának csak üzemanyaghoz. Robert Fico elmondta:

a cél, hogy a szlovák árak a V4-es szinten maradjanak, és továbbra is érezhetően alacsonyabbak legyenek az osztrák áraknál, de csak a szlovák állampolgárok számára.

„Egy külföldinek annyit kell fizetnie a gázolajért, mint mondjuk a saját országában, egyszerűen teljesen más ár lesz számukra. Megtehetjük ezt, a vonatkozó törvényi előírások lehetővé teszik. A jogalkotók jelenleg elemzik, hogy elfogadjunk-e ilyen rendeletet” – tette hozzá Robert Fico.

A belső piaci feszültségeket tetézi a nemzetközi kőolajellátás akadozása. A kormány tájékoztatást kapott arról, hogy a világpiacon jelenleg mintegy 20 százalékos kőolajhiány mutatkozik. A helyzetet súlyosbítja, hogy a tengeri szállítmányozásban kaotikus állapotok uralkodnak:

Japán, Kína és Dél-Korea rendszeresen túllicitálja az európai megrendelőket, így a Slovnaft számára lefoglalt tartályhajók szállítmányai is bizonytalanná válnak.

A keleti irányú szállítások körül is sűrűsödnek a viharfelhők. Denisa Saková gazdasági miniszter brüsszeli tárgyalásai után arról számolt be, hogy Ukrajna továbbra sem teszi lehetővé a Barátság kőolajvezeték műszaki ellenőrzését a területén. Bár az ukrán fél állítása szerint dolgoznak a brodi szivattyúállomás hibáinak elhárításán, nemzetközi szakértőket nem engednek a helyszínre, és a cseh közvetítést is elutasították.

Robert Fico szerint a csütörtöki uniós energiaügyi csúcs várhatóan nem hoz áttörést, és „fiaskónak” nevezte az eddigi javaslatokat, mivel azok nem kínálnak konkrét megoldást az egekbe szökő költségekre. A kormányfő szerint ilyen körülmények között Szlovákia számára az árstabilitás fenntartása az elsődleges, még ha ehhez szokatlan jogi eszközökhöz is kell nyúlniuk.