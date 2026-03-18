Budapesten mond beszédet Matteo Salvini és Marine Le Pen a Patrióták első nagygyűlésén

Nagygyűlést tartanak március 23-án Budapesten, a Millenáris Parkban a Patrióták Európáért vezetői – közölte szerdán az eseményt szervező Polgári Magyarországért Alapítvány. Az I. Patrióta Nagygyűlés (1st Patriots’ Grand Assembly) kiemelt felszólalója Orbán Viktor lesz – írja az Index összefoglalója.

Az eseményen beszédet mond többek között

Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője,

Matteo Salvini, Olaszország miniszterelnök-helyettese,

Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke,

Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, valamint

Geert Wilders, a Holland Szabadságpárt vezetője.

A rendezvénysorozat 10 órakor, konferenciával kezdődik az Országházban „A döntés joga: migráció és szuverenitás” (The Right to Decide: Migration and Sovereignty) címmel.

Az eseményt Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport első alelnöke nyitja meg, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tartanak előadást. A konferencia zárszavát Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondja – közölték.

A rendezvény délután a Millenáris Parkban folytatódik, ahol 12 órától várják a látogatókat. A színpadi és kulturális programok után az európai patrióta vezetők szólalnak fel.

A Millenáris Park területén tematikus pavilonok is várják a látogatókat, amelyek a magyar tudomány, kultúra, közélet és turizmus különböző területeit mutatják be.