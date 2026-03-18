2026. március 18. szerda
Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, listavezetője.
Betelt a pohár a Kutyapártnál, semmisnek tekintik a Tiszának tett korábbi gesztust

ELŐZMÉNYEK

„Mi tényleg embert szeretnénk küldeni a parlamentbe, de a sor végén enyém lesz a felelősség, hogy elegen szavaznak-e majd ránk azok közül, akiknek szimpatikusak vagyunk” – fogalmazott Nagy Dávid. Az MKKP pártigazgatója és listavezetője szerint a Tisza Párt meg akarta akadályozni az indulásukat a választáson, ezért már nem buzdítják arra a szimpatizánsaikat, hogy egyéniben Magyar Péter pártjának a jelöltjeire szavazzanak.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt már nem ajánlja a szimpatizánsainak, hogy egyéniben a Tisza Párt jelöltjeire szavazzanak – derült ki az ATV Mérleg című műsorából, amelynek Nagy Dávid listavezető volt a vendége.

Az MKKP pártigazgatója sikernek tartja a szavazók megtartását és az országos lista felállítását, azt viszont kudarcként értékeli, hogy a Kutyapárt a választás előtt egy hónappal még mindig nem lehet biztos a parlamenti bejutásban, vagyis abban, hogy lesz 250-300 ezer szavazója.

„Ez akkor reális, hogyha egy jó kampányt csinálok a csapatommal, és elvégzem a rám bízott feladatot”

– fogalmazott Nagy Dávid.

A választásig hátralevő időben Neulinger Ágnes kutató, egyetemi tanárral igyekeznek minél több helyen feltűnni, járják az országot és interjúkat adnak. Nagy Dávid külön kiemelte az országos listán második Neulinger Ágnessel kapcsolatban, hogy az MKKP választási programja nagyrészt neki köszönhető, szakértők bevonásával fél éven át dolgozott azon, hogy elkészüljön és átmenjen a tagságon, az elnökségen.

A pártigazgató nagyon bízik nemcsak Neulinger Ágnesben, hanem a lista első öt helyén szereplő további politikusaikban is, így Sándor Balázsban, Szin Richárdban és Pásztor Eszterben is.

„Mi tényleg egy csapatot, embert szeretnénk küldeni a parlamentbe, de a sor végén enyém lesz a felelősség, hogy elegen szavaznak-e majd ránk azok közül, akiknek szimpatikusak vagyunk”

– jegyezte meg Nagy Dávid.

Az MKKP listavezetője a beszélgetésben úgy fogalmazott, hogy a nála jóval ismertebb Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna Suzi társelnökök az önkormányzati munkájuk miatt nem vállalták a jelöltséget, ráadásul Kovács Gergely polgármester a XII. kerületben, tehát úgysem ülhetne be az Országgyűlésbe.

Nagy Dávid elismerte, hogy az egykori viccpárt ma már inkább egy cselekvő párt, amelynek

nehéz összeegyeztetnie a mozgalmi rugalmasságot a pártpolitikai fegyelemmel, de ahhoz továbbra is ragaszkodnak, hogy a problémák megoldását nem feltétlenül kötik közhatalomhoz.

A Magyar Kétfarkú Kutya Kutyapárt listavezetője bírálta a Tisza Pártot és annak elnökét, Magyar Pétert. „Azok után, hogy lefideszesezik a jelöltjeinket, azok után, hogy tizenkét év után a Fidesz jogi eszközeivel támadják az indulásunkat, amiről kiderült, hogy kamu volt, hiszen mindenki rendes aláírásokat adott le. Azok után, hogy mindezt a NER jogi eszközeivel teszik, ahogy 2014-ben ellehetetlenítette a Fidesz az indulásunkat a választáson, és most ugyanezt megpróbálta a legnagyobb ellenzéki párt, illetve egy magánszemély, nekem nem ad okot arra, hogy azt mondjuk: szavazzatok rájuk nyugodtan” – magyarázta Nagy Dávid.

Az MKKP pártigazgatója elmondta, hogy pártja engedélyezné a marihuána szabályozott lakossági termesztését és a melegházasságot, bevezetné a progresszív adózást, megadóztatná az üres lakásokat és szabályozná a bérlakáspiacot.

Harmadik hetébe lépett az amerikai–izraeli támadássorozat Irán ellen, amelyre válaszul Teherán egyebek mellett lezárta a Hormuzi-szorost, ahol békeidőben a világ kőolajszállítmányainak egyötöde halad át. Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

