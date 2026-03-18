2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Egy sílift vagy sífelvonó fülkéje havas hegycsúcsok előtt.
Nyitókép: Unsplash

Lezuhant egy sífelvonó kabinja Svájcban – videón a sokkoló jelenet

Lezuhant egy sífelvonó kabinja Engelberg közép-svájci téli üdülőhelyen, de egyelőre nem tudni, hogy a balesetnek vannak-e sérültjei.

A térségbeli felvonókat működtető Titlisbahnen vállalat és a Rega mentőszolgálat csak azt tudta megerősíteni, hogy megtörtént a baleset, amelyről elsőként a Blick című svájci lap írt internetes oldalán. A lap közölt videót, amelyben az látható, amint egy síliftkabin gurul lefelé egy meredek, hófödte hegyoldalon.

Egyelőre nem tudni, hogy a lehuzant kabinban tartózkodtak-e emberek. A 20 Minuten című lap úgy értesült, hogy legalább egy sérültje van a balesetnek, amely erős szélben történt.

Nidwalden kanton rendőrsége nem tudott részletekkel szolgálni az esetről, utalva arra, hogy a síparadicsom nehezen megközelíthető helyen fekszik.

A Rega légi hegyimentő-szolgálat helikoptert küldött a helyszínre.

Az engelbergi síterep mintegy 3000 méteres magasságban terül el.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban?
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese?
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása?
 
Súlyos csapást hajtott végre Izrael - Meginogtak a tőzsdék

Jó hangulatban indult a szerda a globális tőzsdéken: az ázsiai piacok emelkedése után Európában is pluszban indult a nap, kora délután azonban nyomás alá kerültek a piacok, miután arról érkeztek hírek, hogy Izrael Irán legnagyobb gázlétesítményét támadta.  A nap során több fontos makroadat is érkezik, köztük az amerikai termelői infláció és az olajkészletek alakulása, a befektetők figyelme azonban elsősorban a Federal Reserve esti kamatdöntésére irányul.

Leesik az állad, mekkora pontyot akasztottak a Balatonnál: ez a ritka trükk hozta el a hatalmas zsákmányt + Fotó

Rendkívüli fogásról számolt be a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Facebook-oldala: egy horgász mintegy 450 méterre a parttól akasztott meg egy kapitális pontyot a Balatonon.

Israel says it has killed Iran's intelligence minister in overnight strike

Israel's Defence Minister Israel Katz says Esmail Khatib has been "eliminated". Iran has not yet commented.

2026. március 18. 13:58
Nekiment saját európai pártcsaládjának a német kancellár néhány kiszivárgott információ miatt
2026. március 18. 12:13
Volodimir Zelenszkij: rossz előérzetem van
