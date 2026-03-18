2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Matteo Salvini, a Liga olasz kormánypárt elnöke az olasz közszolgálati televízió, a Rai Uno Porta a Porta című műsorában Rómában 2022. június 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani

Budapesten mond beszédet Matteo Salvini és Marine Le Pen a Patrióták első nagygyűlésén

Infostart

Jövő hétfőn, vagyis március 23-án Budapesten, a Millenáris Parkban tartják az első Patrióta Nagygyűlést, ahol Orbán Viktor és több európai patrióta politikus, köztük Marine Le Pen, Matteo Salvini és Geert Wilders is beszédet mond.

Nagygyűlést tartanak március 23-án Budapesten, a Millenáris Parkban a Patrióták Európáért vezetői – közölte szerdán az eseményt szervező Polgári Magyarországért Alapítvány. Az I. Patrióta Nagygyűlés (1st Patriots’ Grand Assembly) kiemelt felszólalója Orbán Viktor lesz – írja az Index összefoglalója.

Az eseményen beszédet mond többek között

  • Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője,
  • Matteo Salvini, Olaszország miniszterelnök-helyettese,
  • Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke,
  • Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, valamint
  • Geert Wilders, a Holland Szabadságpárt vezetője.

A rendezvénysorozat 10 órakor, konferenciával kezdődik az Országházban „A döntés joga: migráció és szuverenitás” (The Right to Decide: Migration and Sovereignty) címmel.

Az eseményt Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport első alelnöke nyitja meg, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tartanak előadást. A konferencia zárszavát Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondja – közölték.

A rendezvény délután a Millenáris Parkban folytatódik, ahol 12 órától várják a látogatókat. A színpadi és kulturális programok után az európai patrióta vezetők szólalnak fel.

A Millenáris Park területén tematikus pavilonok is várják a látogatókat, amelyek a magyar tudomány, kultúra, közélet és turizmus különböző területeit mutatják be.

Aszódi Attila: Iránnak tíz-tizenegy atomrobbanófej előállítására elég hasadóanyaga lehet

Nem jutott a környezetbe radioaktív szennyezés az iráni atomlétesítmények elleni izraeli–amerikai támadás hatására, a mérések szerint a háttérsugárzás nem nőtt meg – erről is beszélt az InfoRádió EnergiaVilág című műsorának nyilatkozva Aszódi Attila atomenergetikai szakértő. Közben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi pénteken bejelentette: a NAÜ egy új nukleáris megállapodás létrehozásán dolgozik az Egyesült Államok és Irán között.
 

Lépést tartani az intelligencia-robbanással – Nyerő stratégiák a mind ádázabb AI-versenyhez az AI in Business nagyágyúitól

A mesterséges intelligencia nem önmagában félelmetes. A körülötte lévő bizonytalanság okozza a legtöbb fejtörést, ezért a vezetők első feladata a „technológiai előny” hajszolása helyett a bizalom megteremtése és a szervezeti tanulási út kijelölése – hangzott el a Portfolio AI in Business 2026 konferencián, ahol a világi egyik legkeresettebb AI véleményvezére, Kathleen Walch, a Project Management Institute igazgatója és Jakab Roland, a HUN-REN Kutatóhálózat vezérigazgatója, a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke osztotta meg gondolatait a legújabb trendekről. Kathleennel hamarosan a Portfolio Checklist podcast csatornánkon bontjuk ki részletesebben a témát.

Versenyigazgató szállt bele két teniszezőnőbe: meg is kapta, amit akart, durván visszaszólt Szabalenka

Arina Szabalenka a Miami Open sajtótájékoztatóján keményen visszavágott a dubaji torna igazgatójának, aki korábban bírálta őt és Iga Swiateket a februári visszalépésük okán.

Israel strikes central Beirut as US targets Iran's missile sites along the Strait of Hormuz

The US military says it used "deep penetrator munitions" to hit the missile sites, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

